Лучшие фотографии архитектуры. Одна из премий - за фото станции "Савеловская"

Тысячи людей приняли участие в выборе победителя конкурса фотографий "Искусство строительства 2019" (Art of Building). Конкурс, организованный британским Институтом строительства (CIOB), воспевает креативные достижения строительной промышленности и окружающие нас архитектурные формы.

Из тысяч присланных снимков организаторы отобрали 12 лучших работ.

Одного из победителей по традиции определяло жюри, а второго выбирали с помощью голосования на сайте.

Приз общественных симпатий на этот раз достался Александру Бормотину за его контрастный снимок станции метро "Савеловская" в Москве.

Правообладатель иллюстрации Alexandr Bormotin / CIOB19 Image caption "Эта новая станция московского метро выполнена в футуристическом стиле". Фото: Александр Бормотин, Россия.

Профессиональные судьи отдали предпочтение работе испанца Педро Луиса Ахурьягерры Саиса, снимавшего Городок науки и искусства в Валенсии.

Правообладатель иллюстрации Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz / CIOB19 Image caption "Ночью из-за отражения в воде это здание напоминает рыбу, возможно, доисторическую, у которой сердце бьется как живое". Фото: Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz, Испания.

А эти фотографии были отобраны зрителями на сайте конкурса.

Правообладатель иллюстрации Jose Pessoa Neto / CIOB19 Image caption "Люди ждали начала уличного фестиваля Senhora da Agonia, одного из крупнейших в Португалии. С улицы я увидел эти прекрасные гармоничные силуэты: мост, зеленые кресты и здание на заднем плане". Фото: Jose Pessoa Neto, Португалия.

Правообладатель иллюстрации Volker Sander / CIOB19 Image caption "На этом фото мы видим мирное сосуществование старой и новой архитектуры. Конечно, эти здания не сочетаются, но и не вступают в конфликт друг с другом. Они отражают творческий поход к застройке центра Гамбурга". Фото: Volker Sander, Германия.

Правообладатель иллюстрации Agnese Sanvito / CIOB19 Image caption "Когда я фотографировал La Muralla Roja (постмодернистский жилой комплекс в Кальпе, Испания), у меня возникло ощущение, что я попал прямо в картину Джорджо де Кирико, таким сказочным показалось мне это место. Это единство цвета и света - то, что мне больше всего нравится в фотографии, и что очень важно в моей работе". Фото: Agnese Sanvito, Испания.

Правообладатель иллюстрации Jonathan Walland / CIOB19 Image caption "Я использую минимализм как средство, обеспечивающее ясность. Мой метод не дает зрителю отвлекаться и удерживает его внимание на самых чистых элементах фотографии: форме, свете, текстуре и их взаимодействии". Фото: Jonathan Walland, Великобритания.

Правообладатель иллюстрации David Martin Huamani Bedoya / CIOB19 Image caption "Вмешательство человека в природу - это не всегда плохо. Снимок демонстрирует спокойствие природы и балкон, с которого люди могут лучше его оценить". Фото: David Martin Huamani Bedoya, Перу.

Правообладатель иллюстрации Grzegorz Tatar / CIOB19 Image caption "Вид сверху на подземный вход в здание Национального форума музыки во Вроцлаве. Это великолепный пример аксонометрии в архитектуре". Фото: Grzegorz Tatar, Польша.

Правообладатель иллюстрации Debdatta Chakraborty / CIOB19 Image caption "Дом Черной Мадонны - это здание в Старом городе Праги. Оно было спроектировано и построено в период между 1911 и 1912 годами Йозефом Гочаром и по сей день считается одним из шедевров кубизма". Фото: Debdatta Chakraborty, Чехия.

Правообладатель иллюстрации Volker Sander / CIOB19 Image caption "Эта фотография, сделанная в Абу Даби, служит примером необходимого взаимодействия между людьми и зданиями. Без людей, моющих гигантские стеклянные окна башни, здание выглядело бы весьма неприглядно". Фото: Volker Sander, Абу-Даби.

Правообладатель иллюстрации Adam Regan / CIOB19 Image caption "Это укрытие от дождя на морском променаде в Бексли в Восточном Сассексе - элегантное и привлекательное решение банальной проблемы". Фото: Adam Regan, Великобритания.

Все фотографии размещены с разрешения Института строительства.