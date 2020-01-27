Звезда Бетельгейзе, вероятно, готова взорваться. Почему этому так рады ученые?

Правообладатель иллюстрации ESA Image caption Яркость Бетельгейзе была минимальной за 50 лет наблюдений

По всему миру астрономы - от любителей до ученых-грандов - смотрят в телескопы на небо в надежде увидеть уникальное по космическим меркам событие.

Предполагается, что Бетельгейзе - одна из самых ярких для наблюдения с Земли звезд - может превратиться в сверхновую гораздо раньше, чем ожидалось. Проще говоря, она взорвется.

Хотя астрономам было и раньше известно, что Бетельгейзе в конечном счете подвергнется взрыву, недавние изменения в ее поведении вызвали удивление у специалистов.

Почему ученые считают, что Бетельгейзе взорвется?

Бетельгейзе уже считают обреченной звездой, и ее взрыв - лишь вопрос времени.

Звезде примерно 8-10 млн лет, тогда как нашему Солнцу - 4,5 млрд лет, но Бетельгейзе чересчур быстро расходует свое ядерное топливо.

Бетельгейзе - красный сверхгигант, то есть это огромная звезда, находящаяся на завершающей стадии жизни.

Правообладатель иллюстрации ALMA Image caption Фото звезды, сделанное в 2017 году в Чили

Также Бетельгейзе пульсирует, то есть существенно меняется в диаметре, который в ходе пульсаций небесного светила изменяется от 550 до 920 диаметров Солнца.

"Такие характеристики свойственны кандидатам в суперновые, - рассказал в интервью Би-би-си преподаватель астрономии из университета Ноттингем Трент Дэниел Браун. - Нынешние сценарии предполагают, что по астрономическому масштабу времени это может случиться в любой момент. То есть в ближайшие 100 тыс. лет".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бетельгейзе (сверху слева) находится в созведии Ориона

Так она не станет сверхновой в обозримом будущем?

За последние несколько месяцев астрономы заметили, что Бетельгейзе существенно потускнела. В декабре исследователи из американского университета Вилланова сообщили, что яркость звезды была минимальной за 50 лет наблюдений.

Столь сильное потускнение подтолкнуло ученых к мысли, что красный гигант готов взорваться.

По их мнению, столь резкая потеря яркости может свидетельствовать о том, что время звезды вышло.

"Когда гигантские звезды приближаются к концу жизненного цикла, они анормально и неистово теряют массу", - написала в "Твиттере" астроном из Калифорнийского университета Сарафина Нэнс.

"Теоретически вся эта выброшенная пыль может окутать и затемнить почти мертвую звезду, заставляя ее тускнеть, прежде чем она станет сверхновой", - добавила она.

Однако ученым также хорошо известно, что Бетельгейзе является переменной звездой.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Астрономы считают, что Бетельгейзе вскоре станет сверхновой

Если наблюдать такие звезды с Земли, их яркость изменяется, рассказала в интервью Би-би-си астрофизик из Йоркского университета Эмили Брундсден.

"Ничто не указывает на скорый взрыв Бетельгейзе. Тем не менее, у нас никогда не было возможности наблюдать за процессами, ведущими к появлению сверхновой, так что всегда существует вероятность, что это [внезапный взрыв] случится", - добавила она.

Что произойдет во время взрыва?

Взрыв сверхновой это мощное и яркое явление, в результате которого выбрасываются огромные объемы энергии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вспышка Бетельгейзе будет ярче сияния Луны, и ее будет видно даже днем

Это явление не останется незамеченным, особенно, если учесть, что оно случится "недалеко" от Земли.

"За несколько дней Бетельгейзе станет такой же яркой, как Луна. Ее будет видно даже днем", - сказал Дэниел Браун.

Яркое свечение может продолжаться несколько месяцев.

Значит, мы в опасности?

Взрыв сверхновых сопряжен с огромной разрушительной силой. Если бы, например, взорвалось Солнце, это уничтожило бы всю Солнечную систему, говорят астрономы.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption В 1987 году была зафиксирована вспышка сверхновой звезды SN 1987A

По словам ученых, в прошлом из-за взрывов звезд повышалась температура Земли. Также они могут повредить озоновый слой, который защищает планету от губительной солнечной и космической радиации.

Хорошо то, что наше Солнце слишком маленькое, чтобы взорваться, как Бетельгейзе, хотя через два миллиарда лет, как ожидается, оно увеличится и поглотит Меркурий, Венеру и Землю.

Астрономы говорят, что Земля находится на безопасном расстоянии от Бетельгейзе. "Можно было бы говорить о потенциальной проблеме, будь дистанция менее 50 световых лет", - объяснил Дэниел Браун.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По словам ученых, появление сверхновой не несет угрозы человечеству

"Это не так в случае с Бетельгейзе", - добавил он.

Звезда находятся в созвездии Ориона, это примерно 700 световых лет до Земли.

Согласно исследованию, опубликованному в 2016 году в "Астрофизическом журнале", потребуется шесть миллионов лет, прежде чем ударная волна и обломки доберутся до Солнечной системы.

В чем уникальность сверхновой Бетельгейзе?

Появление сверхновой в нашей галактике - Млечном пути - крайне редкое явление. Последний раз его наблюдали в 1604 году. Взрыв случился в 13 тыс. световых лет от Земли, что в 20 раз больше расстояния до Бетельгейзе.

Ее назвали Сверхновой Кеплера в честь открывшего ее немецкого астронома Иоганна Кеплера.

В 1987 году была зафиксирована вспышка сверхновой звезды, которую можно было увидеть невооруженным взглядом. Она получила название SN 1987A. Сверхновая находится в Большом Магеллановом Облаке в 168 тыс. световых лет от Земли.

Несмотря на огромное расстояние, это была самая близкая вспышка сверхновой после открытия Кеплера.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В XVII веке Иоганн Кеплер открыл в Млечном пути сверхновую звезду, названную в его честь

"Бетельгейзе дает нам возможность наблюдать за теми процессами, которые происходят после смерти звезды, и лучше понимать Вселенную", - сказала Эмили Брундсден.

"Если она взорвется сейчас, это станет кошмаром для астрономов, поскольку они будут завалены работой, ведь нам придется пересмотреть наше представление о звездах. Но это также было бы очень увлекательно", - добавила она.

Почему так сложно предсказать, когда звезда превратится в сверхновую?

Хотя за всю историю наблюдений смерть звезд фиксировали и документировали несколько раз, вплотную за этим процессом не следили.

Пока о себе не заявила Бетельгейзе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Взрыв сверхновых сопряжен с огромной разрушительной силой

Хотя 700 световых лет это огромное расстояние, по астрономическим меркам, звезда находится по соседству в Млечном пути.

Это одна из немногих звезд помимо Солнца, поверхность которой можно рассмотреть во всех деталях.

Поэтому ее взрыв дал бы ученым уникальную возможность тщательно изучить это явление.

А все остальные смогут насладиться фантастическим зрелищем в звездном небе.