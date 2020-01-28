Прокурор: принц Эндрю не сотрудничает со следствием по делу Эпштейна

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Принц Эндрю ранее говорил, что готов давать показания

Принц Эндрю, сын королевы Елизаветы II, никак не сотрудничает с американским следствием по делу Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в сексуальном насилии над несовершеннолетними и организации проституции.

По словам прокурора Джеффри Бермана, как прокуратура, так и ФБР хотели бы допросить принца Эндрю и связывались с его адвокатами, но принц полностью отказывается сотрудничать со следствием.

Принц Эндрю утверждает, что не видел и не подозревал ни о каких предосудительных или подозрительных действиях, когда посещал Эпштейна.

Букингемский дворец заявил, что не будет комментировать это дело, так как этим занимаются адвокаты принца.

Джеффри Эпштейн, приговоренный к тюремному заключению за преступления сексуального характера, покончил с собой в тюремной камере в августе прошлого года. Ему было 66 лет, он ожидал судебного процесса по обвинениям в торговле сексуальными услугами.

Выступая у особняка Эпштейна в Нью-Йорке, прокурор Берман заявил, что принц Эндрю абсолютно никак не сотрудничает со следствием.

В ноябре принц заявил, что в обозримом будущем больше не будет исполнять королевских обязанностей, так как, по его словам, дело Эпштейна серьезно мешает работе королевской семьи.

Тогда же он сказал, что готов оказать любую посильную помощь правоохранительным органам.

Адвокат, представляющий интересы жертв Эпштейна, сказал, что готов официально вызвать принца в суд, чтобы тот дал показания под присягой.

Правообладатель иллюстрации News Syndication Image caption Принц Эндрю говорит, что сожалеет о встречах с Эпштейном

Заявление принца Эндрю о том, что он больше не будет участвовать в официальных мероприятиях королевской семьи, последовало за его интервью Би-би-си, после которого он подвергся резкой критике в прессе.

В интервью Би-би-си он сказал, что готов, при необходимости, дать показания под присягой, если его адвокаты не будут против.

Американка Вирджиния Джуффре утверждает, что принц Эндрю был одним из нескольких влиятельных мужчин, с которыми ее заставляли заниматься сексом в 17 лет. В интервью Би-би-си она сказала, что испытывала стыд и ужас, когда в 2001 году ее якобы принудили к сексу с принцем Эндрю.

Принц Эндрю категорически отрицает, что у него были какие-либо сексуальные контакты с Вирджинией Джуффре. Он также говорит, что не помнит никакой встречи с ней, и называет все обвинения в свой адрес беспочвенными.

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Расследование продолжается

Прокурор Берман выступал в рамках кампании по распрострению информации о новом законе, согласно которому, жертвам сексуального насилия, пережитого в детстве, будет легче возбуждать судебные дела.

До того, как ему был задан вопрос о принце Эндрю, прокурор заявил, что следствие продолжается, и сейчас разыскиваются люди, помогавшие Эпштейну, которые поставляли ему девушек для секса.

"Джеффри Эпштейн не мог этого делать в одиночку, и заверяю вас, что в расследовании этого дела уже достигнут определенный прогресс", - добавил прокурор.