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Коронавирус унес больше 100 жизней

Новый вирус продолжает быстро распространяться: в Китае - уже больше 4,5 тыс. заболевших и 106 смертельных исходов.

Власти КНР продлили на три дня выходные в честь Нового года по лунному календаря, чтобы остановить распостранение болезни.

США, Канада и ряд других стран уже посоветовали своим гражданам отказаться от поездок в Китай, если это возможно.

Между тем, в понедельник первые случаи заражения зафиксированы в Германии и Сингапуре.

ФБР хочет допросить принца Эндрю, но он отказывается

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Прокурор в США заявил в понедельник, что обвинение и ФБР хотят допросить принца Эндрю, сына королевы Елизаветы II, по делу Джеффри Эпштейна.

Однако принц отказался от сотрудничества с американскими правоохранительными органами.

Эпштейна обвиняли в сексуальном насилии над несовершеннолетними и организации проституции.

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Мирный план Трампа: без палестинцев и особых ожиданий

Во вторник президент США представит план по урегулированию палестино-израильского конфликта, разработанный его зятем и советником Джаредом Кушнером.

Детали плана не раскрываются, но израильские и американские СМИ утверждают, что он поддержит оккупацию Израилем всего Иерусалима и ряда территорий на Западном берегу реки Иордан.

Руководство Палестинской автономии на презентацию не пригласили.

Помилование израильтянки Наамы Иссахар

Президент России Владимир Путин уже во вторник может удовлетворить прошение о помиловании, поданное израильтянкой Наамой Иссахар.

Она была приговорена к семи с половиной годам тюрьмы по делу о хранении и контрабанде наркотиков.

Британия определится с Huawei

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должен объявить, допустят ли китайскую корпорацию Huawei к строительству сети 5G (пятого поколения мобильной связи) на территории страны.

Против: США требуют от союзников полного запрета Huawei, угрожая прекратить обмен разведданными.

В Вашингтоне считают, что через Huawei китайские спецслужбы получат доступ к мобильным сетям.

За: В Лондоне опасаются, что без китайской компании развитие инфраструктуры для нового поколения связи будет происходить намного медленнее.

Эксперты увидели нарушения в путинских поправках

Поправки в конституцию, предложенные президентом России, касаются самых разных сфер, от индексации пенсий до формирования правительства.

Опрошенные Би-би-си юристы считают, что такой разброс мог нарушить процедуру внесения поправок. Они говорят, что закон требует, чтобы предложения были взаимосвязаны.

Французская вилла для Рината Ахметова

Компания Рината Ахметова, самого богатого человека Украины, заплатила 200 миллионов евро за виллу на Лазурном берегу Франции, сообщает агентство Блумберг.

Среди бывших владельцев виллы - король Бельгии Леопольд II, разбогатевший на эксплуатации природных ресурсов колониального Конго.

Чем богаче страна - тем меньше аварий?

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Чем богаче страна, тем меньше жителей погибает в авариях на дорогах, утверждают американские ученые из Института измерения показателей здоровья. Их исследование изучил журнал Economist.

Однако есть и исключение: богатые арабские страны.

Элизабет Уоррен обещает прекратить войны

Американский сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен - в числе фаворитов в борьбе за выдвижение в президенты США от Демократической партии.

В статье для журнала Atlantic Уоррен жестко раскритиковала американские операции в Ираке и Афганистане, а также роль США в Сирии и недавнее убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Она пообещала вывести американские войска из Ближнего Востока.

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Как Россия и Польша спорят о Второй мировой войне

Президенты России и Польши ожесточенно, хотя и заочно, спорят о событиях Второй мировой войны.

Конфликт вокруг разных версий истории повлиял и на то, как и где лидеры отмечали освобождение Освенцима.

Политический и исторический контекст спора - в материале Би-би-си.

Как Коби Брайанта вспоминают в Америке и в России

Media playback is unsupported on your device Легенда, лидер, звезда баскетбола: по всему миру вспоминают Коби Брайанта

Дайджест подготовили Григор Атанесян и Марина Ромадова.