Путин уволил главу Чувашии "в связи с утратой доверия" после скандалов

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Михаил Игнатьев, по оценке прокремлевских политологов, входил в число влиятельных губернаторов

Президент России Владимир Путин своим указом отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева с формулировкой "в связи с утратой доверия". В январе Игнатьев сразу два раза оказался в центре громких скандалов.

"Отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия президента Российской Федерации", - говорится в указе. Путин довольно редко использует эту форму отставок губернаторов. Как правило, главы регионов пишут заявление об уходе по собственному желанию, даже если накануне опровергали планы уйти в отставку.

В последний раз Путин увольнял с такой формулировкой в апреле 2017 года главу Удмуртии Александра Соловьева, арестованного по подозрению в получении взятки в размере 140 млн рублей.

Другим указом Путин назначил Олега Николаева временно исполняющим обязанности главы Чувашии до выборов, которые должны пройти в сентябре. Николаев - депутат Госдумы, глава комитета Госдумы по делам национальностей, урожнец Чувашии.

Скандалы недели

Игнатьев руководит Чувашией с 2010 года и дорабатывал второй срок. Его полномочия истекали в сентябре этого года.

В течение одной недели Игнатьев дважды оказался в центре пиар-скандалов - сначала призвал "мочить" журналистов и блогеров, а затем, вручая пожарным новую технику, поддразнил офицера МЧС, вынудив его подпрыгнуть за ключами. Политконсультант Игорь Михайлов объяснил поступки Игнатьева "его нервическим состоянием". Он говорил "Коммерсанту", что глава республики знал, что на выборах в этом году Москва его не поддержит.

Видеозапись "игры в собачку" широко разошлась в интернете и получила массу негативных комментариев. Сам губернатор отвергал обвинения в свой адрес и рассказывал о том, как рядом с пожарными тушил лесные пожары в 2010 году и вместе с ними ел тушенку с кашей.

"Я преисполнен глубочайшего уважения к этим мужественным людям и их труду, поэтому отвергаю все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС", - говорил он.

Объяснения и последовавшие извинения Игнатьева не остановили волну негативных репортажей, в том числе на российских федеральных телеканалах. В понедельник партийная комиссия по этике рекомендовала исключить Игнатьева из "Единой России" - и на следующий день Игнатьев решением президиума генсовета "Единой России" был лишен партбилета.

"Ответственный человек, а не политическая проститутка"

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Игнатьев возглавлял регион, население которого составляет 1,2 млн жителей, почти 10 лет. В Чувашии он родился и работал в течение всей своей карьеры - начал он с дожности помощника комбайнера.

В 2010 году по представлению Дмитрия Медведева, который тогда занимал пост президента, Игнатьев был утвержден на посту президента Чувашии (губернаторских выборов тогда небыло). В 2012 году название "президент" было изменено на "главу республики".

В 2015 году Игнатьев пошел на досрочные выборы, получил поддержку президента Владимира Путина и победил в первом туре, набрав 65,5% голосов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На заседаниях Госсовета Михаил Игнатьев (крайний справа) не выделялся из ряда других глав регионов

Он и раньше не скупился на хлесткие выражения. "В 2015 году, например, меня выбрали главой потому, что было доверие к моей кандидатуре, - однажды заявил он. - Я могу сказать, что пойду на выборы, порву всех, но я ведь ответственный человек, а не политическая проститутка".

Согласно губернаторскому рейтингу, составленному аналитическим агентством АПЭК, осенью Игнатьев находился на 37-м месте и входил в группу "сильного влияния", несмотря на постоянные слухи о его скором уходе. Для сравнения: бывший пермский губернатор Максим Решетников, получивший в новом правительстве России пост министра экономического развития, был в этом рейтинге ниже Игнатьева - на 42-м месте.

Пропустить Twitter пост , автор: @Khinshtein Комиссия @er_novosti по этике единогласно рекомендовала исключить из партии главу Чувашии М.Игнатьева после инцидентов с пожарными и журналистами. На вопросы, заданные ему по ВКС, Игнатьев сказал, что, вообще, не видит за собой никакой вины, и все это - происки конкурентов. pic.twitter.com/iUnJYRpZYF — Александр Хинштейн (@Khinshtein) 27 января 2020 г.

"Надо мочить"

Другая резкая фраза Игнатьева - о журналистах и блогерах - вызвала не меньший скандал, чем его общение с МЧС.

На мероприятии, посвященном Дням российской и чувашской печати, он заявил: "Отдельные [журналисты или блогеры], которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются. И начинают писать не знаю о чем и о ком. Лишь бы заработать на разных схемах. Поэтому нужно четко обозначить - надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают".

На следующий день пресс-служба главы Чувашии сообщила, что слово "мочить" означало призыв раскрывать информацию о способах заработка журналистов и блогеров.

Заявление губернатора осудил официальный представитель ОБСЕ по свободе прессы Арлем Дезир, а затем и управление ООН по правам человека.

Пропустить Twitter пост , автор: @OSCE_RFoM I denounce the dangerous statement by the Governor of the Chuvash Republic, #Russia, on 18 January, calling to “wipe out” journalists, and the attempts to undermine their work. Such a declaration from a public official is unacceptable and may endanger journalists’ safety. — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) 21 января 2020 г.

Сам глава Чувашии вынужден был доказывать, что он не призывал преследовать журналистов.

"Смысл моей речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили. Я всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи. У тех, чьи чувства задел словом "мочить", я, человек с доброй душой, прошу прощения", - говорилось в заявлении Игнатьева.