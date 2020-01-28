Правообладатель иллюстрации dutch police Image caption Полиция обнаружила, что шорты набиты мобильными телефонами

Полиция в Нидерландах выяснила, почему у посетителей рок-концерта в Амстердаме внезапно исчезло несколько десятков мобильных телефонов. На мероприятии был задержан мужчина, который спрятал 30 гаджетов в своих велосипедных шортах.

Подозреваемому 34 года, он является членом бродячей банды воров, заявила полиция Нидерландов.

Полиция заблокировала входы на концерт канадской рок-группы Sum 41 после того, как зрители начали сообщать об исчезновении своих мобильных телефонов.

До этого 50 телефонов было украдено на концерте той же группы в Антверпене, и бельгийская полиция предупредила о массовом воровстве соседей. В результате полиция Нидерландов направила на концерт дополнительные подразделения.

Концерт Sum 41 в Амстердаме состоялся 21 января.

Правообладатель иллюстрации dutch police Image caption Голландская полиция показала фото украденных на концерте телефонов

Пока не ясно, имел ли сообщников подозреваемый, который является гражданином Румынии. Судебные слушания по его делу назначены на следующую неделю.