30 мобильников в велосипедках. Почему на рок-концерте в Амстердаме стали исчезать телефоны
Полиция в Нидерландах выяснила, почему у посетителей рок-концерта в Амстердаме внезапно исчезло несколько десятков мобильных телефонов. На мероприятии был задержан мужчина, который спрятал 30 гаджетов в своих велосипедных шортах.
Подозреваемому 34 года, он является членом бродячей банды воров, заявила полиция Нидерландов.
Полиция заблокировала входы на концерт канадской рок-группы Sum 41 после того, как зрители начали сообщать об исчезновении своих мобильных телефонов.
До этого 50 телефонов было украдено на концерте той же группы в Антверпене, и бельгийская полиция предупредила о массовом воровстве соседей. В результате полиция Нидерландов направила на концерт дополнительные подразделения.
Концерт Sum 41 в Амстердаме состоялся 21 января.
Пока не ясно, имел ли сообщников подозреваемый, который является гражданином Румынии. Судебные слушания по его делу назначены на следующую неделю.