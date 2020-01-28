Коронавирус: частные школы Британии опасаются ксенофобии в адрес китайских учеников

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Ассоциация школ-пансионов Великобритании призвала преподавателей пресекать любые проявления ксенофобии и недружелюбного поведения в отношении студентов из Китая, которые могут возникнуть на фоне эпидемии китайского коронавируса.

Это относится и к враждебным постам в соцсетях.

"Мириться с таким поведением нельзя", - говорится в выпущенном ассоциацией руководстве.

Во многих частных школах-пансионах Британии учатся китайские студенты, а также британцы китайского происхождения, которых регулярно навещают родственники из Китая.

По данным другой отраслевой организации - Совета независимых школ - в 2018 году в британских школах-пансионах училось около 29 тыс. иностранцев. Самую многочисленную группу среди них - суммарно 44% - составляли учащиеся из материкового Китая и Гонконга.

Ассоциация школ-пансионов рекомендует учебным заведениям составить план на случай заболевания среди студентов, в частности, план изоляции заболевшего.

Вспышка смертоносного вируса началась в столице китайской провинции Хубэй - городе Ухань в декабре прошлого года, и с тех пор он унес более 100 жизней, тысячи людей заразились, десятки находятся в критическом состоянии.

Вирус поражает дыхательные пути и приводит к легочной и почечной недостаточности.

Перестраховка

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Британские школы просят родителей студентов из Китая не увозить детей на каникулы на родину

В понедельник министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок призвал всех прибывших в Британию из Уханя "самоизолироваться", то есть минимизировать контакт с другими людьми и по возможности не появляться в общественных местах, даже если симптомов заболевания нет.

Срок предлагаемой самоизоляции - 14 дней со дня вылета из Китая.

Ассоциация школ-пансионов призывает родителей учеников изменить планы, если на каникулы планировались визиты на родину - в Китай или Гонконг.

Ассоциация готова разрешить китайским студентам остаться на каникулы на территории школ, хотя обычно правилами это не предусмотрено.

От дирекций школ ожидается оказание максимальной поддержки учащимся из зараженных районов Китая.

"Они будут волноваться за себя, но еще больше за своих друзей и родных", - говориться в руководстве.

Если остальные ученики будут относиться к китайским студентам с предубеждением и явно это выражать, школам необходимо сообщить об этом в ассоциацию.

Представители ассоциации подчеркивают, что новое предписание является превентивным шагом против возможных проявлений ксенофобии, а не ответом на уже возникшую проблему.

"Мы должны быть готовы к любому развитию событий", - сказал пресс-секретарь Ассоциации школ-пансионов Великобритании.