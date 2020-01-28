Первые случаи передачи коронавируса выявлены за пределами Китая - в Германии и Японии

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В Германии и Японии коронавирус впервые за пределами Китая передался от одного человека другому. В Китае накануне сообщили, что вирус начинает быстрее распространяться среди людей - число заражений превысило 4500.

Недалеко от Мюнхена 33-летний пациент заразился на работе после контакта с китайской коллегой, прилетевшей из Шанхая на прошлой неделе. Андреас Цапф, руководитель группы по борьбе с инфекционными заболеваниями при правительстве земли Бавария, сообщил, что женщине стало плохо в самолете уже на обратном пути в Китай.

Это первый случай передачи коронавируса на территории Германии. Цапф на пресс-конференции во вторник призвал не паниковать и напомнил, что в Германии сейчас сезон гриппа, у которого могут быть похожие симптомы. Земельный министр здравоохранения Баварии Мелани Хумль сказала, что пациент "чувствует себя нормально".

В Японии 60-летний мужчина заразился коронавирусом, не посещая Китай. Предположительно водитель туристического автобуса подхватил вирус от группы туристов, приехавшей из Уханя. Это подтвердил агентству Франс пресс представитель японского министерства здравоохранения.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Глава Гонконга Керри Лэм выступила на пресс-конференции в медицинской маске

Япония ввела дополнительные проверки для приезжающих из Китая.

Гонконг также почти прекратил сообщение в материковым Китаем - рейсы, прибывающие оттуда отменены, железнодорожное сообщение прекращено. Об этом в четверг объявила глава города Керри Лэм, выступив на пресс-конференции в медицинской маске.

Правительства нескольких стран рассматривают возможность эвакуации граждан из Уханя и близлежащих городов. Японские власти заявили, что вышлют для этого в Ухань во вторник чартерный самолет.

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Накануне стало известно, о трех случаях случая заражения в США - в штатах Иллинойс, Вашингтон и Калифорния.

Во Франции коронавирус во вторник выявили у трех человек: двое в Париже, один - в Бордо на юго-западе страны. Госпитализированные в Париже - китайская пара, приехавшая во Францию 18 января. В Бордо госпитализировали 48-летнего китайского гражданина, который работает во французской винной индустрии. Во Францию он прилетел из Уханя.

Смертельных случаев за пределами Китая пока не было. В Китае вирус унес уже 106 жизней.