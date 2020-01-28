Мирный план Трампа: столица Израиля должна быть в неделимом Иерусалиме
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародовали подробности нового плана урегулирования конфликта на Ближнем востоке.
По словам Трампа, план объемом 80 страниц предполагает, что столица Израиля должна быть в "неделимом" Иерусалиме. При этом президент США пообещал, что столица будущего Палестинского государства также должна располагаться в Восточном Иерусалиме.
"Мое видение предполагает выгоду для обеих сторон, реалистичное решение на основе создания двух государств, которое устраняет риск со стороны палестинской государственности для безопасности Израиля, - сказал Трамп. - Сегодня Израиль сделал гигантский шаг к миру. Вчера премьер-министр Нетаньяху проинформировал меня, что он хочет поддержать это видение как основу для прямых переговоров с палестинцами. Это исторический прорыв".
Другие детали плана:
- Палестинцы должны отказаться от насилия и прекратить финансовую поддержку семей людей, совершавших нападения на израильтян.
- Трамп обещает 50 миллиардов долларов инвестиций в новое палестинское государство. По словам президента США, это поможет создать 1 млн новых рабочих мест.
План по урегулированию ближневосточного конфликта разработал зять и советник Трампа Джерад Кушнер. Еще до его оглашения ряд мировых СМИ предсказывали, что он будет абсолютно произраильским, с минимальным учетом интересов палестинской стороны.
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В пользу этих предположений говорил и тот факт, что руководство Палестинской автономии не было приглашено в Вашингтон на презентацию документа.
Джереми Боуэн
Редактор ближневосточного отдела Би-би-си, Вашингтон
Большинство израильтян скажут, что сионизм и создание еврейского государства ознаменовали законное возвращение преследуемого народа на его историческую и религиозную родину. Большинство палестинцев возразят, что сионизм стал причиной катастрофической колонизации их земли, которую у них попросту украли.
С какой бы стороны вы на это не смотрели, но итог этого спора - затяжной конфликт, длящийся уже вторую сотню лет. Он постоянно тлеет и часто вспыхивает.
Все эти годы приоритетом для США, выступающих посредниками между израильтянами и палестинцами, были именно желания Израиля, пределы компромиссов, на которые он готов пойти, и более всего - его безопасность.
Но сменявшие друг друга американские президенты понимали, что для достижения мира необходимо, чтобы палестинцы принимали участие в мирном процессе наравне с израильтянами. Даже если США не были готовы предоставить палестинцам равный суверенитет.
Из Вашингтона Нетаньяху вылетит в Москву на встречу с Владимиром Путиным, в ходе которой они обсудят мирный план Трампа и развитие отношений между Израилем и Россией, сообщил Би-би-си представитель офиса израильского премьера.
Тайные переговоры в Осло
Ближе всего к разрешению конфликта палестинцы и израильтяне подошли почти 30 лет назад, в 1993 году на тайных переговорах в Осло с участием Шимона Переса, который тогда был министром иностранных дел Израиля, и Махмудом Аббасом - в то время главой правительства Палестинской Автономии.
Первое соглашение было подписано в августе 1993-го, а уже в начале сентября израильский премьер-министр Ицхак Рабин и лидер Организации освобождения Палестины (ООП) Ясир Арафат обменялись дружественными письмами о взаимном признании.
Тогда же Израиль впервые признал ООП легитимным представителем палестинцев на переговорах.
В середине сентября 1993 года на лужайке Белого дома было сделано историческое фото рукопожатия между Рабином и Арафатом в присутствии президента США Билла Клинтона.
Однако вскоре Ицхак Рабин был убит в Тель-Авиве представителем ультраправого израильского крыла, выступавшего против диалога с палестинской стороной.