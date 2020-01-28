Мирный план Трампа: столица Израиля должна быть в неделимом Иерусалиме

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Нетаньяху и Трамп объявили о новом мирном плане на пресс-конференции в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародовали подробности нового плана урегулирования конфликта на Ближнем востоке.

По словам Трампа, план объемом 80 страниц предполагает, что столица Израиля должна быть в "неделимом" Иерусалиме. При этом президент США пообещал, что столица будущего Палестинского государства также должна располагаться в Восточном Иерусалиме.

"Мое видение предполагает выгоду для обеих сторон, реалистичное решение на основе создания двух государств, которое устраняет риск со стороны палестинской государственности для безопасности Израиля, - сказал Трамп. - Сегодня Израиль сделал гигантский шаг к миру. Вчера премьер-министр Нетаньяху проинформировал меня, что он хочет поддержать это видение как основу для прямых переговоров с палестинцами. Это исторический прорыв".

Другие детали плана:

Палестинцы должны отказаться от насилия и прекратить финансовую поддержку семей людей, совершавших нападения на израильтян.

Трамп обещает 50 миллиардов долларов инвестиций в новое палестинское государство. По словам президента США, это поможет создать 1 млн новых рабочих мест.

План по урегулированию ближневосточного конфликта разработал зять и советник Трампа Джерад Кушнер. Еще до его оглашения ряд мировых СМИ предсказывали, что он будет абсолютно произраильским, с минимальным учетом интересов палестинской стороны.

В пользу этих предположений говорил и тот факт, что руководство Палестинской автономии не было приглашено в Вашингтон на презентацию документа.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Палестинцы провели акцию протеста против мирного плана Трампа еще до того, как были объявлены его детали

Джереми Боуэн

Редактор ближневосточного отдела Би-би-си, Вашингтон

Большинство израильтян скажут, что сионизм и создание еврейского государства ознаменовали законное возвращение преследуемого народа на его историческую и религиозную родину. Большинство палестинцев возразят, что сионизм стал причиной катастрофической колонизации их земли, которую у них попросту украли.

С какой бы стороны вы на это не смотрели, но итог этого спора - затяжной конфликт, длящийся уже вторую сотню лет. Он постоянно тлеет и часто вспыхивает.

Все эти годы приоритетом для США, выступающих посредниками между израильтянами и палестинцами, были именно желания Израиля, пределы компромиссов, на которые он готов пойти, и более всего - его безопасность.

Но сменявшие друг друга американские президенты понимали, что для достижения мира необходимо, чтобы палестинцы принимали участие в мирном процессе наравне с израильтянами. Даже если США не были готовы предоставить палестинцам равный суверенитет.

Из Вашингтона Нетаньяху вылетит в Москву на встречу с Владимиром Путиным, в ходе которой они обсудят мирный план Трампа и развитие отношений между Израилем и Россией, сообщил Би-би-си представитель офиса израильского премьера.

Тайные переговоры в Осло

Ближе всего к разрешению конфликта палестинцы и израильтяне подошли почти 30 лет назад, в 1993 году на тайных переговорах в Осло с участием Шимона Переса, который тогда был министром иностранных дел Израиля, и Махмудом Аббасом - в то время главой правительства Палестинской Автономии.

Первое соглашение было подписано в августе 1993-го, а уже в начале сентября израильский премьер-министр Ицхак Рабин и лидер Организации освобождения Палестины (ООП) Ясир Арафат обменялись дружественными письмами о взаимном признании.

Тогда же Израиль впервые признал ООП легитимным представителем палестинцев на переговорах.

В середине сентября 1993 года на лужайке Белого дома было сделано историческое фото рукопожатия между Рабином и Арафатом в присутствии президента США Билла Клинтона.

Однако вскоре Ицхак Рабин был убит в Тель-Авиве представителем ультраправого израильского крыла, выступавшего против диалога с палестинской стороной.