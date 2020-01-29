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Мирный план Трампа не нравится палестинцам

Президент США Трамп и премьер-министр Израиля Нетаньяху представили план урегулирования израильско-палестинского конфликта. Но палестинцев он совсем не впечатлил.

Согласно плану, неделимый Иерусалим должен быть столицей Израиля. Трамп добавил, что там же будет и столица будущей Палестины, не прояснив, как это возможно на практике.

Нетаньяху заявил, что США готовы признать право Израиля на поселения на Западном берегу реки Иордан. Палестинцы возмущены.

Белый дом не советовался с руководством Палестинской автономии, разрабатывая свой план. Её глава Махмуд Аббас уже заявил, что "Иерусалим не продается", а план Трампа будет выкинут на свалку истории.

Коронавирус распространяется все быстрее

Правообладатель иллюстрации Huw Evans picture agency Image caption Число зараженных коронавирусом превысило 4,5 тыс. человек

Стало известно о первых случаях передачи нового коронавируса от человека к человеку за пределами Китая. Оба заразившихся, один в Германии, а другой в Японии, Китай не посещали.

Под Мюнхеном 33-летний мужчина заразился на работе после контакта с китайской коллегой, прилетевшей из Шанхая. В Японии заразился 60-летний водитель автобуса, перевозивший группу туристов из города Ухань.

Власти Китая сообщают, что вирус начинает распространяться быстрее, число зараженных превысило 4,5 тыс. человек. Заболевший способен передавать инфекцию еще до появления каких-либо симптомов.

Ростуризм пообещал до 4 февраля вывезти российских туристов, находящихся в Китае по организованным турам. Это 5,6 тыс. человек. Чем помогут остальным гражданам России в Китае, пока не известно.

Huawei раскинет сети в Британии

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Великобритания позволит китайской компании Huawei принять участие в создании сетей нового поколения 5G, но с серьезными ограничениями.

Huawei не сможет работать над ключевой структурой 5G, а некоторых случаях, например, в районах военных объектов и ядерных станций, ее участие будет полностью запрещено. Вклад Huawei в британскую систему 5G не должен превышать 35%, решил премьер-министр Борис Джонсон.

Вашингтон возмущен сотрудничеством Лондона с Huawei. Трамп требует от остальных стран перестать сотрудничать с этой китайской компанией, подозревая ее в шпионаже.

ЕС одобрит брексит

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Британский флаг останется в Европейском парламенте еще несколько дней

Европарламент в среду должен одобрить договор о брексите. Его уже одобрил британский парламент и подписала Европейская комиссия.

После одобрения перед зданием парламента состоится символическая церемония прощания. Великобритания выходит из ЕС к концу пятницы, после чего начнется переходный период, в течение которого стороны будут работать над договором о будущих взаимоотношениях.

Британские депутаты европарламента складывают свои вещи и покидают кабинеты. Некоторые недовольны тем, что им не заплатят отступных, так как они проработали в Брюсселе менее года.

Times: Англия упадет в объятия Путина??

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Англия может попасть в объятия Путина, пишет Майкл Берли в Times. Великобритания, как и Россия, знает, какие чувства вызывает потеря империи. Речь идет не только о потере экономической и военной мощи, но и о психологическом потрясении для страны, когда-то управлявшей другими и вдруг оказавшейся в одиночестве.

Спустя 30 лет после развала СССР Россия тратит много усилий на восстановление былых позиций, для того, чтобы доказать, что она остается серьезным игроком на международной арене.

Постимперский невроз Англии отличается от российского, хотя бы потому, что Англия - небольшая страна. Но, как и в постсоветской России, ностальгирующей по экспансионистской политике царского времени, некоторые сторонники брексита в глубине души мечтают о временах, когда Лондон правил морями и заморскими землями.

Да, русофобия в Великобритании играла важную роль в прошлом, ведь две эти империи регулярно сталкивались. Но что, если Британия и Россия найдут общую цель в будущем? Могут ли эти две страны играть роль чрезвычайно неудобных соседей Евросоюза?

Россия рассматривает само существование ЕС как почти такую же угрозу, что и НАТО. Но что произойдет, если Соединенное Королевство распадется, если Шотландия объявит независимость, а обе Ирландии воссоединятся? В таком случае Англия будет во всем винить Европейский союз.

Мало кто полагает, что британский премьер-министр Борис Джонсон объединит усилия с Владимиром Путиным в борьбе с Европой, но разъяренная и обиженная Англия может начать вести себя в чем-то так же, как и бесчинствующая Россия. Она может стать постоянным раздражителем для европейского клуба.

Такое развитие событий очень устроит Путина, заключает Times.

Times: Трампу важны лишь интересы Израиля

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План Дональда Трампа о примирении Израиля и палестинцев нереалистичен, утверждает в своей редакционной статье Times.

Трамп предлагает отдать часть территории нынешней Палестинской автономии Израилю, а небольшую израильскую территорию - новому палестинскому государству. Но на самом деле, его интересуют лишь интересы Израиля, пишет газета.

Лидер палестинской автономии Махмуд Аббас уже осудил эти предложения Трампа, позволяющие Израилю аннексировать до трети территории Западного берега реки Иордан.

Трамп заявил, что его план поддерживают лидеры других стран, хотя предложения президента США идут вразрез с позицией Великобритании и Евросоюза, настаивающих на том, что любая договоренность должна пользоваться поддержкой региональных держав и самих палестинцев.

На самом деле этот план Трампа больше всего похож на попытку оказать помощь премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, который одновременно ведет предвыборную кампанию и организует свою защиту в суде по обвинениям в коррупции.

Ближневосточный план Дональда Трампа можно назвать амбициозным. До сих пор никому не удавалось примирить палестинцев и Израиль, пишет в своей редакционной статье Daily Telegraph.

Палестинцам стоит призадуматься, считает газета. Они уже отвергли предложения Трампа, не только из-за того, что он предполагает аннексию Израилем значительной части палестинских территорий, но и настаивает на том, что Иерусалим должен быть столицей Израиля.

Палестинцев понять можно, но им следует как минимум сесть за стол переговоров, и дать миру шанс, пишет Daily Telegraph.

Более 70 лет арабский мир стоял на защите палестинцев. Арабские страны воевали с Израилем и громогласно выступали в защиту палестинцев. Этого больше не видно, пишет Мартин Чулов в Guardian.

Изменения в отношении к палестинцам в арабских странах начались после американского вторжения в Ирак в 2003 году. Со временем эти страны Ближнего Востока стали считать основной угрозой Иран, а не Израиль. Палестинцам была отведена необычная для них роль второй скрипки.

План Дональда Трампа по урегулированию израильско-палестинского конфликта был встречен не энтузиазмом, не возмущением, а практически полной апатией в регионе, который больше не считает судьбу палестинцев центральной проблемой.

Что теперь ожидает палестинцев? Их борьба десятилетиями волновала регион. Многие опасаются, что будет невозможно достичь полноценного мира, пока палестинский вопрос не будет разрешен.

План Трампа - похоронный звон усилиям всех предыдущих американских президентов по разрешению ближневосточного конфликта. Сейчас все переменилось, а тех на Ближнем Востоке, кто еще недавно выступал в поддержку палестинцев, судя по всему, это устраивает, отмечает обозреватель Guardian.

Daily Mail: 60% британцев недовольны демократией

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Около 60% британцев недовольны тем, как работает демократия. Это выше, чем даже в 1970-х годах, когда это недовольство достигло 57%, пишет Daily Mail.

Самые низкие показатели недовольства демократией были зарегистрированы в 1997 году (34%) и в 2005 году (менее трети населения).

Опрос 3,500 граждан был проведен исследователями Кембриджского университета. Руководитель исследования доктор Роберто Фоа удивлен тем, что в 1970-е годы, несмотря на всю политическую нестабильность и отсутствие уверенности в будущем, люди доверяли демократии больше, чем сейчас.

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что государство, несущее ответственность за своих граждан, призванных в армию, обязано тщательно расследовать все смертные случаи, в том числе и самоубийства.

11 лет назад российские власти не стали расследовать смерть солдата Константина Лузянина. Теперь ЕСПЧ предписал им выплатить матери военнослужащего компенсацию в размере 26 тыс. евро.

Подробности здесь: ЕСПЧ обязал Россию расследовать все суициды в армии

Так кто же открыл Антарктиду?

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Существование Антарктиды предсказывали еще древние греки. Но обнаружена она была 200 лет назад сразу двумя экспедициями - российской и британской.

Вот как это случилось: Как россияне и британцы одновременно открыли Антарктиду

Как защититься от коронавируса?

Кто находится в группе риска и как себя защитить? Может ли в 21 веке вирус убить миллионы людей, как в свое время "испанка"?

Media playback is unsupported on your device Британский ученый: может ли коронавирус убить миллионы людей

Дайджест готовили Александр Баранов и Борис Максимов