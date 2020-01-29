ВАДА: Россия изменила данные о 145 допинг-пробах спортсменов

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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обнаружило манипуляции со 145 из 298 подозрительных записей о допинг-пробах из базы данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщил глава отдела расследований ВАДА Гюнтер Юнгер.

"В некоторых случаях эти действия были датированы задним числом. Для этого всю базу данных переставляли на одну дату четырьмя годами ранее, после чего удаляли [определенные записи]", - рассказал он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. На сайте самого издания оно пока недоступно, но его цитируют Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.

По словам Юнгера, отделу удалось восстановить далеко не все удаленные из базы записи, однако в конечном итоге ВАДА намерено проверить каждый из 298 случаев, вызвавших подозрения чиновников.

Юнгер добавил, что выступает против полного запрета на участие в соревнованиях для российских спортсменов. "Если мы посмотрим на то, кто помог выявить манипуляции, окажется, что это не европейцы, не американцы и не ВАДА. Это сами российские спортсмены, тренеры и чиновники, которым надоело, что система ими манипулирует", - сказал он.

База данных Московской антидопинговой лаборатории была изъята чиновниками ВАДА в ходе расследования допингового скандала на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В 2015 году ВАДА отозвало аккредитацию лаборатории, но через год частично вернула ее, позволив работать с биологическим паспортом спортсмена.

В ноябре прошлого года Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях. Это, в частности, означало, что Россия не может претендовать на право проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года независимо от того, проводится ли конкурс в течение четырехлетнего периода или после него.

9 декабря исполком ВАДА единогласно принял рекомендации комитета, тем самым признав Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу.

22 января ВАДА в очередной раз приостановило лицензию Московской лаборатории, так как эксперты агентства выявили манипуляций с некоторыми данными, извлеченными из лаборатории год назад.

Как отмечалось в сообщении организации, в связи с этим решением лаборатории запрещается выполнять какую-либо работу по анализу образцов крови, связанных с программой биологического паспорта спортсмена. Решение останется в силе до дисциплинарного разбирательства.

Media playback is unsupported on your device "До дна еще не дошли". Интервью с главой РУСАДА

Глава РУСАДА Юрий Ганус в интервью Русской службе Би-би-си в ноябре называл происходящее в российском спорте трагедией, а действия чиновников - издевательством над спортсменами, многие из которых, по его словам, из-за скандала с допингом планируют покинуть российскую юрисдикцию.