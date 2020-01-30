Арестованы первые два полицейских, обвиняемых по делу Голунова

Правообладатель иллюстрации Dmitry Serebryakov/TASS Image caption Роман Феофанов (справа) - один из пяти обвиняемых по делу

Басманный суд Москвы арестовал Романа Феофанова и Дениса Коновалова - первых из пятерых полицейских, обвиняемых в фальсификациях улик по делу Ивана Голунова и незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Накануне Следственный комитет сообщил о задержании бывших сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Игоря Ляховца.

По версии следствия, они с "целью незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в его рюкзак, а также в жилище".

"Коммерсант" также сообщал о задержании бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Андрея Щирова, но его СКР не упоминал в числе задержанных. Интерфакс со ссылкой на источник сообщал, что Щиров был допрошен но остался в статусе свидетеля.

"Щиров был допрошен следователем и дал показания. В частности, он утверждает, что не знал о действиях своих подчиненных во время задержания Голунова в минувшем июне", - сказал собеседник агентства.

Дело Ивана Голунова

Журналиста "Медузы" Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года, в его рюкзаке нашли пакет с наркотиками. Ему предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Сам он утверждал, что пакет не его.

Через несколько дней следователи сняли с журналиста все обвинения, а глава МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении уголовного преследования.

13 июня президент Владимир Путин уволил начальника управления по контролю за оборотом наркотиков московского управления МВД Юрия Девяткина и начальника УВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова.

Еще четверо сотрудников УВД, имевших отношение к аресту журналиста, были уволены после проверки, позже был уволен начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков управления Андрей Щиров. Полицейские пытались оспорить увольнение в суде, но безуспешно.

Иван Голунов пытался в судебном порядке добиться ответа на вопрос, кто должен отвечать за то, что ему подбросили наркотики, но 2 декабря Басманный суд Москвы оставил без удовлетворения его жалобу на бездействие Следственного комитета России в расследовании дела о наркотиках, по которому ранее он проходил как обвиняемый.

11 декабря Голунов подал заявление в ФСБ с просьбой о регистрации сообщения о преступлении, касающегося применении к нему насилия и подкидывания наркотических средств сотрудниками отдела полиции по Западному административному округу Москвы. Кроме того, в заявлении Голунов указал, что его били сотрудники полиции.

19 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что в рамках расследования в отношении пяти сотрудников правоохранительных органов заведены уголовные дела.