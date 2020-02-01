"Спасибо, не нужно". Австралию завалили варежками для коал

Правообладатель иллюстрации Carol MacDonald

Канадские волонтеры отправили в Австралию шесть самолетов медикаментов и вязаных вещей для диких животных, пострадавших во время лесных пожаров. Но австралийские власти предупреждают, что эти проявления заботы могут иметь негативные последствия.

Долгие месяцы разрушительных лесных пожаров в Австралии оставили в сложном положении множество диких животных. Брианна Макдональд, переехавшая в страну из Канады семь лет назад, решила им помочь.

Вместе с матерью и двумя сестрами, живущими в Канаде, она присоединилась к кампании по сбору рукодельных вещей - корзин, курточек, мешков - для животных, пострадавших от лесных пожаров.

"Столько людей предложили свою помощь", - рассказала Би-би-си сестра Брианны Кэрол Макдональд.

Вся их семья вступила "Канадскую гильдию спасения животных с помощью рукоделия" (Canadian Animal Rescue Craft Guild) - группу в "Фейсбуке", объединившую 11 тысяч единомышленников со всей Канады, захотевших шить и вязать ради благого дела.

По словам Кэрол, ей удалось собрать около пяти тысяч вещей и двух тысяч упаковок медикаментов общим весом около 500 кг.

"Масштабное проявление участия"

Media playback is unsupported on your device Пожары в Австралии: как и кто спасает животных?

Живущая в Сиднее Брианна превратила свой дом в склад рукодельных вещей, медикаментов и еды, которые ей присылали.

Все это предназначалось для благотворительной организации Animal Rescue Cooperative, которая оказывает поддержку спасателям диких животных в Австралии.

Вскоре в ее доме уже не было места, и ей пришлось снять склад.

"Поражает столь масштабное проявление участия не только австралийцев, но и канадцев", - поделилась Брианна.

Коробки из Канады вызвалась бесплатно доставить на борту шести своих коммерческих рейсов в Австралию авиакомпания Air Canada.

Первый самолет вылетел из Галифакса 17 января, а последний - 27 января из Ванкувера.

В результате канадские волонтеры отправили в Австралию шесть самолетов с рукодельными вещами и медицинскими препаратами для животных, пострадавших от лесных пожаров.

"Пожалуйста, больше не отправляйте ничего в Австралию"

Канада - не единственная страна, отправившая Австралии подобную помощь.

Когда в лентах СМИ появились фотографии и видео пострадавших животных, любители вязания из Британии, Азии и США тоже вызвались помочь.

Но австралийские власти опасаются, что их благие намерения могут привести к негативным последствиям.

Правообладатель иллюстрации Carol MacDonald Image caption Рукодельные вещи для животных Австралии

"К сожалению, как это обычно происходит, нас просто завалили пожертвованными вещами", - рассказал в интервью телеканалу ABC представитель спасательных служб штата Новый Южный Уэльс Джереми Хиллмен.

Одна организация вообще призвала полностью прекратить отправлять помощь.

Правообладатель иллюстрации Sydney Wildlife Rescue Image caption Спасенная от пожара летучая мышь в одеяле

"Мы продолжаем оказывать поддержку как можно большему числу спасательных операций, но в целом [на запросы об отправке помощи] нам отвечают: "Спасибо, но не нужно"", - написали представители группы Animal Rescue Collective Craft Guild.

"Большое спасибо за вашу поддержку, солидарность, теплые слова и заботу и присланные рукодельные вещи. Мы просим вас, пожалуйста, больше не отправляйте ничего в Австралию", - добавила организация.

Избыток посылок от добровольцев в таких ситуациях - далеко не редкость, рассказала бывший директор американского Центра информации о катастрофах международного масштаба Хуанита Риллинг.

"Последние 50 лет мы наблюдаем это по всему миру: почти после каждого крупного бедствия в огромных количествах поступают несогласованные пожертвования, которые просто мешают спасательным операциям", - рассказала она в интервью Би-би-си.

Посылки из других стран зачастую конкурируют с местными спасательными операциями за взлетные полосы аэропортов, рабочие руки и горючее. Это создает дополнительные проблемы, когда этих ресурсов недостаточно.

Хотите помочь? Лучше деньгами

Правообладатель иллюстрации Carol MacDonald

Подобные вещи часто оказываются на складах, которые зачастую нужнее спасателям для их непосредственной работы.

А тяжелые грузовые самолеты, прилетающие из других стран, выбрасывают большое количество парниковых газов, чего можно избежать, если ограничиваться более локальными поставками.

По словам Риллинг, наиболее эффективный способ помочь во время стихийного бедствия - это финансовые пожертвования, даже самые незначительные, в зарекомендовавшие себя организации, работающие на местах.

"Люди с подозрением относятся к призывам жертвовать деньги, - отмечает Риллинг. - Важно выяснить, кто непосредственно работает в пострадавших районах, и отправлять средства им".

Правообладатель иллюстрации Brianna MacDonald

Конечно, люди просто хотят помочь, и все понимают, что они это делают от всей души. "Это прекрасно. Но есть старая пословица - в желании без знания ничего хорошего нет, и это как раз такой случай", - добавила Риллинг.

Что же касается канадских энтузиастов, они теперь вяжут для диких животных поближе к дому.