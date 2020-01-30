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Коронавирус может быть объявлен глобальной угрозой

Мир был должен быть готов к борьбе с новым коронавирусом, заявил в среду глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В четверг за закрытыми дверями пройдет заседание Комитета по чрезвычайным ситуациям ВОЗ, которое решит, следует ли объявить эпидемию глобальной угрозой.

Эпицентр эпидемии - китайский город Ухань, но вирус уже распространился по всем провинциям Китая и обнаружен в 16 странах, в том числе в Таиланде, США, Австралии, Франции и Южной Корее. Многие страны эвакуируют своих граждан из Китая.

В Китае скончались более 170 человек, более 7 тыс. заражены. Специального лекарства от этого вируса нет, однако многие зараженные проявляют лишь слабые симптомы болезни и выздоравливают.

Arrivederci Лондон!

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Депутаты Европарламента подавляющим большинством голосов одобрили договор о выходе Великобритании из состава ЕС. После голосования депутаты встали и хором спели шотландскую народную песню Auld Lang Syne ("Старая дружба").

Подписав резолюцию, спикер Европарламента Давид Сассоли сказал, обращаясь к британцам, что общего у нас больше, чем разделяющего. "Вы покидаете ЕС, но всегда будете частью Европы. Именно поэтому я не прощаюсь, а скажу арриведерчи (до свидания)!" - сказал он.

Великобритания выходит из ЕС в пятницу в 23:00 по лондонскому времени.

К Путину с планом Трампа

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Путин и Нетаньяху часто встречаются

В четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Москве ознакомит Владимира Путина с планом Трампа по урегулированию израильско-палестинского конфликта.

Палестинцы уже отвергли этот план, который предполагает финансовую помощь Палестинской автономии и возможность в дальнейшем создания палестинского государства.

Однако это государство, согласно плану Трампа будет окружено израильской территорией, так как предполагается, что Израиль аннексирует до трети территории Западного берега реки Иордан.

Тем временем президент Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар, приговоренную в России к 7,5 годам за провоз наркотиков. В ее багаже в Шереметьево было найдено 9 грамм гашиша.

Обвинения преследователям Голунова

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В четверг в Москве суд должен выдвинуть официальные обвинения пятерым бывшим полицейским, которые, согласно следствию, подбросили журналисту Ивану Голунову наркотики и пытались привлечь его к уголовной ответственности.

Подозреваемые также обвиняются в незаконном приобретении, хранении и перевозке этих наркотиков.

Иван Голунов занимался расследованием коррупции, он был задержан в июне 2019 года, но вскоре освобожден под давлением общественности и прессы.

Майк Попмео летит в Киев

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В четверг вечером в Киев прибудет госсекретарь США Майк Помпео. Он встретится с президентом Украины Зеленским, а также с министрами обороны и иностранных дел. Украина оказалась в центре скандала, связанного с импичментом президента Трампа.

Майк Помпео отказался отвечать на вопросы журналистки американского общественного радио NPR, как и почему президент Трамп в 2019 году заморозил финансовую помощь Украине, несмотря на то, что она была одобрена конгрессом.

Daily Telegraph: Из Китая? В карантин!

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Из очага эпидемии уже были эвакуированы граждане США и Японии

Все британцы, эвакуированные из города Ухань, очага нового коронавируса, будут помещены в карантин на две недели сразу же по прибытии в страну, пишет Daily Telegraph.

Даунинг-Стрит заявляет, что около 200 британских граждан, которые в четверг вылетают на родину, согласились быть временно изолированными от общества. Все они будут в карантине независимо от того, есть ли у них симптомы заболевания или нет.

Британцам разрешается подняться на борт самолета, лишь если они подпишут документ о своем согласии на карантин.

Место их содержания не названо, но, скорее всего, речь идет об одной из военных баз, где при необходимости им будет оказана медицинская помощь.

Пилоты чартерного самолета не будут помещены в карантин, так как на них будут костюмы химзащиты и они не будут контактировать с пассажирами.

Guardian: абсурдная идея Трампа

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Трамп и Нетаньяху помогают самим себе, но никак не продвигают мирный процесс на Ближнем Востоке, пишет Guardian в своей редакционной статье. План Трампа по достижению мира между Израилем и палестинцами зиждется на абсурдной идее, что палестинское государство по сути дела будет существовать только на бумаге.

Этот план продемонстрировал, что попытки президента Трампа представить себя нейтральным посредником в израильско-палестинском конфликте, были всего лишь фарсом.

Полная поддержка Израиля Трампом и то, что он игнорирует точку зрения палестинцев, позволяют Биньямину Нетаньяху делать все, что он захочет. Трамп открыто пытается помочь Нетаньяху, который ведет предвыборную кампанию несмотря на предъявленные ему обвинения в коррупции.

Сенат США уже проводит судебный процесс над Трампом в рамках импичмента, и президент, очевидно, надеется, что его про-израильские позиции обеспечат ему поддержку среди христиан-евангелистов.

До недавнего времени Вашингтон настаивал на верховенстве международного права. Сейчас он проводит политику джунглей, при которой каждая страна лишь продвигает свои собственные интересы.

Начинаются тревожные времена, и не только на Ближнем Востоке, отмечает газета.

Times: Трампа будут судить избиратели

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Судебный процесс в сенате США над президентом Трампом нельзя назвать захватывающим зрелищем, пишет Джерард Бейкер в Times.

Сложно заинтересовать процессом, результат которого всем уже известен. Присяжные заседатели, все 100 сенаторов, уже решили для себя вопрос о вине или невиновности Дональда Трампа.

Представители Демократической партии убеждены, что он виновен на все 100%. Республиканцы считают, что перед ними развертывается охота на ведьм.

Еще не решен вопрос о том, будут ли вызываться новые свидетели. Если да, то процесс в сенате затянется. Республиканцы опасаются, что новые свидетели и новые документы могут изменить общественное мнение не в их пользу.

В ноябре пройдут президентские выборы. Судя по опросам, большинство американцев одобряет политику Трампа. Однако большинству также категорически не нравятся характер Трампа, его поведение и его заявления.

Да, импичмент Трампа не состоится. Но противники президента надеются, что на выборах ему будет вынесен более суровый вердикт.

Игра в собачку

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Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев был отрешен от должности президентом Путиным в связи с утратой доверия, но, кажется, так и не понял за что.

Вот такая база данных

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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обнаружило манипуляции в половине проверенных записей о допинг-пробах из базы данных Московской антидопинговой лаборатории. База данных была изъята в ходе расследования допингового скандала на Олимпиаде в Сочи.

"Это просто Омск"

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Дайджест готовили Александр Баранов и Борис Максимов