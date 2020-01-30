Израильтянка Наама Иссахар освобождена из колонии

Правообладатель иллюстрации Гавриил Григоров/ТАСС Image caption Колония, из которой вышла на свободу Наама Иссахар

26-летняя гражданка Израиля Наама Иссахар, помилованная в среду президентом РФ Владимиром Путиным, покинула исправительную колонию в Подмосковье.

Эта новость появилась утром в четверг на лентах российских информагентств со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Точное время освобождения и конкретное местопребывание Иссахар они не сообщили, ограничившись указанием, что девушка находится в Москве.

Адвокат Иссахар Алексей Добрынин предполагает, что она отправится на родину уже в четверг вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, прибывающим в Москву с однодневным визитом, и ранее прилетевшей в Россию своей матерью.

"Господин Нетаньяху сам хотел ее забрать", - заявил юрист агентству ТАСС.

Дело Иссахар

"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Нааму Иссасхар, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", - говорится в тексте президентского указа, опубликованного в среду на сайте Кремля.

Жительницу Израиля, имеющую также американское гражданство, задержали в апреле 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В ее багаже обнаружили 9,6 граммов гашиша.

Иссахар арестовали по обвинению в хранении (часть 1 статьи 228 УК РФ) и контрабанде наркотиков в значительном размере (часть 2 статьи 229.1 УК РФ), и затем приговорили к 7,5 годам колонии.

Израильские СМИ писали, что Москва готова была передать Иссахар израильским властям в обмен на хакера Алексея Буркова, задержанного в декабре 2015 года в аэропорту Тель-Авива по запросу США.

Родственники израильтянки даже обращались в суд с прошением об отмене экстрадиции россиянина в США, называя Иссахар "дипломатическим заложником". Однако в ноябре 2019 года власти Израиля передали Буркова американцам.

23 января Владимир Путин, находившийся в Израиле на праздновании 75-летия освобождения советскими войсками нацистского лагеря смерти Аушвиц, встретился с матерью девушки, после чего отметил, что "Наама из очень хорошей, порядочной семьи", и пообещал, что "всё будет хорошо".

По имеющимся данным, Путин и Нетаньяху обсуждали судьбу Иссахар по телефону 16 и 26 января.

26 января Иссахар подала на имя Путина прошение о помиловании.

Российские представители, в частности, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, отрицали связь между освобождением Иссахар и решением Израиля передать России прав на Александровское подворье - архитектурный и археологический комплекс примерно в 70 метрах от Храма Гроба Господня в Иерусалиме, построенный Русским Императорским православным палестинским обществом в 1896 году. Соответствующая просьба российских властей рассматривалась минюстом Израиля несколько лет.

Нетаньяху прилетает в четверг в Москву, чтобы обсудить с российским коллегой общую ситуацию на Ближнем Востоке и новый план урегулирования, предложенный 28 января президентом США Дональдом Трампом.