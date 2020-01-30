Смертельный коронавирус распространился на все провинции Китая

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Количество людей, умерших после заражения новым коронавирусом, выросло до 170; случаи заболевания выявлены во всех регионах Китая. Накануне китайские власти сообщили, что коронавирусом в стране заразились уже 7711 человек.

Инфекция была также обнаружена в 16 странах мира. В России подтвержденных случаев заболевания нет. Правительство России решило закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке для борьбы с распространением коронавируса.

В связи с риском распространения коронавируса компания "Макдоналдс" решила отменить акцию, которая была запланирована на 31 января в ее ресторане на Пушкинской. Она была приурочена к 30-летию с момента открытия первого ресторана сети в России.

В четверг состоится заседание Комитета по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), который решит, следует ли объявлять эпидемию глобальной угрозой.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что организацию беспокоит скорость распространения вируса в нескольких странах, в том числе в Германии, Вьетнаме и Японии, особенно тот факт, что он передается от человека к человеку.

"Хотя число заболевших за пределами Китая относительно низкое, есть основания опасаться намного более масштабной вспышки инфекции", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Первый самолет с эвакуированными японцами прибыл в Токио в среду

Хотя некоторые критикуют Китай за отсутствие прозрачности во время борьбы с инфекцией, ВОЗ похвалила страну за принятые меры. Лидер страны Си Цзиньпин пообещал победить вирус, который он назвал "дьявольским".

Людям, посетившим провинцию Хубэй, где находится Ухань, работодатели дают возможность работать из дома на время карантинного периода.

Китайская футбольная ассоциация объявила, что все матчи сезона 2020 года откладываются.

Некоторые международные авиалинии прекратили или сократили полеты в Китай, а такие компании, как Google, Starbucks и Tesla, закрыли свои магазины и остановили деятельность в стране.

С начала эпидемии в Китае заболело уже больше людей, чем от атипичной пневмонии (SARS) в начале 2000-х годов, хотя количество смертей - ниже. Возбудителем SARS также был коронавирус.

Что делают другие страны?

Из Уханя вывозят иностранцев, которые хотят покинуть изолированный город и вернуться на родину.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption ВОЗ предупреждает о вероятности дальнейшего распространения коронавируса

В Токио уже вылетели два самолета, после чего пассажиров отправили в больницы для проверки. Как сообщают японские СМИ, у трех из них был обнаружен вирус.

Около 200 американцев были вывезены из Уханя в США, где их проверяют на наличие инфекции на одной из авиабаз в Калифорнии.

Рейсы с находившимися в Ухани гражданами Британии и Южной Кореи задерживаются, поскольку китайские власти пока не выдали всем желающим разрешение покинуть страну.

Британские власти сообщили, что все прибывшие будут помещены в карантин на две недели.

Австралия в качестве карантинной зоны выбрала остров Рождества, который находится на расстоянии 2 тыс. километров от страны.

Многие государства рекомендуют своим гражданам отказаться от поездок в Китай.

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Что такое коронавирус?

Источником распространения вируса, как считается, стали дикие животные, которыми нелегально торговали на рынке морепродуктов в Ухане. Этот город с населением 11 млн человек стал эпицентром инфекции, там зафиксировано наибольшее число летальных исходов.

В некоторых случаях вирус передавался от человека к человеку, большинство заболевших - жители Уханя или люди, находившиеся в близком контакте с теми, кто там побывал.

Вакцины для борьбы с вирусом нет, но у большинства заразившихся симптомы болезни бывают слабо выраженными, и они выздоравливают без лечения.

Сейчас полным ходом идут исследования по созданию вакцины, которая бы защищала людей от вируса. Одна из лабораторий в Калифорнии планирует изготовить вакцину для клинических испытаний в июне или июле.

Однако коронавирус способен вызвать острую респираторную инфекцию и стать причиной смерти.

Больше всего риску подвержены пожилые люди и те, у кого снижен иммунитет из-за других болезней.