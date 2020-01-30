На границе США и Мексики нашли самый длинный тоннель. Там были рельсы и лифт

Правообладатель иллюстрации CBP/Reuters Image caption По дну тоннеля проложен рельсовый путь

Американская таможенная служба сообщила об обнаружении самого протяженного из тоннелей для контрабанды, когда-либо найденных в приграничных районах с Мексикой.

Подземный ход длиной 1 313 метров снабжен лифтом, рельсовыми путями, системами вентиляции и дренажа, а также высоковольтными электрическими линиями.

Вход в него расположен на территории промышленного объекта на окраине города Тихуана в Мексике, а выход был найден в городе Сан-Диего в американском штате Калифорния.

При обнаружении тоннеля не было произведено арестов, не были также обнаружены наркотики. Американские власти не сообщили, кого именно они подозревают в сооружении этого подземного пути.

Однако известно, что в этом районе активно действует мексиканский картель Синаола, который правительство США считает крупнейшей преступной наркотической организацией в мире.

Основатель картеля Хоакин "Эль-Чапо" (Коротышка) Гузман, который возглавлял его в течение длительного времени, отбывает пожизненный срок в американской тюрьме.

Тоннель был обнаружен еще в августе прошлого года. Мексиканская полиция обнаружила вход в него, а следователи из США нанесли его на карту и составили описание. В среду они опубликовали это описание.

Средняя глубина, на которой находится тоннель, составляет 21 метр. Размеры подземного хода - 175 см в высоту и 62 см в ширину. Остается неизвестным, сколько времени ушло на его сооружение.

Правообладатель иллюстрации CBP/Reuters Image caption Пока неизвестно, как долго строили этот тоннель

Правообладатель иллюстрации CBP/Reuters Image caption Никаких арестов или конфискаций пока не было

"Сложность и протяженность этого тоннеля демонстрирует, насколько долго транснациональные преступные организации способны готовить операции по контрабанде", - заявил специальный агент министерства по внутренней безопасности США в Сан-Диего Карделл Морант.

Выход тоннеля в районе промышленных складов в районе Отай-Меза в Сан-Диего был замаскирован сотнями мешков с песком, говорится в заявлении. У главного тоннеля было также незаконченное ответвление.

С 2016 года на границе между Калифорнией и Мексикой было обнаружено не менее дюжины подобных сложных инженерных сооружений. А в 2014 году в Сан-Диего был найден второй по протяженности тоннель длиной более 600 метров.

Недавние находки тоннелей на границе США и Мексики

Август 2018 года: тоннель длиной 180 метров, который вел из помещения ресторана KFC в штате Аризона на территорию Мексики.

тоннель длиной 180 метров, который вел из помещения ресторана KFC в штате Аризона на территорию Мексики. Апрель 2016 года: сложный тоннель в Сан-Диего использовался для контрабанды больших объемов кокаина и марихуаны.

сложный тоннель в Сан-Диего использовался для контрабанды больших объемов кокаина и марихуаны. Март 2016 года: тоннель, который вел из ресторана в Мексике к частному владению в Калифорнии.

тоннель, который вел из ресторана в Мексике к частному владению в Калифорнии. Август 2015 года: незаконченный тоннель с рельсовыми путями, освещением и вентиляцией со входом в мексиканском городе Тихуана.

Президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на осуществлении своего предвыборного обещания построить стену на границе между США и Мексикой для предотвращения нелегальной иммиграции и контрабанды наркотиков.

Но американские власти указывают, что основной объем наркоторговли проходит через легальные межграничные пункты. Такая контрабанда обычно осуществляется, когда преступники прячут наркотики в частных грузовиках.