У китаянки на круизном лайнере в Италии заподозрили коронавирус. Никого из 6 тысяч человек с судна не выпускают
Шесть тысяч человек на борту круизного лайнера в Италии не могут сойти на берег, после того как у одной пассажирки из Макао обнаружились симптомы вирусной инфекции. Первые результаты анализов не подтвердили, что у нее коронавирус.
54-летняя китаянка и ее муж временно изолированы на борту судна "Коста Смеральда", стоящего в порту Чивитавеккья.
Никому из остальных пассажиров власти также не разрешили покинуть судно, включая более 1000 человек, у которых круиз закончился.
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Число умерших от коронавируса в КНР достигло 170 человек. Новые случаи заболеваний зафиксированы в 15 странах, многие из которых ввели карантинные режимы.
В Китае власти сообщают, что на 29 января зарегистрирован 7711 случаев заражения коронавирусом.
Что происходит на борту круизного лайнера?
Круизный лайнер "Коста Смеральда" пришвартован в порту Чивитавеккья к северу от Рима.
Изолированная медиками китаянка из Макао прибыла из Гонконга, чтобы принять участие в круизе, а симптомы заболевания появились у нее уже на борту судна.
На судно прибыла группа из двух врачей и медсестры из римской больницы Спалланцани, которая специализируется в области инфекционных заболеваний.
Компания Costa Crociere, которой принадлежит лайнер, подтвердила, что "Коста Смеральда" имеет на борту около 7 тысяч человек и что в настоящее время им запрещен выход на берег. Около 750 пассажиров прибыли из Китая. Их состояние не вызывает тревоги.
"Коста Смеральда", которая является флагманским судном компании и пятым по размером круизным лайнером в мире, прибыла из порта Пальма-де-Мальорка в рамках недельного круиза по западной части Средиземноморья.
Лайнер в ходе круиза делал остановки в Марселе и Барселоне, а также в Пальма-де-Мальорка.
Следующей остановкой должен был стать морской курорт Ла-Специя.