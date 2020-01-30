Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Круизный лайнер "Коста Смеральда" пришвартован в порту Чивитавеккья недалеко от Рима

Шесть тысяч человек на борту круизного лайнера в Италии не могут сойти на берег, после того как у одной пассажирки из Макао обнаружились симптомы вирусной инфекции. Первые результаты анализов не подтвердили, что у нее коронавирус.

54-летняя китаянка и ее муж временно изолированы на борту судна "Коста Смеральда", стоящего в порту Чивитавеккья.

Никому из остальных пассажиров власти также не разрешили покинуть судно, включая более 1000 человек, у которых круиз закончился.

Число умерших от коронавируса в КНР достигло 170 человек. Новые случаи заболеваний зафиксированы в 15 странах, многие из которых ввели карантинные режимы.

В Китае власти сообщают, что на 29 января зарегистрирован 7711 случаев заражения коронавирусом.

Что происходит на борту круизного лайнера?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В Китае нарастает паника в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом

Круизный лайнер "Коста Смеральда" пришвартован в порту Чивитавеккья к северу от Рима.

Изолированная медиками китаянка из Макао прибыла из Гонконга, чтобы принять участие в круизе, а симптомы заболевания появились у нее уже на борту судна.

На судно прибыла группа из двух врачей и медсестры из римской больницы Спалланцани, которая специализируется в области инфекционных заболеваний.

Компания Costa Crociere, которой принадлежит лайнер, подтвердила, что "Коста Смеральда" имеет на борту около 7 тысяч человек и что в настоящее время им запрещен выход на берег. Около 750 пассажиров прибыли из Китая. Их состояние не вызывает тревоги.

"Коста Смеральда", которая является флагманским судном компании и пятым по размером круизным лайнером в мире, прибыла из порта Пальма-де-Мальорка в рамках недельного круиза по западной части Средиземноморья.

Лайнер в ходе круиза делал остановки в Марселе и Барселоне, а также в Пальма-де-Мальорка.

Следующей остановкой должен был стать морской курорт Ла-Специя.