Роскосмос вновь потратил миллионы на полет делегации в Благовещенск

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Российская госкорпорация Роскосмос потратила 9 422 137 рублей на рабочую поездку делегации из 12 человек в Благовещенск, где расположен космодром "Восточный". Тендер выиграла структура, входящая в Роскосмос.

Из материалов, размещенных на сайте госзакупок, следует, что делегация летала из Москвы в Благовещенск 26 января, а через два дня, 28 числа вернулась назад, совершив промежуточную посадку в Красноярске.

В техническом задании, опубликованном на сайте, говорится, что в составе делегации во время полета в Благовешенск было 12 человек, из Благовещенска в Красноярск вылетели 15, а из Красноярска в Москву - 25.

Для полета Роскосмос выбрал авиалайнер Ту-204-300, который принадлежит Центру подготовки космонавтов имени Гагарина. Конкурса на поставку услуг не проводилось, был использован способ "Закупка у единственного поставщика". ЦПК является подразделением самого Роскосмоса.

Похожая ситуация произошла в 2017 году. Тогда Роскосмос нанимал за 9 млн рублей бизнес-джет для полета 12 человек из Москвы в Благовещенск и обратно. Отличие было в самолете: в 2017 году Роскосмос выбрал Gulfstream Aerospace GV-SP (G550).

В 2017 году делегация летала на запуск ракеты "Союз" со спутником "Метеор-М". На запуске присутствовали Игорь Комаров, возглавлявший тогда Роскосмос, и вице-премьер Дмитрий Рогозин, примерно через полгода сменивший Комарова на посту главы корпорации.

Как рассказал Би-би-си бывший сотрудник Роскосмоса, близкий к руководству госкорпорации, бывший глава Роскосмоса Игорь Комаров для полетов на космодром "Восточный" обычно пользовался регулярными рейсами авиакомпаний.

Сразу же после старта Рогозин обратился к работникам космодрома, поблагодарив их за "успешный пуск", но спустя некоторое время стало известно, что разгонный блок ракеты не смог вывести спутники на целевую орбиту.

Первый запуск с "Восточного" в 2020 году запланирован на апрель. Русской службе Би-би-си не удалось выяснить, зачем делегация летала в Благовещенск в конце января.

От Gulfstream к Ту-204

Самолет Gulfstream Aerospace GV-SP (G550) - бизнес-джет, рассчитанный на перевозку до двух десятков пассажиров. Таким самолетом, например, пользуется бизнесмен Илон Маск.

Ту-204 - среднемагистральный узкофюзеляжный авиалайнер, который может перевозить до 210 пассажиров. Ту-204-300 - бизнес-джет, созданный на его основе. Эти самолеты оснащены салоном повышенной комфортности, и предназначены для перевозки меньшего числа людей.

Ту-204-300 с бортовым номером RA-64045 "Сергей Королёв", которым Роскосмос воспользовался в 2020 году, поступил в парк Центр подготовки космонавтов в марте 2019 года. У ЦПК два таких самолета.

Эти самолеты, как передавало агентство Интерфакс, предназначены для доставки космонавтов к месту старта. Кроме того, как сообщил агентству начальник ЦПК Павел Власов, в центре рассчитывали использовать Ту-204 для доставки государственной комиссии на космодром "Восточный".

Как сообщал информационный сайт Aviation Explorer, оба Ту-204 300, которые получил ЦПК, могут перевозить до 53 пассажиров в трех салонах. Для космонавтов отдельно оборудованы специализированные купе с интерактивной системой развлечений. Кроме того, по данным издания, самолеты оборудованы спутниковой системой связи с доступом в интернет.

Судя по фотографиям интерьеров Ту-204-300 на сайтах различных сервисов по предоставлению услуг бизнес-джетов, этот самолет может быть не менее комфортабельным, чем иностранные бизнес-джеты.

По словам авиационных экспертов, стоимость летного часа российского самолета гораздо больше из-за его размеров, чем у Gulfstream Aerospace GV-SP. Точную сумму, правда, не назвал ни один из них. Кроме того, стоимость полета могла увеличиться за счет посадки в Красноярске.

Все по закону

Эта госзакупка не нарушает российское законодательство, считает заместитель директора "Трансперенси Интернешнл - Россия" Илья Шуманов

По его словам, нормирование госзакупок предусматривают 44-й или 223-й федеральные законы Российской Федерации. При этом и тот, и другой предусматривают довольно много послаблений для государственных корпораций.

"44-й федеральный закон - именно в него были внесены изменения в части того, что на Росатом и Роскосмос распространяются органичения, связанные с нормированием. Но самое интересное, что в системе нормирования есть мобильные телефоны, есть компьютеры, есть обивка, мягие кресла, но нет ничего про самолеты. Про автомобили есть, а про самолеты нет", - сказал он.

Глава аналитической службы агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев отметил, что Роскосмос на этот раз выбрал поставщиком государственное российское предприятие.

"Я понимаю, что если возить на большом самолете маленькую делегацию, то это выглядит не совсем оправданным, но тут же есть другая, обратная сторона - да, эти деньги будут потрачены, но они останутся внутри Роскосмоса, это своя авиационная структура. Да, может быть сумма выглядит большой, но ЦПК - дотационное подразделение, оно само зарабатывать не может", - сказал эксперт.

Русская служба Би-би-си обратилась с запросом в Роскосмос и ожидает ответа.