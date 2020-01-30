Россию требуют полностью исключить из мировой легкой атлетики

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Орган по надзору за чистотой мировой легкой атлетики потребовал окончательно исключить Россию из международной федерации этого вида спорта, что может привести к недопуску российских легкоатлетов к Олимпиаде даже в нейтральном статусе.

Отдел по добросовестности легкой атлетики (Athletics Integrity Unit, AIU)

Национальная сборная России не имеет права участвовать в крупных международных соревнованиях по легкой атлетике под своим флагом с 2015 года.

В среду вечером Отдел по добросовестности легкой атлетики (Athletics Integrity Unit, AIU) выпустил жесткое заявление, в котором призвал не размораживать процесс допуска спортсменов из России в качестве "авторизованных нейтральных атлетов" из-за выявленных новых неправомерных действий российских спортивных чиновников.

В этот же день ВАДА рассказало, что обнаружены манипуляции со 145 из 298 подозрительных записей о допинг-пробах из базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

AIU, созданный в 2017 году специальный отдел для борьбы с нарушениями спортивной этики в легкой атлетике, сожалеет, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) до сих пор не взяла на себя ответственность за ошибки и действия прошлых лет и не предоставила информацию о допинг-тестах, несмотря на многократное продление крайнего срока для отправки этих данных в "Мировую легкую атлетику" (новое название Международной ассоциации легкоатлетических федераций).

На чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года в Катаре под нейтральным флагом выступили 29 россиян.

Если процесс предоставления спортсменам из России статуса нейтральных атлетов не будет возобновлен, они окажутся полностью изгнаны с международной спортивной арены. Получить статус для участия в летней Олимпиаде-2020 в Токио могут те, кто доказал, что регулярно проходил допинг-контроль и не был уличен в нарушениях.

Статус всероссийской федерации сейчас также находится в замороженном состоянии, хотя "Мировая легкая атлетика" выработала шаги, необходимые для восстановления полноправного членства.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption И.о. главы Всероссийской федерации легкой атлетики Юлию Тарасенко критикуют за то, что со времени своего назначения в ноябре 2019-го ситуация с ВФЛА не улучшилась

Российская сторона не выполнила эти шаги ни при прошлом главе ВФЛА Дмитрии Шляхтине, ни при его преемнице Юлии Тарасенко. Шляхтин вместе с четырьмя сотрудниками был отстранен от работы в ноябре после обвинений в том, что он вмешивался в дело прыгуна в высоту Даниила Лысенко, а затем ушел в отставку.

По мнению AIU, ВФЛА до сих пор не выказала раскаяния и не созначалась в предъявляемых обвинениях. "Вместо этого ВФЛА приложила много усилий к тому, чтобы отрицать всякую причастность к этому делу, обвинять других и критиковать процедуру".

После заявления AIU "Мировая легкая атлетика" заявила, что если российская сторона продолжит отрицать вину, международный легкоатлетический орган готов доказать ее в спортивном арбитраже.

Также отмечается, что если российские спортивные органы признают системные злоупотребления, то "Мировая легкая атлетика" разработает новую процедуру для получения российскими спортсменами допуска к соревнованиям в нейтральном статусе.

ВФЛА как организация не избежит санкций, но применяться они будут в более мягком варианте - вопрос о ее исключении из "Мировой легкой атлетики" ставиться не будет, а напротив - начнется поэтапный процесс восстановления ее полноправного статуса.