Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса

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Экономический форум в Сочи, на котором должен был выступить премьер-министр Михаил Мишустин, могут отменить из-за вспышки коронавируса, рассказал источник Би-би-си и собеседники газеты "Коммерсант". На форум должны были приехать гости из Китая.

"Российский инвестиционный форум в Сочи, который должен начаться через 10 дней, отменили. Туда должен был приехать Мишустин и китайцы. Испугались коронавируса", - рассказал Би-би-си человек, близкий к правительству. Он говорил на условиях анонимности, поскольку не уполномочен комментировать этот вопрос. Другие подробности он не сообщил.

О том, что экономический форум в Сочи, намеченный на 12-14 февраля, может быть отменен из опасности распространения коронавируса, также сообщает газета "Коммерсант", ссылаясь на сотрудников одной из госкомпании и представителя одного из федеральных министерств.

Источники издания утверждают, что в пятницу и субботу на эту тему пройдет "серия совещаний". При этом источник "Коммерсанта" в правительстве уточнил, что окончательное решение об отмене или переносе форума еще не принято.

В фонде "Росконгресс", который выступает организатором сочинского форума, Би-би-си не подтвердили и не опровергли информацию о возможной отмене мероприятия.

На форуме в Сочи обычно выступает премьер-министр России - перед чиновниками, главами регионов и иностранных бизнесменами. Для Мишустина это должно было стать первым большим выступлением (не считая выступления в Госдуме в качестве кандидата в премьеры).

На форуме в Сочи помимо премьера выступают члены правительства. Так как в середине января кабинет министров существенно обновился, для многих новых министров и вице-премьеров форум в Сочи должен мог стать возможностью рассказать о своих планах.

В этом году в форуме должны были принять участие гости из Китая, рассказал собеседник Би-би-си.

Случаев коронавируса еще не было зафиксировано на территории России, но правительство Мишустина уже занялось борьбой с этой угрозой. 30 января Мишустин подписал распоряжение о временном ограничения движения на отдельных участках границы России с Китаем.

Накануне, 29 января, Мишустин создал штаб по предотвращению распространения коронавируса в России. Штаб возглавила вице-премьер Татьяна Голикова, которая в правительстве курирует здравоохранение. Заместителем Голиковой в штабе стала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Голикова в среду вечером заявила, что железнодорожное сообщение между Россией и Китаем из-за вспышки коронавируса ограничивается прямым поездом между Москвой и Пекином. Минтранс и МИД должны оценить ситуацию с авиарейсами "по количеству наших граждан, которые возвращаются", после чего будет принято решение о режиме полетов, сообщила вице-премьер.

Кроме того, на заседании штаба было принято решение о продлении закрытия границы в пяти регионах Дальнего Востока по "пешеходному и автомобильному сообщению", сказала Голикова. В этих регионах граница ранее была закрыта до 2 февраля.

Вспышка пневмонии, связанная с новым коронавирусом, началась в середине декабря в китайском городе Ухань. Сейчас случаи заболевания выявлены во всех регионах страны. В Китае зафиксировано 7 711 случаев заболевания, умерли 170 человек.

Инфекция была также обнаружена в 16 странах мира.