Правообладатель иллюстрации Google

ВОЗ объявила международную чрезвычайную ситуацию

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила международную чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой коронавируса в Китае. Это решение принято в четверг на заседании чрезвычайного комитета организации в Женеве.

В Китае от вируса умерли не менее 213 человек, почти 10 тыс. человек им заразились. ВОЗ сообщила, что в 18 других странах выявлено 98 больных, но смертных случаев не было. Среди симптомов заражения - повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание.

ВОЗ не рекомендует вводить ограничения на передвижения людей и товаров. Тем не менее такие компании как Google, IKEA, Starbucks и Tesla закрыли свои магазины или прекратили операции. Россия закрыла свою границу с Китаем.

Британия наконец выйдет из ЕС. Что изменится? Да почти ничего

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Королевский монетный двор выпустит памятную монету в 50 пенсов с надписью "Мир, процветание и дружба со всеми народами"

В 23:00 по местному времени (полночь по центральноевропейскому) Великобритания после трех с половиной лет метаний наконец официально выходит из Европейского союза.

До конца декабря продлится переходный период, в течение которого Лондон и Евросоюз должны договориться о будущих отношениях. А пока будет действовать большинство старых законов и правил ЕС.

Британия отметит выход праздничной иллюминацией в Лондоне, премьер Джонсон выступит с обращением к народу, а Королевский монетный двор выпустит памятную монету в 50 пенсов с надписью "Мир, процветание и дружба со всеми народами".

В своей речи Борис Джонсон назовет пятницу началом новой эры, скажет, что брексит - это не конец, а лишь начало, и пообещает покончить с экономическим неравенством между различными регионами страны.

Палестинцы в гневе

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Палестинцы вышли протестовать еще до оглашения подробностей сделки

В пятницу палестинцы на оккупированных Израилем территориях проведут "День гнева", протестуя против предложенного президентом США Трампом плана урегулирования израильско-палестинского конфликта.

План Трампа игнорирует требования палестинцев и поддерживает позиции нынешнего руководства Израиля. Лидеры автономии уже заявили, что план окажется на свалке истории.

"Это в чистом виде план Нетаньяху, который он представил еще в 2012 году, слово в слово, - заявил Русской службе Би-би-си Саиб Эрекат, представитель главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса. - Участь, которая предлагается палестинцам, - это жизнь при апартеиде".

"Это ужас, а не мирный план", - подтвердил русской службе Би-би-си идеолог исторических переговоров в Осло 1993 года и бывший член правительства Израиля Йосси Бейлин.

Импичмент Трампа: все может решиться в пятницу

Правообладатель иллюстрации Getty Images

В пятницу в сенате США, в котором проходит суд над президентом Трампом в рамках процесса импичмента, должны состояться дебаты о возможности привлечения к процессу новых свидетелей и новых документов.

Республиканцы в основном выступают против. Демократы - за, но им необходима поддержка четырех сенаторов-республиканцев. Трое согласны, но четвертый, Ламар Александр, в четверг дал понять, что проголосует против. Вопрос решится в ближайшие часы.

Если будет решено выслушать новых свидетелей, процесс может затянуться. Если свидетели не будут вызваны, то Трамп может быть оправдан уже на следующей неделе.

Все британские газеты пишут о брексите, до которого остается несколько часов.

Sun: наше время пришло

Правообладатель иллюстрации Getty Images

"Наше время пришло" - под таким заголовком вышла газета Sun. В 23:00 по Гринвичу Великобритания меняет свой курс, и меняет его к лучшему. Невозможно преувеличить значимость этого события, пишет газета.

Наша демократия победила. Да, ничего особенно не изменится во время переходного периода. Но брексит теперь невозможно повернуть вспять.

Великобритания станет первой страной, покинувшей Евросоюз. Sun считает, что Британия никогда в будущем не захочет вернуться в состав ЕС.

Daily Telegraph: будущее в наших руках

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Будущее Британии в ее собственных руках, пишет в своей редакционной статье Daily Telegraph.

Да, евроскептики, победившие на референдуме о выходе из ЕС, осознают, что развод будет чрезвычайно сложным. Но на Британских островах существует традиция - люди получают то, за что они проголосовали.

В ближайшие годы мы поймем, что многие законы, которыми мы недовольны, не имеют никакого отношения к Брюсселю и были приняты здесь, в Великобритании.

Но борьба за полную независимость Британии станет катализатором, который вынудит нас тщательно продумать основные принципы, на которых зиждется наша страна, и то, какой мы хотим видеть ее в будущем.

Daily Mail: по ухабам к светлому будущему

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Великобритания сделала шаг вперед к светлому будущему, и мы надеемся, что те, кто опасаются, что страна поворачивается спиной к остальному миру, будут успокоены, пишет в своей редакционной статье Daily Mail.

Да, впереди нас ожидают ухабы. Но у этой великой страны достаточно таланта и уверенности в себе, чтобы с этим справиться.

Наша экономика - пятая в мире. У нас первоклассные вооруженные силы и разведка. Мы - мощная держава в финансовом секторе экономики. Мы - мировые лидеры в науке, технологиях, музыке и литературе.

Мы можем не только стоять на своих собственных ногах, но и процветать.

Times: это интересный и скучный проект

Правообладатель иллюстрации Getty Images

"Брексит" нельзя назвать неожиданной переменой курса всей страны, пишет Филлип Коллинс в Times. Это одновременно интересный и очень скучный проект.

После "дня освобождения" мало что сразу изменится в жизни британцев. Да, у нас появятся паспорта синего цвета, а в кармане будет новая монета в 50 пенсов.

Брексит - своего рода фантазия, и народ еще не пришел к выводу о том, было ли это правильным решением. Но выводов никто никогда не сделает.

Даже если в Великобритании начнется рецессия, всегда найдутся те, кто будут винить во всем замедление экономического роста Китая или Индии, или протекционизм Дональда Трампа или еще что-нибудь. В этих спорах победить невозможно.

Брексит - спектакль, который выявил самые худшие стороны британской политической культуры. И, может быть, хорошо, что завтра про него начнут забывать. Это тоже своего рода освобождение.

Guardian: мы много поняли о самих себе

Правообладатель иллюстрации Getty Images

За 3,5 года после референдума о выходе из ЕС британцы многое поняли о самих себе и своей стране, пишет Ананд Менон в Guardian.

Во-первых, стало ясно, что развод - дело сложное. Во-вторых, стало очевидно, что политическое и государственное устройство Великобритании не настолько устойчиво, как нам казалось.

У Бориса Джонсона комфортное большинство в парламенте, и, может быть, политика вновь станет скучной. Но не стоит забывать, что скука - опасная вещь.

Страна теперь должна выбрать свой собственный путь, и во многом это более сложный процесс, чем простое решение оставаться или выходить из ЕС.

Раб на футбольных галерах

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Футболиста "Зенита" Александра Кокорина, отсидевшего срок за драку в Москве, пытаются отдать в аренду в футбольный клуб "Сочи". Против выступают сам игрок и главный тренер "Зенита".

Некоторые считают, что решение об аренде было политическим. Спортивные СМИ описывают ситуацию словом "рабство".

Самовозрождающиеся легкие

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Легкие человека, как оказалось, обладают удивительной способностью вылечивать канцерогенные клетки, поврежденные курением, заявили ученые. Но только в том случае, человек бросил курить.

Подробнее здесь: Ученые: легкие курильщика восстанавливаются, если бросить курить.

Российский фашист международного масштаба

Правообладатель иллюстрации Iron March social media

Прочтите эту историю Андрея Сошникова о человеке, строившим "фашизм для миллениалов" и мечтавшем о ядерном апокалипсисе.

Украинские художники и чиновники поссорились из-за названия музея:

Media playback is unsupported on your device Слово "советский" в названии музея вызвало споры на Украине

Дайджест готовили Александр Баранов и Борис Максимов