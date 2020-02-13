Суд в Москве заочно арестовал бизнесмена Бориса Минца. Он объявлен в розыск

Правообладатель иллюстрации Vladimir Gerdo/TASS Image caption Борис Минц основал Музей русского импрессионизма, когда еще входил в список миллиардеров

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца банка "Открытие" и основателя инвестиционной компании O1 Group Бориса Минца. В прошлую пятницу суд заочно арестовал обоих его сыновей - Дмитрия и Александра. Семья Минцев живет за пределами России.

Их обвиняют в растрате на 30 млрд рублей (470 млн долларов).

Первоначально СМИ сообщили, что Минца с сыновьями объявили в международный розыск. Однако в ходе судебного заседания по Александру Минцу прокурор и следователь уточнили, что семья объявлена только в межгосударственный розыск. В отличие от международного он касается лишь стран СНГ и не проходит по линии Интерпола.

Александр и Дмитрий Минцы находятся в Лондоне, заявили в суде их адвокаты.

Дело Минца связано с банком "Открытие". В 2017 году Банк России объявил о его санации: регулятору пришлось спасать банк, оказавшийся в сложном финансовом положении на фоне оттока вкладчиков. В банк была введена временная администрация, а вскоре новым главой банка стал Михаил Задорнов. До санации "Открытие" был крупнейшим российским частным банком.

Минцы стали обвиняемыми по этому уголовному делу в середине января, пишет газета "Коммерсант". Обвинения в растрате были ранее предъявлены бывшему председателю правления "Открытия" Евгению Данкевичу, пишет газета. Данкевич также покинул Россию и был заочно арестован.

Обвинения касаются сделки между "О1 групп финанс", которая аффилирована с O1 Group, и банком "Открытие", пишут газеты "Коммерсант" и "Ведомости". В 2017 Данкевич, по версии следствия, договорился о покупке облигаций "О1 групп финанс" на 34 млрд рублей, хотя реальная стоимость бумаг была намного ниже. Благодаря вырученным средствам компания O1 Group смогла досрочно погасить кредиты в "Открытии", пишут "Ведомости".

Из-за этой сделки ранее "Открытие" и банк "Траст", который тоже проходил процедуру санации со стороны ЦБ, подали на семью Минца в Высокий суд Лондона. "Траст" - это банк, где собраны непрофильные активы банков, проходивших санацию. По этому делу Высокий суд Лондона арестовывал активы Минцев.

В Лондонском арбитражном суде также идет коммерческий спор по этим сделкам.

Минц в декабре прошлого года заявил в Высоком суде Лондона, что из-за руководства ЦБ и "Открытия" потерял от 650 до 950 млн долларов, писал РБК. Он обвинил представителей ЦБ и временной администрации "Открытия" в проведении против него "кампании" и "личной неприязни".

"Обвинения, которые якобы были выдвинуты в России против Минца и его сыновей, Александра и Дмитрия, совершенно беспочвенны, подозрительны по времени, и они их полностью оспаривают", - передал Би-би-си представитель Минцев. В сообщении представителя бизнесмена говорится, что дело в России также связывают с "кампанией" против семьи бизнесмена.

Борису Минцу 61 год. В 1990-х годах Борис Минц вошел в команду Анатолия Чубайса и работал в правительстве на должностях в министерстве госимущества и совете по местному самоуправлению. В начале 2000-х был в руководстве партии "Союз правых сил" и занимал должность главы холдинга "Рен-ТВ". В январе 2018 года стало известно, что он получит паспорт Мальты.