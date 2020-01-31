Индекс счастья в России снизился до минимума за шесть лет

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Индекс счастья в России на конец 2019 года снизился до минимума 2013 года. Это сокращение можно назвать резким, учитывая, что в последние годы результаты опросов были стабильными.

Счастливыми в России себя могут назвать 42% опрошенных, несчастными - 18%, говорится в исследовании Gallup International, результаты которого передал изданию "Ведомости" исследовательский холдинг "Ромир", представляющий ассоциацию в России. Остальные опрошенные воздержались от ответа.

Этот результат повторяет минимальный, который был зафиксирован в 2013 году. В России в исследовании приняли участие 1500 человек из всех регионов.

Самый высокий за последние годы индекс счастья был в России в 2017 году: тогда счастливыми себя могли назвать 55% россиян, несчастными - 5%. В 2018 году исследование Gallup не проводилось.

Российское значение индекса счастья в прошлом году стало вдвое меньше общемирового. Он рассчитывается как разница между положительными и отрицательными ответами.

В мире счастливыми себя считают 59% респондентов, несчастными - 11%, остальные не смогли ответить.

Всего в опросе, который провели в ноябре-декабре прошлого года, участвовало 45 тысяч человек из 46 стран.

Самый высокий индекс счастья, согласно опросу Gallup, у жителей Колумбии, Индонезии, Эквадора и Казахстана. В этих странах индекс превышает 80 процентных пунктов.

Самые низкие показатели индекса счастья - у Иордании, Ливана и Сирии.

В лидерах индексов счастья вовсе не те страны, которые влияют на мировую политику и в которые стремятся переехать, пояснили эксперты "Ведомостям".

Жители Латинской Америки и Юго-Восточной Азии в целом более оптимистичны и открыты в силу темперамента, мягкого климата и культурных традиций, сказал изданию вице-президент Gallup International Андрей Милехин.

В азиатских странах такой результат в том числе из-за религиозных учений, исповедующих особое отношение к жизни и сложным житейским обстоятельствам, пояснил он. В этих странах большинство сравнивает себя с соседями, которые тоже живут небогато, в то время как россияне сравнивают себя с мировыми лидерами, считает Милехин.