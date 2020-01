Федерация легкой атлетики лишена аккредитации в России. Спортсмены ругали ее за допинг-скандал

View this post on Instagram

Сегодня член комиссии спортсменов Мария Ласицкене и ее личный тренер Геннадий Габрилян встретились с министром спорта РФ Олегом Матыциным по его личной инициативе. На встрече, прошедшей в легкоатлетическом манеже ЦСКА, обсуждалась кризисная ситуация, в которой сейчас оказалась ВФЛА, а вместе с ней и вся российская легкая атлетика. Мария напомнила позицию комиссии и те вопросы, которые легкоатлеты поднимали в своих открытых письмах к руководству ВФЛА, Минспорта РФ и ОКР. Министр спорта заверил, что решение проблем в легкой атлетике является для него приоритетной задачей. @minsport_rf