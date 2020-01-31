Федерация легкой атлетики лишена аккредитации в России. Спортсмены ругали ее за допинг-скандал

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мария Ласицкене наряду с другими атлетами жестко выступила против ВФЛА

Российское министерство спорта приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до 1 марта 2020 года. Этому решению предшествовали допинговые скандалы в организации и жалобы спортсменов на ее бездействие.

Минспорта и Олимпийский комитет России (ОКР) накануне предлагали руководству ВФЛА уйти в отставку.

В среду, 29 января, Отдел по добросовестности легкой атлетики (Athletics Integrity Unit, AIU) выпустил заявление, в котором жестко призвал не размораживать процесс допуска спортсменов из России в качестве "авторизованных нейтральных атлетов" из-за выявленных новых неправомерных действий российских спортивных чиновников.

Такое решение может быть принято, если ВФЛА не предоставит доказательств своей невиновности по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко. В тот же день ВАДА заявило, что подтвердило факт манипуляций как минимум со 145 из 298 подозрительных записей о допинг-пробах из базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

По мнению AIU, ВФЛА до сих пор не выказала раскаяния и не созналась в предъявляемых обвинениях. "Вместо этого ВФЛА приложила много усилий к тому, чтобы отрицать всякую причастность к этому делу, обвинять других и критиковать процедуру".

Недовольство спортсменов

Росссийские спортсмены давно требовали возобновления выдачи нейтральных статусов, который сейчас официально приостановлен, но ВФЛА, по их утверждению, ничего для этого не сделала. Если восстановления не случится, они окажутся полностью изгнаны с международной спортивной арены.

В декабре атлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова создали комиссию по отстаиванию своих интересов и написали открытое письмо с претензиями к федерации. Помимо жалоб на бездействие относительно нейтрального статуса организацию обвиняют в том, что она пропустила сроки разработки дорожной карты по устранению антидопинговых нарушений, а также затянула процесс по делу о допинге Данилы Лысенко почти на месяц.

"Неужели министерство спорта и ОКР все эти четыре года устраивала работа руководства ВФЛА?" - говорится в письме.

Федерация официально пригласила их на заседание президиума в январе, но атлеты не согласились с датой выборов 10 января, когда уже идет зимний сезон, и требовали публичных ответов на все вопросы. ВФЛА ответила молчанием. Ласицкене заявляла об отказе любого сотрудничества с организацией, пока ее не покинет руководство.

"Пока они все не уйдут, я не буду иметь с ВФЛА никаких дел. Но по их действиям уже давно понятно, что им абсолютно все равно на спортсменов, они просто пытаются всеми правдами и неправдами остаться у власти, с такими людьми мне не по пути", - заявляла она.

В "Инстаграме" комиссии в понедельник появилась запись о том, что Ласицкене и ее личный тренер встретились с новым министром спорта Олегом Матыциным "по его личной инициативе".

"На встрече, прошедшей в легкоатлетическом манеже ЦСКА, обсуждалась кризисная ситуация, в которой сейчас оказалась ВФЛА, а вместе с ней и вся российская легкая атлетика", - говорится в посте.

Скандал с прыгуном Лысенко

В ноябре прошлого года руководитель ВФЛА Дмитрий Шляхтин был вынужден уйти в отставку после скандала вокруг его возможного участия в фальсификациях документов.

Орган по надзору за чистотой мировой легкой атлетики Athletics Integrity Unit обвинила его и еще четырех чиновников ВФЛА в грубых нарушениях антидопинговых правил. Она расследовала дело чемпиона мира-2018 по прыжкам в высоту Данилы Лысенко, который пропустил три допинг-теста за год и был отстранен в 2018 году.

По итогам расследования выяснилось, что должностные лица ВФЛА предоставляли ложные объяснения и поддельные документы в попытке защитить Лысенко. Помимо Шляхтина, обвиняемыми стали еще четыре человека, их также отстранили от должности. ВФЛА заявляла о своей невиновности и о готовности ее отстаивать.

России запрещено участвовать в соревнованиях по легкой атлетике с 2015 года. На чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года в Катаре под нейтральным флагом выступили 29 россиян.