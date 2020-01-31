Британия выходит из ЕС. Прямой эфир из Лондона

В пятницу вечером Британия официально покидает Евросоюз. Что теперь изменится и как будет происходить брексит? Прямой эфир в "Фейсбуке" ведут корреспонденты Русской службы Би-би-си Мария Евстафьева, Алексей Калмыков и Юри Вендик.