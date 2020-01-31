Британия выходит из ЕС. Прямой эфир из Лондона
- 31 января 2020
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В пятницу вечером Британия официально покидает Евросоюз. Что теперь изменится и как будет происходить брексит? Прямой эфир в "Фейсбуке" ведут корреспонденты Русской службы Би-би-си Мария Евстафьева, Алексей Калмыков и Юри Вендик.
Пропустить Facebook пост , автор: BBC News Russian
В грядущую полночь по Брюсселю или в 23:00 по Гринвичу Британия официально перестанет быть частью Евросоюза. Что от...Posted by BBC News Russian on Friday, 31 January 2020
Конец Facebook сообщения , автор: BBC News Russian