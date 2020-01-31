Первые два случая коронавируса подтверждены в Великобритании

В Великобритании подтвердили два первых случая заболевания коронавирусом, сообщили в национальном министерстве здравоохранения.

Заболевшие - члены одной семьи.

Британские власти пока не сообщают подробностей о заболевших и о том, где им оказывают помощь.

"Национальная система здравоохранения очень хорошо к этому подготовлена и умеет бороться с инфекционными заболеваниями, - сказал глава медицинской службы Англии Крис Уитти. - Сейчас мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее установить, с кем контактировали пациенты, чтобы предотвратить распространение инфекции".

В результате вспышки коронавируса умерли по меньшей мере 213 человек, большинство из них - в китайской провинции Хубэй; всего в Китае количество заболевших приближается к 10 тысячам. Еще в 18 странах зарегистрировано 98 случаев заболевания.