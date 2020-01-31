Может ли вспышка коронавируса стать спасением для дикой природы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сушеные змеи используются в китайской народной медицине

Вероятным источником вспышки коронавируса в Китае, по мнению специалистов, мог быть рыбный рынок в городе Ухань.

Известно, что на этом рынке, пока во всей провинции не ввели карантин, шла подпольная торговля дикими животными - змеями, енотами и дикобразами - их держали в клетках и продавали в качестве экзотической еды или лекарств.

Китай считается крупнейшим в мире потребителем продуктов из диких животных, добытых как законно, так и нелегально.

Временный запрет

Представители ВОЗ считают, что наиболее вероятным источником первичного заражения вирусом стали летучие мыши.

Однако они полагают, что было еще и пока неизвестное промежуточное звено, от которого вирус передался уже человеку.

В Китае испокон веков высоко ценились дикие животные. Одних употребляют в пищу как деликатесы, других используют в народной медицине.

В разных регионах Китая в ресторанах можно заказать суп из летучих мышей (прямо с самой мышью), а в особо шикарных заведениях вам могут подать жареную кобру, тушеную медвежью лапу или вино на костях тигра.

На рынках в районах победнее продается мясо крыс, кошек, змей и различных птиц, включая редкие и охраняемые виды.

Правообладатель иллюстрации LIU JIN Image caption Торговля дичью в Китае привела к тому, что по крайней мере несколько видов птиц оказались на грани вымирания

Продукты из диких животных широко используются и в народной медицине, поскольку в Китае широко распространено мнение, будто они обладают целебной силой и способны излечить от самых разных болезней - от мужской импотенции и артрита до подагры.

Под угрозой исчезновения

Спрос на чешуйки панголинов привел к практически полному исчезновению этих животных в самом Китае, да и в других странах эти животные больше всех страдают от браконьеров.

Другой пример того, как подобная практика ставит животных на грань вымирания - это неумеренный спрос на рог носорога.

При этом животные, преимущественно дикие, являются источником более чем 70% новых инфекций, которыми заражается человек.

Нынешняя вспышка коронавирусной инфекции вновь привлекала внимание к китайской торговле дичью. Природоохранные организации все больше критикуют Китай за эту практику, которая ставит многие виды животных на грань вымирания.

Последняя вспышка инфекции заставила власти Китая ввести временный запрет на торговлю дикими животными, однако природоохранные организации хотят использовать эту возможность, чтобы добиться постоянного запрета.

Правообладатель иллюстрации South China Morning Post Image caption Предыдущая вспышка ТОРС была вызвана вирусом, передавшимся от цивет, которые продаются на китайских рынках

Захочет ли Китай прислушаться?

Может ли случиться так, что нынешняя вспышка коронавируса станет поворотным моментом в международных попытках положить конец нелегальной торговле дичью и тем самым защитить здоровье населения?

По словам специалистов, это крайне сложно, но в принципе осуществимо.

Вирусы, вызывающие тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС) и ближневосточный респираторный синдром (MERS) тоже, судя по всему, пошли от летучих мышей, но непосредственно к людям, по данным ВОЗ, попали от цивет и верблюдов.

"Сегодня мы контактируем с животными и средой их обитания, с которыми мы не сталкивались раньше, - пояснил в интервью Би-би-си эксперт по продовольственной безопасности ВОЗ доктор Бен Эмбарек. - Поэтому возник ряд новых заболеваний, вызванных контактами людей с ранее неизвестными вирусами, бактериями и паразитами".

Согласно недавним оценкам, из почти 32 тыс. видов известных наземных позвоночных около 20% продаются и покупаются на рынках, - законно или нелегально. Это более чем 5500 видов млекопитающих, птиц, рептилий и земноводных.

Объем незаконной торговли дикими животными достигает около 20 млрд долларов, и это самый распространенный вид преступной деятельности после торговли наркотиками, контрабанды людьми и подделки денег.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дикие животные используются в традиционной медицине и в кулинарии

Тревожный звонок

"Этот кризис должен послужить напоминанием о необходимости покончить с потребительским отношением к диким животным, которых держат в качестве домашних питомцев, используют в пище и применяют в медицинских целях", - говорится в заявлении Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Однако пока что китайское правительство ясно дало понять, что запрет будет временным.

"Выращивание, перевозка или продажа всех видов диких животных запрещается с момента этого объявления до тех пор, пока национальная эпидемия не закончится", - говорится в директиве, изданной совместно тремя правительственными агентствами.

Сходный запрет вводился Пекином и в 2002 году во время вспышки ТОРС.

Однако представители природоохранных организаций говорят, что тогда, через несколько месяцев после введения официального запрета, власти закрыли на это глаза, и рынок диких животных вновь расцвел пышным цветом.

Пристальное внимание

В сентябре этого года Пекин принимает у себя делегатов Конвенции по биологическому разнообразию.

Как следует из прошлогоднего правительственного отчета, на грани исчезновения находится миллион видов - это больше, чем когда-либо за всю историю человечества.

После вспышки коронавируса в статьях подконтрольных правительству СМИ стали резко осуждать нерегулируемый рынок диких животных.

Правообладатель иллюстрации Ben Davies Image caption Спрос в самом Китае подогревает рынки диких животных и в соседних странах

"Мы усматриваем в этом возможность введения постоянного запрета на содержание, разведение, одомашнивание и использование диких животных не только в качестве продуктов питания, но и как средств традиционной медицины," - говорит сотрудница базирующегося в Лондоне природоохранного агентства, которое занималось расследованиями китайского рынка диких животных.

Эксперты говорят, что вспышка птичьего гриппа помогла сберечь многие виды диких птиц.

Они также указывают на положительную сторону китайского запрета на импорт слоновой кости в деле сохранения популяции слонов.

При этом они подчеркивают, что запрет на использование диких животных должен быть глобальным.

По их мнению, возглавить инициативу должен именно Китай как самый большой рынок продуктов из диких животных.