У Свинки Пеппы будет новый голос. 18-летняя актриса уступает место 9-летней
18-летняя актриса Харли Бёрд, которая более десяти лет озвучивала Cвинку Пеппу в одноименном мультфильме британского производства, расстается со своей ролью.
"Я начала озвучивать Пеппу, когда мне было пять лет, и это было началом удивительного многолетнего путешествия, я никогда не забуду это время", - говорит Харли. По ее словам, команда с которой она работала, стала для нее второй семьей.
Но, считает юная актриса, пришло время двигаться дальше. Кроме того, для нее наступил последний год перед выпускными экзаменами, и теперь нужно сосредоточиться на учебе.
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В 2011 году за озвучание Пеппы Харли получила премию Британской киоакадемии БАФТА и записала несколько песен для сборника "Свинка Пеппа, мой первый альбом", который недавно вышел в свет.
"Харли озвучивала Пеппу дольше всех других актрис, ее вклад, отмеченный престижной премией, сыграл ключевую роль в успехе мультфильма", - говорят создатели Пеппы Невилл Астли и Марк Бейкер.
Новый голос Свинки Пеппы
Харли Бёрд заменит девятилетняя Эмилия Биа Смит, она станет четвертой актрисой, которая подарит свой голос Cвинке Пеппе.
Первый эпизод с Эмилией в роли Пеппы выйдет на экраны в День святого Валентина, 14 февраля.
Это не первый ее актерский опыт, в 2018-19 годах она уже появлялась в нескольких эпизодах популярного британского сериала EastEnders.
Агент Смит рассказала, что актриса с раннего детства обожает Cвинку Пеппу, поэтому приглашение озвучивать этот персонаж стало для нее воплощением мечты.
Создатели мультсериала говорят, что абсолютно уверены в своем выборе, а Харли Бёрд пожелала новой Пеппе всяческих успехов.
Первый сезон "Свинки Пеппы", состоящий из 52 пятиминутных эпизодов, вышел в свет 31 мая 2004 года. В нем главную героиню Пеппу озвучивала Лили Сноуден-Файн, которой на тот момент было 6 лет.
В 2006 ее сменила пятилетняя Сесиль Блюм, а в 2007-м роль получила тоже пятилетняя Харли Бёрд и оставалась в проекте на протяжении 13 лет, озвучив 185 эпизодов.
Коммерция и критика
"Свинка Пеппа" по-прежнему бьет рейтинги популярности, она переведена на 40 языков и демонстрируется в 180 с лишним странах.
За годы существования брэнд "Свинка Пеппа" превратился в огромный коммерческий проект с производством дисков, книг, одежды, игрушек, сувениров и с тематическими парками.
В 2010 году в одной только Великобритании продажи брэндовой продукции составили 200 миллионов фунтов.
Мультфильм также неоднократно подвергался критике. В Британии, к примеру, его критиковали за то, что в одном из эпизодов Пеппа и ее брат Джордж не были пристегнуты ремнями безопасности в машине.
А в русскоязычном сегменте интернета даже звучали призывы запретить мультфильм на территории России и в ряде других стран СНГ за то, что он подрывает авторитет отца в семье. В мультфильме Пеппа часто говорит "глупенький папа", и вся семья смеется над неуклюжестью Папы Свина.