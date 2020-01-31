У Свинки Пеппы будет новый голос. 18-летняя актриса уступает место 9-летней

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption За свою Пеппу Харли Бёрд получила одну из самых престижных мировых премий в области кинематографа - БАФТА

18-летняя актриса Харли Бёрд, которая более десяти лет озвучивала Cвинку Пеппу в одноименном мультфильме британского производства, расстается со своей ролью.

"Я начала озвучивать Пеппу, когда мне было пять лет, и это было началом удивительного многолетнего путешествия, я никогда не забуду это время", - говорит Харли. По ее словам, команда с которой она работала, стала для нее второй семьей.

Но, считает юная актриса, пришло время двигаться дальше. Кроме того, для нее наступил последний год перед выпускными экзаменами, и теперь нужно сосредоточиться на учебе.

В 2011 году за озвучание Пеппы Харли получила премию Британской киоакадемии БАФТА и записала несколько песен для сборника "Свинка Пеппа, мой первый альбом", который недавно вышел в свет.

"Харли озвучивала Пеппу дольше всех других актрис, ее вклад, отмеченный престижной премией, сыграл ключевую роль в успехе мультфильма", - говорят создатели Пеппы Невилл Астли и Марк Бейкер.

Новый голос Свинки Пеппы

Харли Бёрд заменит девятилетняя Эмилия Биа Смит, она станет четвертой актрисой, которая подарит свой голос Cвинке Пеппе.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Эмилия Биа Смит - четвертая актриса, чьим голосом будет разговаривать легендарная свинка Пеппа

Первый эпизод с Эмилией в роли Пеппы выйдет на экраны в День святого Валентина, 14 февраля.

Это не первый ее актерский опыт, в 2018-19 годах она уже появлялась в нескольких эпизодах популярного британского сериала EastEnders.

Агент Смит рассказала, что актриса с раннего детства обожает Cвинку Пеппу, поэтому приглашение озвучивать этот персонаж стало для нее воплощением мечты.

Создатели мультсериала говорят, что абсолютно уверены в своем выборе, а Харли Бёрд пожелала новой Пеппе всяческих успехов.

Первый сезон "Свинки Пеппы", состоящий из 52 пятиминутных эпизодов, вышел в свет 31 мая 2004 года. В нем главную героиню Пеппу озвучивала Лили Сноуден-Файн, которой на тот момент было 6 лет.

В 2006 ее сменила пятилетняя Сесиль Блюм, а в 2007-м роль получила тоже пятилетняя Харли Бёрд и оставалась в проекте на протяжении 13 лет, озвучив 185 эпизодов.

Коммерция и критика

Правообладатель иллюстрации eOne/Astley Baker Davies Image caption Продукция с изображением персонажей мультфильма приносит обладателям брэнда миллиардные доходы

"Свинка Пеппа" по-прежнему бьет рейтинги популярности, она переведена на 40 языков и демонстрируется в 180 с лишним странах.

За годы существования брэнд "Свинка Пеппа" превратился в огромный коммерческий проект с производством дисков, книг, одежды, игрушек, сувениров и с тематическими парками.

В 2010 году в одной только Великобритании продажи брэндовой продукции составили 200 миллионов фунтов.

Мультфильм также неоднократно подвергался критике. В Британии, к примеру, его критиковали за то, что в одном из эпизодов Пеппа и ее брат Джордж не были пристегнуты ремнями безопасности в машине.

А в русскоязычном сегменте интернета даже звучали призывы запретить мультфильм на территории России и в ряде других стран СНГ за то, что он подрывает авторитет отца в семье. В мультфильме Пеппа часто говорит "глупенький папа", и вся семья смеется над неуклюжестью Папы Свина.