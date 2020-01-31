В России выявлены первые двое больных новым коронавирусом

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В России впервые выявлены двое больных коронавирусом - это граждане Китая в Забайкальском крае и Тюменской области. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Голикова возглавляет оперативный штаб по контролю и предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России.

"Выявлено двое больных коронавирусом в России - в Забайкалье и Тюменской области, оба граждане Китая", - сказала Голикова журналистам после заседания штаба.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, оба заболевших ранее в январе выезжали в Китай. Она утверждает, что риска распространения вируса по России нет - оба больных были изолированы и помещены в боксированную палату.

"Один из них находился на территории КНР почти месяц, выехав туда 28 декабря и вернувшись 26 января, и второй гражданин примерно в таком же периоде - вернулся 28 января", - сообщила Попова.

Попова сказала, что у обоих заболевание протекало легко, были признаки ОРВИ при незначительном подъеме температуры, сейчас их состояние стабильное, без температуры и клинических проявлений.

Эвакуация

Голикова также сообщила о начале эвакуации граждан России из города Уханя и в целом из провинции Хубэй, откуда началось распространение нового коронавиурса. По ее словам, россиянам дадут возможность выбора - остаться в Китае или вернуться, в случае возвращения они проведут две недели в карантине.

Организованных туристов с Хайнаня вывезут до 4 февраля, передает корреспондент Би-би-си.

"Что касается организованных туров. Сейчас в Хайнане находится, по данным Ростуризма, порядка 2 тысяч 665 наших граждан. Все эти граждане по сроку 4 февраля должны быть возвращены. Они будут возвращены чартерными рейсами", - сказала Голикова.

Для них обязательного карантина не будет, за исключением тех, у кого выявлены какие-то признаки заболевания.

Авиарейсы

Кроме того, по словам Голиковой, Россия ограничила авиасообщение с Китаем, из российских авиакомпаний только "Аэрофлот" сохранит все регулярные рейсы в Китай. Также сохранятся и регулярные рейсы китайских авиакомпаний, передает корреспондент Би-би-си.

"Мы закрываем все авиационные частоты, за исключением авиационных частот "Аэрофлота", который будет летать в четыре китайских города регулярными рейсами - Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, - сказала Голикова. - По соглашению с КНР к нам летают еще в Москву четыре китайские авиакомпании, они будут продолжать летать на регулярной основе".

Ранее стало известно, что аэропорт Шереметьево с пятницы перевел все рейсы с вылетом или прибытием из Китая в терминал F.

Почтовое сообщение и грузоперевозки с Китаем останавливать не планируется, сказала Голикова.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила международную чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой коронавируса.

В Китае от вируса умерли не менее 213 человек, почти 10 тыс. человек им заразились. ВОЗ сообщила, что в 18 других странах выявлено 98 больных, но смертных случаев не было. Среди симптомов заражения - повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание.

Ранее в пятницу стало известно, что первые два случая коронавируса подтверждены в Великобритании.