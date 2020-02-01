Ликование и уныние в Британии. День брексита в фотографиях

  • 1 февраля 2020

В последний день членства Великобритании в Евросоюзе в стране проходили демонстрации как в поддержку, так и против брексита.

Британия официально покинула ЕС спустя 47 лет после вступления.

Downing Street at exactly 23:00 GMT on Friday 31 January Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Проекция на резиденции премьер-министра
Жители Уоррингтона празднуют выход Британии из ЕС Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Жители Уоррингтона празднуют выход Британии из ЕС
Pro-EU supporters light candles in Smith Square in Westminster, London, ahead of the UK leaving the European Union at 11pm on Friday. Правообладатель иллюстрации Dominic Lipinski/PA Wire
Image caption Сторонники сохранения членства в Евросоюзе зажигают свечи в Вестминстере
Brexit Party leader Nigel Farage looks delighted as Britain leaves the EU Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Главный евроскептик Британии Найджел Фарадж радуется брекситу на Парламентской площади в Лондоне
Pro-Brexit supports celebrate at Westminster Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Сторонник брексита забрался на постамент памятника Уинстону Черчиллю
The UK flag is removed from the European Council building in Brussels. Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption В Брюсселе из здания Евросовета убрали британский флаг
Здание британского министерства иностранных дел подсветили цветами национального флага Правообладатель иллюстрации PA Wire
Image caption Здание британского министерства иностранных дел подсветили цветами национального флага
The UK flag is taken down and folded up outside the European Parliament building in Brussels. Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption В Европарламенте тоже убрали британский флаг
People celebrate Britain leaving the EU on Brexit day in London. Правообладатель иллюстрации Henry Nicholls / REUTERS/
Image caption Сторонники брексита на пути к Парламенткой площади в Лондоне
Brexiteers in Parliament Square, London, ahead of the UK leaving the European Union at 11pm on Friday. Правообладатель иллюстрации Dominic Lipinski / PA Media
Image caption Люди начали собираться на Парламентской площади еще днем в пятницу
Pro-Brexit supporters don Union Jack-themed clothes pose for a photograph in Parliament Square, the venue for the Leave Means Leave Brexit Celebration. Правообладатель иллюстрации DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP via Getty Images
Image caption Сторонницы брексита нарядились в платья, украшенные британским флагом
Pro-EU activists protest at Parliament Square as people prepare for Brexit on 31 January 2020 in London, United Kingdom. Правообладатель иллюстрации Jeff J Mitchell/Getty Images
Image caption Противники брексита пришли к зданию британского правительства, чтобы попрощаться с Евросоюзом
A pro-EU activist wearing a cape decorated with an EU flag design joins a rally organised by civil rights group New Europeans outside Europe House, central London on 31 January ,2020 Правообладатель иллюстрации ISABEL INFANTES / AFP
Image caption Сторонница членства в ЕС
A pro-EU message is projected onto the cliffs in Ramsgate, southern England Правообладатель иллюстрации Ben STANSALL / AFP
Image caption "Мы по-прежнему любим ЕС". Проекция в Рамсгите, графство Кент
St Andrew's House, a Scottish Government building in Edinburgh, is illuminated in the colours of the European flag. Правообладатель иллюстрации PA Wire
Image caption Здание правительства Шотландии подсветили цветами флага Евросоюза. Большинство шотландцев голосовали против брексита
Customers Scott Jones and Laura Jones at the Sawmill Bar in South Elmsall, Yorkshire, where a Brexit party is being held throughout the day ahead of the UK leaving the European Union at 11pm this evening. Правообладатель иллюстрации Danny Lawson / pa
Image caption Посетители бара в Йоркшире отмечают брексит
Britain's Prime Minister Boris Johnson (C) chairs a cabinet meeting at the National Glass Centre at the University of Sunderland, in Sunderland, northeast England on 31 January 2020. Правообладатель иллюстрации PAUL ELLIS / AFP
Image caption Премьер-министр Борис Джонсон провел выездное совещание правительства в Сандерленде - городе, который первым поддержал брексит на референдуме в 2016 году
"Британия покинула ЕС". Проекция на скалах в Дувре Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption "Британия покинула ЕС". Проекция на скалах в Дувре

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