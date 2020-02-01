Ликование и уныние в Британии. День брексита в фотографиях
- 1 февраля 2020
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В последний день членства Великобритании в Евросоюзе в стране проходили демонстрации как в поддержку, так и против брексита.
Британия официально покинула ЕС спустя 47 лет после вступления.
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