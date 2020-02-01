Ликование и уныние в Британии. День брексита в фотографиях

В последний день членства Великобритании в Евросоюзе в стране проходили демонстрации как в поддержку, так и против брексита.

Британия официально покинула ЕС спустя 47 лет после вступления.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Проекция на резиденции премьер-министра

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Жители Уоррингтона празднуют выход Британии из ЕС

Правообладатель иллюстрации Dominic Lipinski/PA Wire Image caption Сторонники сохранения членства в Евросоюзе зажигают свечи в Вестминстере

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Главный евроскептик Британии Найджел Фарадж радуется брекситу на Парламентской площади в Лондоне

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сторонник брексита забрался на постамент памятника Уинстону Черчиллю

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Брюсселе из здания Евросовета убрали британский флаг

Правообладатель иллюстрации PA Wire Image caption Здание британского министерства иностранных дел подсветили цветами национального флага

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Европарламенте тоже убрали британский флаг

Правообладатель иллюстрации Henry Nicholls / REUTERS/ Image caption Сторонники брексита на пути к Парламенткой площади в Лондоне

Правообладатель иллюстрации Dominic Lipinski / PA Media Image caption Люди начали собираться на Парламентской площади еще днем в пятницу

Правообладатель иллюстрации DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP via Getty Images Image caption Сторонницы брексита нарядились в платья, украшенные британским флагом

Правообладатель иллюстрации Jeff J Mitchell/Getty Images Image caption Противники брексита пришли к зданию британского правительства, чтобы попрощаться с Евросоюзом

Правообладатель иллюстрации ISABEL INFANTES / AFP Image caption Сторонница членства в ЕС

Правообладатель иллюстрации Ben STANSALL / AFP Image caption "Мы по-прежнему любим ЕС". Проекция в Рамсгите, графство Кент

Правообладатель иллюстрации PA Wire Image caption Здание правительства Шотландии подсветили цветами флага Евросоюза. Большинство шотландцев голосовали против брексита

Правообладатель иллюстрации Danny Lawson / pa Image caption Посетители бара в Йоркшире отмечают брексит

Правообладатель иллюстрации PAUL ELLIS / AFP Image caption Премьер-министр Борис Джонсон провел выездное совещание правительства в Сандерленде - городе, который первым поддержал брексит на референдуме в 2016 году

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption "Британия покинула ЕС". Проекция на скалах в Дувре

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