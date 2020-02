"Ла-Манш нас не разделил, не разделит и брексит". Как ЕС реагирует на выход Британии

Правообладатель иллюстрации Getty Images

В пятницу Британия формально вышла из Европейского союза, но Лондону и Брюсселю предстоят месяцы переговоров об условиях выхода. Сейчас политики в Британии и Европе обсуждают, каким будет их будущее друг без друга.

В пятницу французский президент Эммануэль Макрон заявил в телевизионном обращении, что агитация за брексит была построена на лжи, преувеличениях и упрощениях. Однако Макрон признал, что это урок для ЕС, и союзу необходимы реформы.

"Чтобы защитить наши интересы в противостоянии с Китаем и США, нам нужно еще больше Европы", - сказал французский лидер в обращении, посвященном брекситу. Россия в нем не упоминалась.

Но в субботу в своем "Фейсбуке" Макрон опубликовал обращение к британцам, в котором рассказал о планах наградить столицу Великобритании Лондон Орденом почетного легиона за отвагу, проявленную во время Второй мировой войны. Награждение пройдет во время предстоящего визита французского президента в июне этого года.

Макрон прощается с Британией

В своем обращении Макрон признал, что Франция заняла жесткую позицию с самого начала переговоров о брексите.

"Я хотел защитить основополагающие принципы, по которым работает Европейский Союз: следование правилам единого рынка, единство Европы и стабильность в Ирландии", - написал французский президент. Он подчеркнул, что эта позиция не имеет ничего общего с местью или желанием наказать британцев.

При этом он отметил, что Британия всегда остается европейской страной - независимо от брексита. "Вы покидаете Европейский союз, но не Европу. И вас не оторвали от Франции и дружелюбности ее народа. Ла-Манш [пролив между Францией и Великобританией] никогда не мог разделить наши судьбы, и брекситу это тоже не удастся", - пишет Макрон.

Борис Джонсон и Эммануэль Макрон

Ослабление Франции и Германии?

Между тем, Маргрет Вестагер, вице-президент Еврокомиссии по цифровому регулированию и еврокомиссар по вопросам конкуренции заявила, что Франции и Германии будет сложнее вести за собой другие страны ЕС без Британии.

"Разумеется, нам будет недоставать энергии. У нас есть ось "Франция-Германия" - но частично энергия, которая заставляла эту ось работать, исходит - теперь уже исходила - от Британии", - сказала Вестагер.

Однако Карл Бильдт, сопредседатель Европейского совета по международным отношениям (это частный институт) и бывший премьер-министр Швеции, уверен, что брексит несет риски именно для Лондона.

В статье для американской газеты Washington Post (требуется подписка) Бильдт напоминает, что Британия потеряет доступ к спутниковой системе навигации "Галилео", и судьба других совместных космических проектов пока что не определена.

Он также задается вопросом, какой будет роль Лондона на международной арене, - и предрекает усиление давления из Вашингтона.

Проекция проевропейской группы в день брексита

Добрые слова из Брюсселя

Британия никогда не была самым активным членом ЕС, однако все-таки она провела почти полвека в союзе, напоминает Катя Адлер, редактор Би-би-си по делам Европы.

Лидеры ЕС признаются в разговорах с Адлер, что будут скучать по британскому чувству юмора и деловому подходу к вещам.

Вряд ли они легко расстаются и со значительными суммами, которые Британия платила в бюджет ЕС.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Адлер назвала 31 января очень эмоциональным днем. Она пообещала, что хотя обе стороны будут бороться за свои интересы, предстоящие переговоры об условиях выхода Британии из ЕС будут честными.

В свою очередь, глава Европарламента Дэвид Сассоли пообещал, что ЕС всегда будет по-братски относиться к Британии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Даже бывший глава Европейского совета Дональд Туск, занимавший жесткую позицию по брекситу, смягчил риторику.

"Мои дорогие британские друзья! Мы были, остаемся и всегда будем сообществом. Никакой брексит это не изменит", - написал Туск в "Твиттере". Год назад Туска критиковали из-за того, что он предрек сторонникам брексита без плана действий место в аду.

В похожем тоне высказался и преемник Туска на посту главы Европейского совета, бывший премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

Он опубликовал в "Твиттере" кадры замедленной съемки меловых утесов в Суссексе, на британском побережье Ла-Манша, сопроводив их словами "Всегда смотри на светлую сторону" - посвящение британскому комику Терри Джонсу из труппы "Монти Пайтон", умершему в конце января.

В заключительной сцене самого знаменитого фильма "Монти Пайтон" "Житие Брайана" главный герой поет песню со знаменитым призывом "Always look on the bright side!", будучи распятым на кресте.