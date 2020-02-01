Шотландия надеется вернуться в ЕС как независимая страна

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В пятницу глава правительства шотландской автономии Никола Стерджен пообещала, что Шотландия вернется в Европейский союз - но уже в качестве независимого государства.

Митинги и шествия против брексита прошли в Эдинбурге, Глазго, Абердине, Данди и других шотландских городах. В них участвовали депутаты британского парламента от Шотландской национальной партии (ШНП), которую возглавляет Стерджен.

Они называли Шотландию европейской страной и требовали ее скорейшего возвращения в ЕС.

На референдуме о брексите в 2016 году 62% шотландцев проголосовали против выхода из Евросоюза.

Будет ли референдум?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Шотландские националисты хотят скорейшего возвращения в ЕС

В день брексита Стерджен выступила с речью, в которой призвала своих сторонников продолжать борьбу за новый референдум о независимости Шотландии и набраться терпения.

Стерджен подчеркнула, что волеизъявление должно пройти только в рамках закона - то есть с согласия британского правительства.

Она возглавляет Шотландскую национальную партию (ШНП), победившую на декабрьских выборах в 48 из 59 избирательных округов в Шотландии.

Стерджен считает, что убедительная победа дает ей мандат на референдум.

Однако премьер-министр Борис Джонсон исключает такой сценарий. Он считает, что вопрос был решен в 2014 году.

Тогда 55% проголосовавших на референдуме предпочли остаться в Соединенном Королевстве.

Стерджен заявила, что хотела бы проведения референдума уже в этом году, но не исключает, что он может произойти в следующем, после выборов в шотландский парламент.

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Она добавила, что шотландцы встречают брексит с подлинной и глубокой печалью.

Между тем, здания шотландского правительства в Эдинбурге были подсвечены синим и оранжевым цветами флага ЕС.

Над ними и над парламентом Шотландии будет и дальше поднят европейский флаг.

Конституционная конвенция

В своей речи лидер Шотландии объявила о создании конституционной конвенции, в которую войдут депутаты британского парламента, бывшие евродепутаты и советники.

Подобная комиссия была учреждена перед восстановлением шотландского парламента в 1999 году.