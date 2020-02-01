Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На станции железной дороги в Гонконге непривычно пусто

Все больше стран мира закрывают свои границы для прибывающих из Китая, чтобы предотвратить быстрое распространение нового коронавируса 2019-nCov. Правительство России временно запретило гражданам Китая безвизовые туристические поездки и оформление рабочих виз в Россию - это объясняется целями "обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции".

Начиная с понедельника или вторника, российские военные самолеты начнут эвакуацию граждан России из города Ухань и других районов, пораженных вирусом.

В России пока зарегистрировано два случая заболевания, вирус также обнаружен еще в 22 странах мира.

США и Австралия заявили, что будут отказывать в праве на въезд всем иностранцам, которые недавно побывали в Китае, где первые случаи заболевания этой вирусной инфекцией появились в декабре.

Ранее Россия, Япония, Пакистан и Италия ввели схожие ограничения. Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока подобные меры не рекомендует.

"Ограничения на передвижения могут принести больше вреда, чем пользы, затрудняя обмен информацией, поставки медицинского оборудования и медикаментов, и причиняя ущерб экономике", - заявил в пятницу глава ВОЗ.

ВОЗ рекомендует осматривать прибывающих пассажиров в официальных пограничных пунктах, таких как аэропорты и морские порты. Организация предупредила, что закрытие границ может на деле привести к ускорению распространения инфекции, так как люди будут пытаться пересекать границы нелегально, а значит без всякого контроля.

Пекин также раскритиковал введение ограничение, обвинив при этом власти других государств в том, что они игнорируют рекомендации ВОЗ.

"В то время как ВОЗ рекомендует воздержаться от введения таких ограничений, США поспешно двигаются в противоположном направлении, - заявил представитель китайского министерства иностранных дел. - Мы не можем назвать это жестом доброй воли".

Что происходит сегодня?

По официальным данным властей Китая, субботе 1 февраля 2020 года число умерших от вируса 2019-nCov составило 259.

Все эти люди скончались на территории КНР, преимущественно в провинции Хубэй.

Подтверждено почти 12 тысяч случаев заражения вирусом, из которых только малая часть - около 100 случаев - зафиксированы за пределами КНР, в том числе в России, Германии, Британии и США.

Тем временем власти провинции Хубэй продлили период новогодних праздников до 13 февраля и объявили, что приостанавливают церемонии регистрации браков с целью избежать скопления людей.

В этом году начало китайского Нового года пришлось на 24 января. Ранее власти уже продлевали праздничный период, пытаясь предотвратить массовое передвижение людей, которые возвращаются на работу после традиционных поездок к родственникам.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Почти все люди носят медицинские маски

Новым вирусом уже заболело больше людей, чем во время эпидемии вируса атипичной пневмонии (SARS), которая охватила в 2003 году более 25 стран.

Однако смертность, связанная с новым вирусом, гораздо ниже, чем в случае вируса SARS.

При этом эпидемиологи из университета Гонконга указывают, что реальное число заболевших может намного превышать официальную статистику. По их мнению, более чем 75 тысяч человек могли заразиться этим вирусом в городе Ухань, который является эпицентром вспышки.

Что происходит за пределами Китая?

В США власти объявили чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, что случается довольно редко. Она предполагает запрет на въезд в США всех иностранных граждан, которые за последние две недели побывали в Китае.

Американцы, которые прибывают из провинции Хубэй, где началась эпидемия, будут помещаться в карантин на срок до 14 суток. Американцы, которые прибывают из других районов Китая, должны будут в течение двух недель сами наблюдать за своим состоянием и сообщать о нем властям.

В пятницу подтвердился еще один случай заражения вирусом в Калифорнии, что довело число заболевших в США до 7 человек.

По словам Роберта Редфилда, директора федеральной системы центров по контролю и предотвращению заболеваний, в настоящее время под наблюдением медиков находится 191 человек.

В субботу в Дели прибыли более 300 индийских граждан, которых эвакуировали из города Ухань. Таиланд также собирается в ближайшие дни провести эвакуацию своих граждан из этого города.

Британия, Южная Корея, Сингапур и Новая Зеландия вводят различные формы карантина на срок в две недели, в течение которого за состоянием прибывающих из Китая будут следить специалисты.

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Среди прочих мер:

КНР обратилась к Европейскому союзу с просьбой ускорить поставки медицинского оборудования и медикаментов в Китай.

Компания Вьетнамские авиалинии прекратила все рейсы в Китай, Гонконг и Тайвань.

Другие компании, в том числе австралийская Qantas, новозеландская Air New Zealand, канадская Air Canada и британская British Airways, также отменили или сократили число рейсов в Китай.

Лидер КНДР Ким Чен Ын обратился с письмом соболезнования к председателю КНР.

Транснациональные гостиничные компании, в том числе Hyatt, Radisson и Hilton возвращают деньги людям, которые забронировали гостиницы в КНР.

Американская компания Apple заявила о временном закрытии своих магазинов в Китае.

Британский Форин-офис эвакуирует дипломатических сотрудников из британских представительств в КНР.

Сингапур закрыл свои границы для всех пассажиров, прибывающих из Китая.

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Страна в изоляции

Стивен Мак-Донелл, корреспондент Би-би-си в КНР

Эпидемия коронавируса в КНР уже привела к серьезному замедлению экономического роста в стране.

Тайюань, промышленный портовый город с населением в 15 миллионов человек, только что объявил, что там прекращается работа всех предприятий, которые не являются жизненно необходимыми. В таких крупных городах, как Шанхай, Пекин, Шицзячжуан, опустели улицы и проспекты.

Возникает ощущение, что вся страна находится в изоляции. Международные авиалинии сокращают число рейсов в Китай или вовсе отменяют их, а власти многих стран запрещают въезд китайских граждан.

Однако можно сказать, что в каком-то смысле эти страны берут пример с самого Китая, который еще ранее объявил о мерах по изоляции провинции Хубэй, где началась эпидемия.

Большинство китайцев приветствуют решительные меры властей, учитывая обстоятельства.

Однако в социальных сетях звучат обвинения в адрес администрации города Ухань, которую упрекают за недостаточно быструю реакцию на ранних этапах вспышки. Выясняется, что некоторые из них даже препятствовали распространению информации о случаях заражения вирусом.

Стало известно, что врач, который входил в одну из первых групп медиков, которые сообщили о начале эпидемии в социальных сетях еще в декабре, сейчас сам заболел. Это стало еще одним подтверждением того, насколько быстро распространяется этот вирус.

Этот врач по имени Ли Вэнлиань был первоначально арестован местной полицией за распространение ложных слухов и нарушение общественного порядка, после того как он сообщил в социальных сетях, что в его больнице в карантине находятся пациенты, зараженные вирусом SARS. На деле эти пациенты были заражены новым коронавирусом.

Верховный суд КНР выступил с критикой полиции города Ухань за то, что она преследовала врачей, которые первыми подняли тревогу.