Человек в противогазе пытался сесть в самолет в США. Его выгнали

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пассажир сумел улететь только после того, как снял противогаз

Человек, который отказался снять противогаз, был удален из самолета авиакомпании American Airlines, сообщают американские журналисты.

Пассажир в противогазе пытался сесть на рейс, который в четверг отправлялся из столицы Техаса Далласа в Хьюстон.

Бортпроводники попросили его снять противогаз, поскольку на него начали жаловаться другие пассажиры. Но человек отказался и его вывели. В результате рейс задержался почти на час.

"Я поднял голову и увидел, что какой-то парень идет по салону в противогазе, который закрывает все лицо, странное было зрелище, - рассказал техасскому телевидению один из пассажиров Джозеф Сэй. - И сразу же люди в самолете начали это обсуждать".

"Лица его не было видно, кто он такой, понять было невозможно. Люди боялись, что он что-то пронес на борт и надел противогаз для собственной безопасности", говорит Сэй.

Вначале Сэй подумал, что противогаз как-то связан со вспышкой коронавируса в Китае и других странах мира. "Но потом я заметил, что в противогазе нет фильтра, так что эта теория теряла смысл, - рассказал пассажир. - Женщина, которая сидела рядом с ним, сказала, что он хотел этим что-то сказать. Уж не знаю, что именно".

Когда пассажир был удален из самолета, его посадили на следующий рейс - но только после того как он снял противогаз.