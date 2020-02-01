Человек в противогазе пытался сесть в самолет в США. Его выгнали
Человек, который отказался снять противогаз, был удален из самолета авиакомпании American Airlines, сообщают американские журналисты.
Пассажир в противогазе пытался сесть на рейс, который в четверг отправлялся из столицы Техаса Далласа в Хьюстон.
Бортпроводники попросили его снять противогаз, поскольку на него начали жаловаться другие пассажиры. Но человек отказался и его вывели. В результате рейс задержался почти на час.
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"Я поднял голову и увидел, что какой-то парень идет по салону в противогазе, который закрывает все лицо, странное было зрелище, - рассказал техасскому телевидению один из пассажиров Джозеф Сэй. - И сразу же люди в самолете начали это обсуждать".
"Лица его не было видно, кто он такой, понять было невозможно. Люди боялись, что он что-то пронес на борт и надел противогаз для собственной безопасности", говорит Сэй.
Вначале Сэй подумал, что противогаз как-то связан со вспышкой коронавируса в Китае и других странах мира. "Но потом я заметил, что в противогазе нет фильтра, так что эта теория теряла смысл, - рассказал пассажир. - Женщина, которая сидела рядом с ним, сказала, что он хотел этим что-то сказать. Уж не знаю, что именно".
Когда пассажир был удален из самолета, его посадили на следующий рейс - но только после того как он снял противогаз.