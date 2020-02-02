Коронавирус: зарегистрирована первая смерть за пределами Китая
На Филиппинах умер 44-летний китаец, приехавший туда из Уханя - столицы китайской провинции Хубэй, откуда началась эпидемия смертоносного вируса.
ВОЗ предполагает, что он прибыл на Филиппины уже зараженным. Инкубационный (бессимптомный) период вируса составляет от 1 до 14 дней, в течение которых человек, сам еще не зная о болезни, уже представляет угрозу для окружающих.
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При первых признаках плохого самочувствия мужчина был доставлен в больницу в Маниле, и во время госпитализации у него развилась пневмония, сообщают медики.
Местные СМИ со ссылкой на источники в сфере здравоохранения пишут, что состояние пациента было стабильным и резко ухудшилось в течение 24 часов, после чего он скончался.
Он прилетел на Филиппины через Гонконг вместе с 38-летней спутницей, у которой также выявлен коронавирус, сообщает филиппинское министерство здравоохранения.
"Это первый смертный случай за пределами Китая. Однако, надо помнить, что заражение произошло не у нас. Это пациент прилетел из эпицентра вспышки", - сказал представитель ВОЗ на Филиппинах Рабиндра Абейсинге, призвавший местное население сохранять спокойствие.
Власти страны плотно сотрудничают с посольством Китая в Маниле, чтобы выработать подобающую процедуру обращения с останками умершего в рамках национальных и международных правил по локализации заболевания. Судя по всему, тело будет кремировано.
Сейчас ведутся поиски пассажиров того же рейса, на котором прилетела китайская пара, а также всех тех, с кем пара вступала в контакт - персонал отеля, таксисты и прочие. Все они будут помещены в карантин.
Смерть китайца была зарегистрирована вскоре после того, как Филиппины объявили о запрете на въезд для всех пребывающих из Китая.
Последние данные
На данный момент вирус унес жизни более 300 человек, большинство в Хубэе. По данным китайских властей, к вечеру субботы там умерли еще 45 человек.
Число заболевших в Китае за минувшие сутки выросло на 2590 и теперь составляет 14 380 случаев.
Однако специалисты Университета Гонконга полагают, что истинные цифры намного превышают данные официальных источников. По их данным, в Ухане могли заболеть более 75 тысяч человек.
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В любом случае новым вирусом уже заболело больше людей, чем во время эпидемии вируса атипичной пневмонии (SARS), которая охватила в 2003 году более 25 стран.
При этом смертность, связанная с новым вирусом, гораздо ниже, чем в случае SARS.
Меры предосторожности и критика ВОЗ
Растет число стран, запретивших въезд для китайских граждан и других пассажиров, прибывающих из Китая. Первыми это сделали США и Австралия. Собственные граждане, возвращающиеся из Китая, помещаются в карантин.
Строгий карантин в течение 14 дней предусмотрен для тех, кто посещал Хубэй; побывавшие в других районах Китая также в течение двух недель должны сами следить за своим состоянием и быть на связи с медиками.
Пентагон готов разместить на своей территории тысячу человек, которым будет предписан карантин.
Речь идет о четырех военных базах в Калифорнии, Колорадо и Техасе, на каждой из которых будет выделено по 250 жилых комнат.
Запреты и ограничения на въезд также ввели Новая Зеландия, Россия, Пакистан, Италия и Сингапур.
В воскресенье к ним присоединилась Южная Корея, которая закрывает границы для всех, кто недавно побывал в провинции Хубэй.
Однако специалисты ВОЗ предупреждают, что запреты на поездки могут принести больше вреда, чем пользы, так как препятствуют обмену информации и опыта, затрудняют поставки медикаментов и наносят ущерб экономике.
Вместо этого ВОЗ рекомендует ввести процедуру сканирования на границах и в залах прилетов. По мнению экспертов всемирной организации, закрытие границ может, наоборот, ускорить распространение вируса, так как люди будут пытаться въехать неофициальными путями.
Китай обвинил страны, введшие запреты на въезд, в том, что они не прислушиваются к официальным рекомендациям.