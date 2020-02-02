Коронавирус: зарегистрирована первая смерть за пределами Китая

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Умерший житель Китая успел въехать на Филиппины незадолго до того, как страна ввела запрет на рейсы из Китая

На Филиппинах умер 44-летний китаец, приехавший туда из Уханя - столицы китайской провинции Хубэй, откуда началась эпидемия смертоносного вируса.

ВОЗ предполагает, что он прибыл на Филиппины уже зараженным. Инкубационный (бессимптомный) период вируса составляет от 1 до 14 дней, в течение которых человек, сам еще не зная о болезни, уже представляет угрозу для окружающих.

При первых признаках плохого самочувствия мужчина был доставлен в больницу в Маниле, и во время госпитализации у него развилась пневмония, сообщают медики.

Местные СМИ со ссылкой на источники в сфере здравоохранения пишут, что состояние пациента было стабильным и резко ухудшилось в течение 24 часов, после чего он скончался.

Он прилетел на Филиппины через Гонконг вместе с 38-летней спутницей, у которой также выявлен коронавирус, сообщает филиппинское министерство здравоохранения.

"Это первый смертный случай за пределами Китая. Однако, надо помнить, что заражение произошло не у нас. Это пациент прилетел из эпицентра вспышки", - сказал представитель ВОЗ на Филиппинах Рабиндра Абейсинге, призвавший местное население сохранять спокойствие.

Власти страны плотно сотрудничают с посольством Китая в Маниле, чтобы выработать подобающую процедуру обращения с останками умершего в рамках национальных и международных правил по локализации заболевания. Судя по всему, тело будет кремировано.

Сейчас ведутся поиски пассажиров того же рейса, на котором прилетела китайская пара, а также всех тех, с кем пара вступала в контакт - персонал отеля, таксисты и прочие. Все они будут помещены в карантин.

Смерть китайца была зарегистрирована вскоре после того, как Филиппины объявили о запрете на въезд для всех пребывающих из Китая.

Последние данные

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Жители Манилы, где произошел смертельный случай, бросились раскупать марлевые маски

На данный момент вирус унес жизни более 300 человек, большинство в Хубэе. По данным китайских властей, к вечеру субботы там умерли еще 45 человек.

Число заболевших в Китае за минувшие сутки выросло на 2590 и теперь составляет 14 380 случаев.

Однако специалисты Университета Гонконга полагают, что истинные цифры намного превышают данные официальных источников. По их данным, в Ухане могли заболеть более 75 тысяч человек.

В любом случае новым вирусом уже заболело больше людей, чем во время эпидемии вируса атипичной пневмонии (SARS), которая охватила в 2003 году более 25 стран.

При этом смертность, связанная с новым вирусом, гораздо ниже, чем в случае SARS.

Меры предосторожности и критика ВОЗ

Растет число стран, запретивших въезд для китайских граждан и других пассажиров, прибывающих из Китая. Первыми это сделали США и Австралия. Собственные граждане, возвращающиеся из Китая, помещаются в карантин.

Строгий карантин в течение 14 дней предусмотрен для тех, кто посещал Хубэй; побывавшие в других районах Китая также в течение двух недель должны сами следить за своим состоянием и быть на связи с медиками.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Пассажиры рейса из Ухани в Индонезию проходят обработку антисептиком прямо у трапа самолета

Пентагон готов разместить на своей территории тысячу человек, которым будет предписан карантин.

Речь идет о четырех военных базах в Калифорнии, Колорадо и Техасе, на каждой из которых будет выделено по 250 жилых комнат.

Запреты и ограничения на въезд также ввели Новая Зеландия, Россия, Пакистан, Италия и Сингапур.

В воскресенье к ним присоединилась Южная Корея, которая закрывает границы для всех, кто недавно побывал в провинции Хубэй.

Однако специалисты ВОЗ предупреждают, что запреты на поездки могут принести больше вреда, чем пользы, так как препятствуют обмену информации и опыта, затрудняют поставки медикаментов и наносят ущерб экономике.

Вместо этого ВОЗ рекомендует ввести процедуру сканирования на границах и в залах прилетов. По мнению экспертов всемирной организации, закрытие границ может, наоборот, ускорить распространение вируса, так как люди будут пытаться въехать неофициальными путями.

Китай обвинил страны, введшие запреты на въезд, в том, что они не прислушиваются к официальным рекомендациям.