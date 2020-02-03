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В воскресенье число заболевших новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае превысило 17 тысяч человек, 361 человек умер от пневмонии, которую вызывает вирус, сообщил госкомитет по вопросам здравоохранения КНР. Только за сутки было выявлено 2829 новых случаев заражения.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции информацию о 17205 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 2296 человек находятся в тяжелом состоянии, 361 умер, 475 человек выписаны из больниц", - говорится в опубликованном сообщении.

По информации китайских СМИ, число заболевших за пределами Китая достигло 148. В воскресенье также была зарегистрирована первая смерть за пределами Китая - на Филиппинах умер 44-летний китаец, приехавший туда из Уханя - столицы китайской провинции Хубэй, откуда началась эпидемия вируса.

Ухань с населением в 11 миллионов человек и еще несколько китайских городов уже некоторое время закрыты на въезд и выезд. Растет число стран, закрывших авиасообщение с Китаем и запретивших въезд для китайских граждан и других пассажиров, прибывающих из КНР.

При этом специалисты ВОЗ предупреждают, что запреты на поездки могут принести больше вреда, чем пользы, так как препятствуют обмену информации, затрудняют поставки медикаментов и наносят ущерб экономике.

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3 февраля в США пройдут первые кокусы - выборы претендентов на пост президента США от Демократической партии, которые, как считается, дают старт президентской гонке 2020 года. Корреспондент Русской службы Би-би-си Кирилл Белянинов разобрался, кто из демократов претендует на президентское кресло и какие обещания они дают своим избирателям.

Некоторые граждане Китая все чаще подвергаются травле и физическим нападкам в Британии и других странах мира из-за распространения коронавируса, пишет Times. Лидеры китайских общин в Британии сообщили о своей озабоченности из-за внимания к студентам, рабочим и туристам из Китая, которое обусловлено страхами, связанными с вирусом.

Джоан Конкэннон, руководитель отдела внешних связей в университете Йорка, где были выявлены первые два случая заражения в стране, рассказала о нескольких поступивших ей жалобах. В одним из случаев группа студентов сказала китайскому сверстнику "убираться домой".

Другой студент, представившийся Джеймсом, сообщил, что он сидел с друзьями в кафе в центре Йорка, к ним подошел сотрудник заведения и попросил снять маски, потому что это беспокоило других посетителей.

В Германии юную китаянку повалили на землю и несколько раз пнули по голове. Полиция считает, что причиной нападения стала ксенофобия.

Наше представление о том, что композитор Людвиг Ван Бетховен полностью оглох в 44 года и написал последнее произведение, когда уже ничего не слышал, вероятно, ошибочно, утверждает исследователь из американского университета штата Кент Теодор Албрехт, сообщает Daily Mail.

Он считает, что композитор все же мог слышать левым ухом. В качестве доказательства он ссылается на записки с разговорами Бетховена, записанные в последние годы жизни композитора. По его словам, в 1824 году Бетховен, которому тогда было 56 лет, все еще мог слышать.

В одной из записок, датируемой 1823 годом, говорится, что он слышал одним ухом, в котором слух сохранился. "Бетховен не только не был полностью глухим на первом концерте своей "Девятой симфонии" в мае 1824 года, он мог слышать, хотя и плохо, еще два года после этого", - цитирует издание Албрехта.

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В Лондоне 20-летний мужчина напал на прохожих с ножом, ранив трех человек. Прибывшие на место происшествия полицейские застрелили его. Власти сообщили, что нападавшего зовут Судеш Амман, ему 20 лет, и он отбывал тюремный срок за преступления, связанные с терроризмом.

Как сообщается, он освободился в конце января, отсидев половину своего срока, а в момент нападения он находился под наблюдением полиции. Премьер-министр Борис Джонсон пообещал коренным образом изменить систему в том, что касается преступлений, связанных с терроризмом.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" был по ошибке сбит сразу после вылета из Тегерана

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Иран предложил по 80 тысяч долларов компенсации каждой семье погибшего в результате крушения пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране, однако Киев намерен добиваться большей суммы.

"Относительно иранской стороны - они предложили сразу 80 тыс. долларов каждой семье каждого погибшего, но мы на это не согласились. Мне кажется, что это маловато . Хотя, конечно, не измеряется человеческая жизнь никакими деньгами, но мы будем давить, чтобы выплаты были больше", - сказал он в интервью телеканалу ТСН.

Зеленский также заявил, что Киев опасается отправлять украинских специалистов в Иран для участия в расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета, поскольку это может стать поводом для иранской стооны не отдавать самописцы.

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В финальной игре за звание чемпиона по американскому футболу в чемпионате НФЛ сенсационно победила команда "Канзас-Сити Чифс" со счетом 31-20, вырвав победу у "Сан-Франциско Форти Найнерс".

Это первая победа команды в Супербоуле за 50 лет. В начале заключительной четверти "Канзас-Сити" проигрывала ощутимые 10 очков, но смогла сократить разрыв и победила с разницей в 11 очков. В перерыве между первой и второй половиной игры, проходившей в Майами, выступили Дженнифер Лопес и Шакира.

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Военная драма "1917" американского режиссера Сэма Мендеса получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), победив в номинации "Лучший фильм". Сам Мендес был признан лучшим режиссером.

Также картина получила награды за лучшую работу художника-постановщика, лучший звук, лучшую операторскую работу и лучшие визуальные эффекты. Кроме того, "1917" признана лучшим британским фильмом.

Американский актер Хоакин Феникс получил приз за лучшую мужскую роль. Награду ему принесло исполнение роли Джокера в одноименной картине Тодда Филлипса. Американская актриса Рене Зеллвегер победила в номинации "Лучшая женская роль" за роль Джуди Гарленд в фильме "Джуди".

Брэд Питт стал обладателем премии в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за роль в картине "Однажды в… Голливуде".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Реклама запатентованной Зингером швейной машинки 1899 года

Изобретатель швейной машинки Исаак Зингер утверждал, что его волнуют только деньги. Но он стал примером того, что, даже преследуя свои собственные корыстные цели, можно способствовать социальному прогрессу. Подробности читайте в нашем материале.

Дайджест подготовили Геннадий Алашеев и Олег Михайлов