Фильм "1917" Сэма Мендеса стал триумфатором премии BAFTA

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сэм Мендес, снявший "1917", получил награду за лучшую режиссуру

В Лондоне прошла 73-я церемония вручения премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Ее триумфатором стала военная драма режиссера Сэма Мендеса "1917".

Фильм, рассказывающий историю двух британских солдат на передовой Первой мировой войны, выиграл в семи из девяти категорий, в которых был номинирован, включая главную:

"Лучший фильм"

"Выдающийся британский фильм"

"Лучшая работа художника-постановщика"

"Лучший звук"

"Лучшая операторская работа"

"Лучшие визуальные эффекты"

"Лучший режиссер"

При этом лидером по числу номинаций был фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса - картина претендовала на 11 наград.

На втором месте по количеству номинаций шла картина "Однажды в... Голливуде" Квентина Тарантино, которая была представлена в 10 категориях.

"Джокер" в итоге завоевал три награды, включая приз в номинации "Лучший актер" - его получил исполнитель главной роли в картине Хоакин Феникс.

Брэд Питт, сыгравший в "Однажды в... Голливуде", выиграл как лучший актер второго плана.

"Лучшим фильмом не на английском языке" стала картина "Паразиты" корейского режиссера Пон Чжун Хо. Она же победила в категории "Лучший оригинальный сценарий".

"Лучшей актрисой" признана Рене Зеллвегер ("Джуди"), "Лучшей актрисой второго плана" - Лора Дерн ("Брачная история").

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Исполнители главных ролей в "1917" - Дин-Чарльз Чепмен (слева) и Джордж Маккей

"1917" Сэма Мендеса в начале января победила в главной номинации на премии "Золотой глобус", а затем была названа лучшим фильмом по версии Гильдии продюсеров Америки.

Кроме того, картина Мендеса собрала десять номинаций на премию "Оскар", церемония вручения которой состоится уже в это воскресенье, 9 февраля.

"1917" стал первым фильмом Мендеса, который режиссер снял по собственному сценарию. Основой для картины, по словам Мендеса, стали рассказы его деда по отцовской линии - ветерана Первой мировой войны Альфреда Мендеса.

Сюжет драмы разворачивается в 1917 году во Франции в разгар Первой мировой войны. Двое юных капралов получают задание - они должны до рассвета пересечь вражескую территорию и доставить сослуживцам секретное сообщение, которое предотвратит гибель полутора тысяч солдат.

Главные роли в "1917" исполнили 22-летний Дин-Чарльз Чепмен, получивший известность, сыграв Томмена Баратеона в сериале "Игра Престолов", и 27-летний Джордж Маккей, снимавшийся в "Капитане Фантастике", "Обители теней" и "Офелии".

Сэм Мендес известен как режиссер фильмов о Джеймсе Бонде ("007": Координаты "Скайфолл", "007: Спектр") и картины "Красота по-американски", получившей в 1999 году сразу пять "Оскаров".