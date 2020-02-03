Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Лайнер "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана

Иран прекратил сотрудничество с Украиной по делу о крушении украинского "боинга". Это стало реакцией Тегерана на утечку данных, переданных ранее Украине.

Речь идет о записи переговоров пилота одного из самолетов авиакомпании Aseman Airlines с диспетчером аэропорта Тегерана. Предположительно, запись была сделана во время крушения украинского "боинга". На записи пилот сообщает диспетчеру, что видел вспышку в небе, напоминающую пуск ракеты.

До разговора с пилотом Aseman Airlines слышно, как диспетчер несколько раз пытается связаться с украинским самолетом, но безуспешно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая в эфире украинского телеканала "1+1", заявил, что у Киева есть запись переговоров иранских диспетчеров, свидетельствующая о том, что Тегеран изначально знал о причинах авиакатастрофы. Вскоре после этого заявления запись переговоров появилась на ряде украинских ресурсов, а также в YouTube.

Иран выразил возмущение в связи с утечкой данных.

"Этот файл был среди материалов, предоставленных группе экспертов, расследующих катастрофу", - заявил агентству Mehr глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

Резайефар также заявил, что обнародование записей было сделано в нарушение международных норм и что после публикации этой записи Иран больше никакие материалы Киеву передавать не будет.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В первые три дня после катастрофы Иран отрицал, что украинский самолет был сбит

Лайнер "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс Тегеран - Киев, потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все находившиеся на борту 176 человек.

Большинство пассажиров были иранцами и направлялись стыковочным рейсом в Канаду.

Иранские власти не сразу признали, что 8 января расчет системы ПВО сбил украинский "Боинг 737-800", якобы приняв его за крылатую ракету. Перед этим чиновники категорически отрицали причастность военных к гибели 176 человек, большая часть которых были гражданами Ирана и Канады.

Версию об ошибке военных Тегеран называл частью американской психологической войны.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо первым заявил, что это была не техническая авария, а ракетный удар. Спустя несколько дней после катастрофы иранские власти были вынуждены признать это.

Авиакатастрофа произошла на фоне непростой политической обстановки. В тот же день Иран обстрелял ракетами военные базы в Ираке, на которых находились американские военные. Это было сделано в ответ на убийство американцами высокопоставленного иранского военачальника Касема Сулеймани за несколько дней до этого.

После крушения украинского "Боинга" Иран согласился на сотрудничество с иностранными экспертами для скорейшего расследования авиакатастрофы.

Однако, как отмечает корреспондент Би-би-си в Киеве Джона Фишер, у Ирана и Украины явно есть разногласия по поводу того, как должно проводиться расследование.

"Украина хочет получить данные бортовых самописцев самолета. Иран несколько недель уклоняется от ответа, настаивая на том, что данные черных ящиков должны быть расшифрованы на месте, в Тегеране", - говорит Джона Фишер.