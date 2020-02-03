Media playback is unsupported on your device В Ухане за десять дней построили новую больницу

Правительство Китая обвинило США в нагнетании паники, после того как Соединенные Штаты объявили чрезвычайную ситуацию из-за смертельного коронавируса 2019-nCov.

США "не оказали никакой значимой помощи", но нагнетают панику, заявила на брифинге в понедельник представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Китай получил помощь для борьбы с коронавирусом из 11 стран - Кореи, Японии, Британии, Франции, Турции, Пакистана, Казахстана, Венгрии, Ирана, Беларуси и Индонезии, а также от ЮНИСЕФ.

Тем не менее этой помощи не достаточно. "Сейчас Китаю срочно нужны медицинские маски, защитные костюмы и очки", - добавила Хуа Чуньин.

Лидер Китая Си Цзиньпин в понедельник заявил, что борьба с коронавирусом - самая важная задача для страны. Сейчас в Китае зарегистрировано более 17 тысяч заразившихся и 361 смертельный случай. За истекшие сутки смертельных случаев стало на 57 больше - это максимальный прирост с начала эпидемии.

За пределами страны подтвержденных заражений 150. Первый смертельный случай за пределами Китая произошел на Филиппинах 2 февраля.

В Ухане, откуда началось распространение вируса, в понедельник завершилось строительство полевого госпиталя Хошэньшань, рассчитанного на тысячу пациентов. Его построили из быстровозводимых конструкций за 10 дней.

Interactive Строительство больницы в Ухане Январь 2020 Апрель 2019

Какие меры приняли США?

23 января власти США приняли решение эвакуировать из Уханя всех сотрудников своего генконсульства и их семьи, кроме минимально необходимого персонала. Еще через несколько дней рядовым сотрудникам посольства и их родственникам разрешили самостоятельно покидать Китай.

30 января Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией мирового значения.

Вслед за ВОЗ о чрезвычайной ситуации объявили США, закрыв границы для иностранцев, недавно побывавших в Китае.

Начиная со 2 февраля запрещен въезд иностранцев, побывавших в Китае в течение двух недель до попытки пересечь границу штатов.

Граждане США, побывавшие в провинции Хубэй, будут помещаться в двухнедельный карантин. Все американцы, побывавшие в Китае, теперь должны проходить тщательное медобследование.

Что делают другие страны и территории?

В понедельник власти Гонконга заявили, что закрывают 10 из 13 пропускных пунктов на границе с материковым Китаем.

Другие страны тоже предприняли меры для ограждения от вируса:

США, Австралия и Сингапур запретили въезд иностранцам, недавно побывавшим в Китае

запретили въезд иностранцам, недавно побывавшим в Китае Новая Зеландия и Израиль закрыли границу для иностранцев, прибывающих из материкового Китая

закрыли границу для иностранцев, прибывающих из материкового Китая Япония и Южная Корея запретили въезд иностранцам, посетившим провинцию Хубэй

запретили въезд иностранцам, посетившим провинцию Хубэй Египет, Финляндия, Индонезия, Британия и Италия временно приостановили полеты на материковый Китай

временно приостановили полеты на материковый Китай Монголия и Россия закрыли границу с Китаем (Россия - частично)

Действуют ли эти меры?

В ВОЗ не рекомендовали ограничивать передвижение людей и товаров между странами.

"Ограничения передвижения могут принести больше вреда, чем пользы, мешая распространению информации, поставкам медикаментов и росту экономики", - говорил глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус на прошлой неделе.

В заявлении ВОЗ, тем не менее, делалась оговорка о том, что такие ограничительные меры могут "в некоторых отдельных случаях" оказаться эффективными. В первую очередь, это могут быть страны со слаборазвитой системой здравоохранения и уязвимым населением.

В Британии в воскресенье была госпитализирована пассажирка рейса, эвакуировавшего граждан Соединенного Королевства из Китая. Ей стало плохо в самолете.

Насколько опасен коронавирус?

В Ухане вирусом заразились более 75 тысяч человек, говорят эксперты.

По словам специалистов из Гонконгского университета, количество заражений может сильно превышать официальные цифры.

Как говорится в исследовании, опубликованном авторитетным медицинским журналом Lancet, у большинства погибших от вируса еще до заражения имелись другие заболевания.

Из первых 99 пациентов, принятых одной из больниц Уханя в первые дни после начала вспышки коронавируса, у 40 было слабое сердце или сосуды. Еще у 12 был диабет. Большинство заразившихся, вероятно, выздоровеют.