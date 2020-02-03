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Тайские врачи утверждают, что добились значительных результатов в борьбе с новым коронавирусом, смешивая обычные антивирусные препараты с лекарствами для терапии ВИЧ, сообщает корреспондент агентства Рейтер в Бангкоке.

По словам медиков, после приема такого коктейля улучшение состояния даже у тяжелых больных наступает в течение 48 часов.

Этот метод опробован в одной из больниц Бангкока, где на поправку пошли сразу несколько пациентов, включая 70-летнюю китаянку из Уханя, анализы которой десять дней подряд показывали наличие в организме вируса и чье состояние было довольно тяжелым.

У одного из больных, правда, проявилась аллергическая реакция, но, по словам, врачей, незначительная, и в целом его состояние тоже улучшается.

В формулу входят такие препараты для терапии ВИЧ, как лопинавир и ритонавир в комбинации с большой дозой противовирусного осельтамивира.

Идея использования части этих компонентов для лечения коронавируса не нова. На прошлой неделе в минздраве России тоже предложили прибегнуть к лопинавиру и ритонавиру, но в комбинации с двумя другими препаратами.

Однако специалисты российской аналитической компании RNC Pharma с сомнением отнеслись к предложению, заявив, что у каждого из предлагаемых компонентов есть множество побочных эффектов.

Главный компонент

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В Таиланде зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусом

Тайские врачи, со своей стороны, взяли за основу более предсказуемый препарат - осельтамивир.

"Мы следовали международно принятым практикам, но наши врачи просто увеличили дозу одного из лекарств", - поясняет генеральный директор департамента медицинского обслуживания Таиланда Сомсак Аккслим.

По словам врачей из Таиланда, их китайские коллеги уже приняли на вооружение новый метод лечения.

Media playback is unsupported on your device В Ухане за десять дней построили новую больницу

"Прогноз хороший, но необходимо провести всесторонние исследования, чтобы определенно считать это средством против коронавируса", - говорит пульмонолог больницы Бангкока Криангска Атипорнванич.

В Таиланде зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусом. Восемь пациентов полностью поправились и были выписаны из больницы, 11 остаются под наблюдением врачей.

По словам Сомсака Аккслима, в понедельник министерство здравоохранения страны проведет совещание, на котором обсудит успешное лечение 70-летней пациентки, но говорить о том, что новый способ лечения применим ко всем случаям, пока рано.

"Пока таким способом мы будем лечить только самых тяжелых пациентов", - сказал Аккслим.