Теракты в Лондоне: автоматическое досрочное освобождение террористов будет отменено

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После двух недавних терактов в Лондоне, совершенных досрочно освобожденными из тюрьмы исламистами, правительство Британии решило отменить автоматическое освобождение осужденных за терроризм по отбытии половины срока.

"Принцип должен быть такой: осужденные [за терроризм] больше не будут освобождаться автоматически, и всякое досрочное освобождение будет зависеть от оценки риска комиссией по досрочному освобождению", - сказал министр юстиции Британии Роберт Бакленд в парламенте в понедельник.

По словам министра Бакленда, согласно новым правилам, которые будут введены в самое ближайшее время, осужденные за терроризм теперь смогут выйти на свободу не раньше, чем отбыв две трети срока, и только в том случае, если комиссия по досрочному освобождению по итогам всесторонней проверки будет полностью уверена, что осужденный больше не опасен.

Министр особо подчеркнул, что эти новые меры будут касаться не только вновь осужденных, но и тех, кто уже отбывает срок.

Это применение новой нормы задним числом, по мнению корреспондента Би-би-си по вопросам внутренней политики Дэнни Шоу, может стать предметом ожесточенных споров.

"Эти меры, если их одобрит парламент, почти наверняка будут оспорены в судах. Справедливо ли это - заключенный, получивший приговор по одним правилам, вдруг обнаружит, что по новым правилам сидеть ему придется дольше? - считает Шоу. - Правительство же, скорее всего, будет ссылаться на соображения национальной безопасности, так что надо готовиться к эпической битве, которая вполне может дойти до Верховного суда".

По данным МВД Британии, по состоянию на сентябрь прошлого года в британских тюрьмах содержались 244 осужденных за преступления, связанные с терроризмом, в том числе 173 исламских экстремиста и 38 правых радикалов.

Борис Джонсон ранее говорил, что сейчас в Британии в статусе условно-досрочно освобожденных находятся 74 человека, осужденных за преступления террористической направленности.

Двое вставших на путь исправления

Бакленд выступил с экстренным заявлением на следующий день после того, как 20-летний Судеш Аман ранил ножом трех случайных прохожих в лондонском районе Стретэм.

Аман лишь около недели назад вышел из тюрьмы, где сидел за распространение информационных материалов "Аль-Каиды" (организация, признанная террористической и запрещенная во многих странах, в том числе и России). Он был приговорен к трем годам и четырем месяцам, но отбыл только половину срока.

До этого, в ноябре, теракт в Лондоне совершил досрочно освобожденный Усман Хан. Он был осужден за подготовку терактов и отсидел половину из назначенных ему восьми лет. Хан напал с ножом на участников конференции по социальной адаптации заключенных, в которой участвовал и сам, причем считался успешным примером такой адаптации.

Хан убил двух человек, после чего, как и Аман, был застрелен полицией.

Правообладатель иллюстрации Parliament TV Image caption Министр юстиции Британии Роберт Бакленд пообещал, что больше террористы автоматически из тюрьмы досрочно выходить не будут

Автоматическое условно-досрочное освобождение осужденных за терроризм после отбытия половины срока, стало в Британии возможным в результате наложения друг на друга нескольких законодательных решений, главное из которых - Закон Англии и Уэльса об уголовном правосудии и иммиграции, принятый в 2008 году, при лейбористском правительстве Гордона Брауна.

До того, по редакции закона от 2003 года, право на автоматическое досрочное освобождение имели лишь осужденные на срок не больше четырех лет. Закон 2008 года распространил эту норму почти на всех осужденных. Осужденные за преступления, связанные с терроризмом, при этом никак не выделялись - они подпадали под общее правило.

Авторы закона объясняли, что таким образом хотят решить проблему переполненности британских тюрем. На возражения, что в результате из тюрьмы могут выйти действительно опасные преступники, они отвечали, что определение "опасного преступника" в британских законах слишком размыто.

Министр юстиции Бакленд, выступая в понедельник в парламенте, также сообщил, что не позже середины марта правительство внесет в парламент проект закона, который будет регулировать обращение с осужденными за терроризм.

В нем будет содержаться часть мер, о которых Борис Джонсон и члены его правительства говорили в общих чертах сразу после ноябрьского теракта и более подробно - в законодательной программе правительства, обнародованной в середине января.

Этим законом, в частности, предполагается увеличить сроки для террористов, представляющих особую угрозу для общества, установив минимум в 14 лет заключения для самых опасных, увеличить сроки обязательного нахождения под надзором после досрочного освобождения, а также ввести проверку претендентов на досрочное освобождение на детекторе лжи.

Кроме того правительство обещает подвергнуть ревизии нынешние максимальные предусмотренные законом сроки за террористические преступления на предмет их достаточности.