Российская экономика в 2019 году выросла всего на 1,3%. Что дальше?

Правообладатель иллюстрации Egor Aleev/TASS

Российская экономика в прошлом году выросли на 1,3%, сообщил Росстат. Это практически совпало с ожиданиями минэкономразвития и большинства аналитиков. Ситуация в 2020 году будет зависеть от того, сколько будет тратить государство на нацпроекты.

В 2018 году экономика России росла существенно быстрее: тогда рост составил 2,5%.

Начало 2019 года вообще казалось для российской экономики провальным: в первые два квартала рост был ниже 1%. Но в третьем квартале экономика начала ускоряться. Примерно тогда же был зафиксирован первый за несколько лет существенный рост расходов населения.

Экономический рост 2019 года - результат госфинансирования национальных проектов, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"Когда денег из бюджета выделялось мало, темпы роста были меньше 1%. Как только пошло госфинансирование, темпы роста ускорились", - поясняет она.

В прошлом году потребление населения было в не очень хорошем состоянии, считает экономист Райффазенбанка Станислав Мурашов. Он объясняет это тем, что доходы населения в целом в течение года росли довольно слабо.

По его словам, в последние годы именно потребление со стороны населения являлось драйвером российской экономики. Фактически теперь таким драйвером стало потребление со стороны государства.

Что будет в 2020 году?

"Картина прошлого года создает предпосылки для ожиданий на этот год. Это означает, что основной вопрос на 2020 год - сколько государство будет тратить", - согласна с ним Орлова.

Государство с 2019 году инвестирует в российскую экономику через национальные проекты. С помощью них реализуются обещания президента Владимира Путина, данные им в 2018 году после очередного вступления в должность. В 2018 году Путин поставил задачу, чтобы рост экономики был не ниже среднемирового, то есть не ниже 3-3,5%.

У экономистов куда более скромные ожидания, чем у президента России.

Так, поставленную Путиным в послании Федеральному Собранию в этом году цель трехпроцентного роста ВВП Мурашов называет "трудновыполнимой". "Мы всегда скептически относились к тем амбициозным целям, которые озвучивались в рамках государственных инициатив", - поясняет он.

"В этом году у нас заложен рост 1,6% в прогнозе, - говорит Мурашов. - Я полагаю, что фактором роста выступят ускоренное исполнение нацпроектов, траты из Фонда национального благосостояния, а также, возможно, дополнительные предвыборные обещания, которые были озвучены в послании", - считает Мурашов.

"Мы ждем 1,8% роста в 2020 году, мы подняли это значение после послания Федеральному Собранию", - говорит Орлова. Она добавляет, что роста больше чем в 2% российскому ВВП в этом году будет сложно достигнуть.

Орлова отмечает, что вспышка коронавируса в Китае может повлиять на окончательную цифру, и тогда важно будет, насколько быстро российские производители смогут наладить импортозамещение китайских товаров в случае, если торговля с этой страной будет ограничена. "Компаниям трудно реагировать на такие краткосрочные факторы", - впрочем, отмечает она.

Мурашов также ожидает снижения потребительского спроса из-за роста кредитов. "Доходы в этом году прибавят 0,1-0,2%, кредиты при этом сократятся на несколько процентных пунктов", - говорит эксперт. Общий эффект будет скорее нейтрально-негативным, считает он.