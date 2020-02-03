Лондонский квартал Сохо эвакуирован из-за найденной бомбы времен Второй мировой войны

Image caption Улицы в районе находки оцеплены

В лондонском районе Сохо в самом центре города была обнаружена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны.

Несколько улиц, полных магазинов, ресторанов и увеселительных заведений, были оцеплены.

Полицейские были вызваны в 13:50 по местному времени, когда строители обнаружили боеприпас на улице Дин-стрит.

Среди прочих, были эвакуированы находящиеся неподалеку театры. Перегорожены оживленные улицы Оксфорд-стрит, Чаринг-Кросс-роуд и Шафтсбери-авеню.

Image caption Полиция эвакуировала все близлежащие здания

В Сохо находилось, как всегда, много туристов, и не все сразу поняли приказ об эвакуации.

Неразорвавшиеся бомбы времен Второй мировой войны в Британии до сих пор находят довольно часто.

Британское министерство обороны в 2018 году сообщало, что с 2010 года его специалисты обезвредили 450 немецких бомб, то есть примерно 60 в год. Данных на период до 2010 года нет.

В статистику министерства не входят бомбы, обезвреженные частными компаниями и лицами. Обычно бомбами занимаются военные, с помощью полиции и пожарных, но иногда это делают и частные лица, в основном бывшие военные, и несколько частных компаний.

Компания Zetica, работающая с неразорвавшимися боеприпасами, считает, что все вместе взятые частные компании обезвреживают в год около 8 тысяч бомб, гранат и мин.