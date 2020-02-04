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В Китае общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCov, достигло 20438 человек, сообщили власти страны. За последние сутки выявлено 3235 новых случаев.

Вирус уже унес жизни 425 человек. Накануне сообщалось о 17205 заболевших и 361 умершем. Смертельных случаев за прошлые сутки стало на 57 больше - это был максимальный прирост с начала эпидемии. Но теперь их уже 64, и это новый рекорд.

Как сообщает наш корреспондент по вопросам науки Николай Воронин, истинный масштаб эпидемии нового коронавируса может быть гораздо серьезнее.

Как утверждают авторы исследования, опубликованного в медицинском журнале Lancet, эпидемия распространяется намного быстрее, чем считалось ранее.

В России и мире, тем временем, подсчитывают убытки, которые уже принесла вспышка вируса, и делают прогнозы на будущее. Как отмечает наш корреспондент Алексей Калмыков, вирус угрожает мировой экономике потрясениями, сравнимыми с кризисом 2008-2009 годов.

В России вспышка вируса уже привела к нестабильности на рынках, ослаблению рубля и проблемам с поставками продуктов из Китая. Но все это - лишь первые проблемы, а реальный масштаб последствий для экономики страны будет зависеть от того, как долго продлится эпидемия.

Сегодня у администрации президента России состоится серия одиночных пикетов в поддержку фигурантов дела сообщества "Сеть". К участию в акции призвал правозащитник Лев Пономарев.

Ранее родители фигурантов дела "Сети" написали открытое письмо Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на дело. Они сообщили о сфабрикованных материалах и давлении со стороны силовиков.

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Вечером во вторник в американском конгрессе ожидается третий по счету ежегодный доклад президента США Дональда Трапа, в котором он расскажет о положении дел в стране.

Ожидается, что его обращение будет наполнено омпимизмом, но, как пишут некоторые издания, есть вероятность, что некоторые демократы будут бойкотировать его выступление.

Ожидается, что в среду состоится голосование по процедуре импичмента Трампа в Сенате, которое, вероятно, поставит точку в этом процессе.

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Израильский национальный мемориал Холокоста Яд ва-Шем извинился за то, что предоставил платформу президенту России Владимиру Путину, который выступил с "икаженной" историей о роли СССР во Второй мировой войне, пишет Times.

Мемориал пообещал выяснить, почему Всемирный форум памяти жертв Холокоста позволил российской интерпретации событий стать доминирующей на церемонии.

Форум, посвященный 75-летию освобождения концлагеря "Освенцим", был организован близким к Путину предпринимателем Моше Кантором (Вячеслав Кантор) совместно с Яд ва-Шемом и правительством Израиля, отмечает газета.

Сегодня в израильской газете Haaretz будет опубликовано письмо мемориала, в котором Яд ва-Шем признает, что информация и видео в презентации содержали неточности и предвзятое представление фактов, из-за чего общее впечатление оказалось несбалансированным.

Среди прочего, это предположение о том, что Советский Союз одержал единоличную победу над нацистами, пишет Times.

В Норвегии начинается громкий судебный процесс по иску производителя бетона Olen Betong к властям страны - компания обвиняет разведслужбы королевства в том, что они пытались завербовать ее сотрудников для шпионажа в России, но делали это настолько топорно, что Москва быстро это вычислила и расторгла контракт с компанией, пишет Daily Telegraph.

Иск подан против минобороны и министерства юстиции Норвегии, компания требует компенсации в размере 150 миллионов крон (более 15,3 миллиона евро) за понесенные убытки.

Представитель Olen Betong заявил, что Норвежская разведслужба в течение многих лет пыталась завербовать сотрудников дочернего предприятия в Мурманске, в результате чего привлекла внимание российских властей.

Двое сотрудников компании были арестованы и допрошены в Мурманске, после чего они были объявлены персонами нон-грата в России на 10 лет, сообщает издание.

Как сообщали норвежские СМИ в прошлом году, в официальном ответе от имени государства на уведомление об иске Olen Betong было сказано, что королевство не несет ответственности за произошедшее.

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В последнее время мировые лидеры все чаще перестают полагаться на журналистов, чтобы доносить информацию до людей. Например, пресс-служба премьера Британии Бориса Джонсона недавно выгнала репортеров с брифинга, а офис украинского президента Владимира Зеленского называет СМИ ненужными посредниками. Однако эксперты считают, что от перехода политиков к общению с публикой напрямую через соцсети пострадает общество. Подробности - в нашем материале.

Media playback is unsupported on your device "Смысл как бы в этом": что остается за кадром рубрики "Политика. Козлов"

Дайджест подготовили Геннадий Алашеев и Олег Михайлов