"Несогласный Теодор". Умер основатель "Шанинки"

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В Москве в возрасте 89 лет умер Теодор Шанин - социолог, основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН), более известной как "Шанинка".

"С грустью сообщаем, что сегодня ночью скончался основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодор Шанин. Для нас всех это большая потеря", - сообщила пресс-служба МВШСЭН.

"Он работал до последнего дня и мы безмерно благодарны за годы работы с Теодором, за его мудрость и мужество, свободу и отвагу", - говорится в сообщении.

Шанин родился 29 октября 1930 года в Вильно (Вильнюсе). Едва получив аттестат зрелости, он одним из первых отправился строить государство Израиль - служил в израильском спецназе "Пальмах", получал награды из рук Ицхака Рабина, работал в службе социальной помощи вдовам, потерявшим мужей на войне.

Свою научную деятельность Шанин начал в университетах Бирмингема и Манчестера, его исследования были связаны с крестьяноведением, исторической социологией, социологией знания и неформальной экономикой.

Работая над докторской диссертацией, Шанин начал преподавать в Шеффилдском университете, в 1970 году получил гражданство Великобритании. За вклад в образование был награжден орденом Британской империи.

Алексей Кудрин, глава Счетной палаты

Григорий Юдин, доцент кафедры политических и правовых учений МВШСЭН

Константин Морозов, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН

Основание "Шанинки"

В 1995 году Шанин стал одним из основателей и первым ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук, впоследствии ставшей называться его именем. Вуз прославился благодаря своим образовательным программам в области социально-гуманитарных наук, которые считаются одними из лучших в России.

Изначально "Шанинка" была основана как международное образовательное учреждение - в России она имеет статус негосударственной российско-британской школы. Студенты обучались в рамках двух образовательных программ - российской и британской: выпускаясь, помимо диплома "Шанинки", они получали диплом Манчестерского университета.

Впоследствии школа начала выдавать три вида дипломов: свой (государственного образца), диплом зарубежного университета-партнера (на некоторых программах) и диплом Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), на базе которого "Шанинка" существовала в последние годы.

Сейчас в школе пять факультетов, где ежегодно обучается более 300 слушателей. Выпускники "Шанинки", как подчеркивают в вузе, конкуретноспособны на мировом уровне.

"Они поступали в лучшие аспирантуры мира - в Оксфорде, Свободном университете Берлина, ВШЭ и РАНХиГС в Москве, блистательно трудоустроились внутри страны. По данным 2015 года, "Шанинка" лидировала в России по средней зарплате ее выпускников, многие их которых, кстати, успешно работают в различных органах власти", - рассказывал Би-би-си профессор Оксфордского университета, научный руководитель магистратуры Public History в МВШСЭН Андрей Зорин.

Однако в 2018 году "Шанинка" внезапно столкнулась с проблемами.

Лишение аккредитации

В мае 2018 года Рособрнадзор провел в "Шанинке" плановую проверку, после которой лишил школу аккредитации из-за "несоответствия некоторых программ вуза требованиям федеральных стандартов образования". Это лишило вуз права выдавать дипломы государственного образца и предоставлять студентам отсрочку от армии.

В "Шанинке" заявляли, что характер замечаний Рособрнадзора вызывает недоумение и отмечали, что ранее у ведомства претензий к школе не было. "Некоторые из них [замечаний] просто не соответствуют действительности и высосаны из пальца, другие носят настолько частный характер, что не могут служить основанием для столь серьезных решений", - говорил Би-би-си профессор Зорин.

Решение Рособрнадзора подверглось критике со стороны академического сообщества - обращение с призывом пересмотреть результаты проверки подписали более 230 преподавателей и научных сотрудников вузов и исследовательских институтов из России, США, Канады, Франции и других стран. В защиту школы выступал также глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Проблемы "Шанинки" сравнивали с ситуацией, в которой оказался Европейский университет в Санкт-Петербурге (ЕУСПб): он тоже сначала лишился аккредитации, затем образовательной лицензии, а потом и здания.

Несколько собеседников Би-би-си, связанных с РАНХиГС и "Шанинкой", выдвигали сразу несколько "политических" версий давления на вуз: связи МВШСЭН с британскими университетами, вероятную смену руководства РАНХиГС, по итогам которой "Шанинка" могла стать частью государственного вуза, и атаку силовиков.

Два собеседника Би-би-си в МВШСЭН предполагали, что проблемы в "Шанинке" могла инициировать ФСБ. Сам Шанин однако называл эту версию "экзотической".

В августе 2019 года школа подала документы на получение новой аккредитации, однако к настоящему времени она не восстановлена.