Кокусы в Айове: хаос при подсчете голосов и отсутствие результатов

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Когда будут объявлены результаты, до сих пор неизвестно

В американском штате Айова в понедельник прошли кокусы Демократической партии - собрания, на которых члены партий обсуждают кандидатов для участия в президентской гонке и проводят открытые голосования.

Президентские выборы в США намечены на 3 ноября этого года, и сейчас в стране начинается отбор кандидатов для участия в выборах.

Штат Айова стал первым, где проходили кокусы, но здесь не обошлось без целого ряда технологических проблем.

По заявлению демократов, при подсчете голосов были обнаружены "нестыковки", правда, в партии настаивают, что беспрецедентная задержка с подсчетом голосов не была результатом компьютерного взлома. В итоге организаторы кокусов не смогли вовремя опубликовать результаты голосования и неизвестно, когда это произойдет.

Поскольку официальные цифры неизвестны, кандидаты от партии начали выдвигать свои версии результатов голосования. Так, штаб сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса заявил о победе своего кандидата в Айове со ссылкой на "внутренние данные".

По данным штаба Сандерса, он опередил бывшего мэра города Саут-Бенд в Индиане Пита Буттиджича. Сам же Буттиджич якобы заявил, что по всем признакам его кампания движется к победе в Нью-Гэмпшире, имея в виду праймериз, намеченные там на 11 февраля.

Демократы в Айове впервые должны были обнародовать результаты всех трех туров кокусов в партийный штаб, а не только итоговые цифры.

Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что демократы проводят экстренную телеконференцию со штабами кандидатов. Штаб Джо Байдена уже возмутился действиями организаторов.

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Сбой в приложении?

Представители Демократической партии винят в сбое с подсчетом голосов технические проблемы. По их словам, приложение, специально созданное для организаторов кокусов, чтобы они могли сообщить о результатах, начало работать со сбоями.

Сразу несколько демократов заявили о том, что не смогли воспользоваться приложением.

Не получалось дозвониться и на горячую линию отделения партии в Айове, звонящий слышал одно и то же сообщение: "все наши операторы сейчас заняты".

Каковы же ставки?

На кону собственно участие в президентсикх выборах в ноябре и соперничество с республиканцем Дональдом Трампом, действующим президентом страны.

Айова, малонаселенный, преимущественно сельскохозяйственный штат, и тем не менее именно Айова и Нью-Гэмпшир - первыми участвуют в президентской кампании, проводя кокусы и праймериз.

Последними четырьмя кандидатами от Демокртической партии были как раз победившие в Айове на кокусах.

Среди лидеров этой гонки пока Берни Сандерс, Пит Буттиджич, бывший вице-президент США Джо Байден, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен и сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар.

Как отреагировали республиканцы?

Республиканцы позлорадствовали. Менеджер кампании Трампа Брэд Парскейл сказал, что "демократы варятся в сумятице, которую сами и создали, терпя самую небрежную катастрофу в своей истории".

"Для людей было бы естественно сомневаться в справедливости процесса", - добавил он.

Но и у республиканцев ранее возникали проблемы со штатом Айова.

В 2012 году победителем кокусов был объявлен Митт Ромни, а уже две недели спустя в партии заявили, что на самом деле победил Рик Санторум.

Сын Трампа, Дональд Трамп-младший ёрничал в "Твиттере", вопрошая: "Если демократы не в силах провести кокусы, к которым они готовились четыре года, какого черта тогда кто-то может думать, что они смогут управлять страной?"

Что дальше?

11 февраля состоятся праймериз в Нью-Гэмпшире, затем, также в феврале, в Неваде и Южной Каролине.

В супервторник 3 марта голосование пройдет сразу в 15 штатах.

Имена кандидатов для участия в президентской гонке будут названы в Висконсине в июле.