Кокусы в Айове: хаос при подсчете голосов и отсутствие результатов
В американском штате Айова в понедельник прошли кокусы Демократической партии - собрания, на которых члены партий обсуждают кандидатов для участия в президентской гонке и проводят открытые голосования.
Президентские выборы в США намечены на 3 ноября этого года, и сейчас в стране начинается отбор кандидатов для участия в выборах.
Штат Айова стал первым, где проходили кокусы, но здесь не обошлось без целого ряда технологических проблем.
По заявлению демократов, при подсчете голосов были обнаружены "нестыковки", правда, в партии настаивают, что беспрецедентная задержка с подсчетом голосов не была результатом компьютерного взлома. В итоге организаторы кокусов не смогли вовремя опубликовать результаты голосования и неизвестно, когда это произойдет.
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Поскольку официальные цифры неизвестны, кандидаты от партии начали выдвигать свои версии результатов голосования. Так, штаб сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса заявил о победе своего кандидата в Айове со ссылкой на "внутренние данные".
По данным штаба Сандерса, он опередил бывшего мэра города Саут-Бенд в Индиане Пита Буттиджича. Сам же Буттиджич якобы заявил, что по всем признакам его кампания движется к победе в Нью-Гэмпшире, имея в виду праймериз, намеченные там на 11 февраля.
Демократы в Айове впервые должны были обнародовать результаты всех трех туров кокусов в партийный штаб, а не только итоговые цифры.
Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что демократы проводят экстренную телеконференцию со штабами кандидатов. Штаб Джо Байдена уже возмутился действиями организаторов.
Сбой в приложении?
Представители Демократической партии винят в сбое с подсчетом голосов технические проблемы. По их словам, приложение, специально созданное для организаторов кокусов, чтобы они могли сообщить о результатах, начало работать со сбоями.
Сразу несколько демократов заявили о том, что не смогли воспользоваться приложением.
Не получалось дозвониться и на горячую линию отделения партии в Айове, звонящий слышал одно и то же сообщение: "все наши операторы сейчас заняты".
Каковы же ставки?
На кону собственно участие в президентсикх выборах в ноябре и соперничество с республиканцем Дональдом Трампом, действующим президентом страны.
Айова, малонаселенный, преимущественно сельскохозяйственный штат, и тем не менее именно Айова и Нью-Гэмпшир - первыми участвуют в президентской кампании, проводя кокусы и праймериз.
Последними четырьмя кандидатами от Демокртической партии были как раз победившие в Айове на кокусах.
Среди лидеров этой гонки пока Берни Сандерс, Пит Буттиджич, бывший вице-президент США Джо Байден, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен и сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар.
Как отреагировали республиканцы?
Республиканцы позлорадствовали. Менеджер кампании Трампа Брэд Парскейл сказал, что "демократы варятся в сумятице, которую сами и создали, терпя самую небрежную катастрофу в своей истории".
"Для людей было бы естественно сомневаться в справедливости процесса", - добавил он.
Но и у республиканцев ранее возникали проблемы со штатом Айова.
В 2012 году победителем кокусов был объявлен Митт Ромни, а уже две недели спустя в партии заявили, что на самом деле победил Рик Санторум.
Сын Трампа, Дональд Трамп-младший ёрничал в "Твиттере", вопрошая: "Если демократы не в силах провести кокусы, к которым они готовились четыре года, какого черта тогда кто-то может думать, что они смогут управлять страной?"
Что дальше?
11 февраля состоятся праймериз в Нью-Гэмпшире, затем, также в феврале, в Неваде и Южной Каролине.
В супервторник 3 марта голосование пройдет сразу в 15 штатах.
Имена кандидатов для участия в президентской гонке будут названы в Висконсине в июле.