"Моя жизнь поставлена на паузу". 16-летняя француженка раскритиковала ислам. Теперь она под защитой полиции

Правообладатель иллюстрации Miloorrs/Instagram Image caption Мила критиковала ислам в своем "Инстаграмме"

Высказывание 16-летней пользовательницы "Инстаграмма" о том, что ислам - это "религия ненависти", вызвало во Франции бурную дискуссию о свободе слова и богохульстве.

Все началось 18 января, когда старшеклассница по имени Мила провела трансляцию в "Инстаграме", где рассуждала о своих сексуальных предпочтениях. Во время трансляции один из пользователей - молодой мусульманин - обозвал ее "грязной лесбиянкой".

В ответ Мила опубликовала новое видео, в котором заявила о своей ненависти к вере и назвала Коран "религией ненависти". Она также употребила и еще более крепкие выражения.

"Я не расистка. Нельзя быть расистом в отношении религии. Я сказала, что думаю, и вы не заставите меня взять мои слова обратно", - заявила она позже в еще одном видео.

После этого на Милу обрушилась волна критики. Некоторые комментаторы угрожали убить ее, личные данные девушки были опубликованы в сети. Боясь за себя, Мила перестала ходить в школу. Она также закрыла свой аккаунт в "Инстаграме".

В интервью программе "Сегодня" на французском телеканале TMC девушка сказала, что вся ее жизнь "очевидно поставлена на паузу" и объяснила свое решение не ходить в школу тем, что ее могли "облить кислотой, избить, раздеть догола или похоронить заживо".

Глава Совета мусульман Франции Мохаммед Муссауи заявил, что, какими бы серьезными ни были ремарки Милы, ничто не оправдывает угрозы убийством.

В своем интервью на телевидении Мила принесла извинения тем, кто "мирно" практикует религию, и сказала, что сожалеет о грубости своих слов и том, что они распространились в интернете. Однако от смысла своих высказываний она не отказалась: "Да, я хотела богохульствовать. Я абсолютно не жалею о сказанном. Я на самом деле так думаю", - заявила она.

Полиция начала два расследования: одно в отношении Милы - чтобы выяснить, нет ли в ее словах признаков разжигания ненависти, а второе - против тех, кто ей угрожал. Первое дело было закрыто: власти пришли к заключению, что Мила высказала свое личное мнение о религии и не оскорбила никого лично. В Франции действует светская конституция и нет законов против богохульства.

Во вторник министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер рассказал во время выступления в парламенте, что Мила и ее семья взяты под защиту полиции.

Споры о свободе слова

Министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер заявил, что власти принимают меры, чтобы вернуть Милу в школу и к нормальной жизни.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Демонстрация французских мусульманок против запрета на ношение хиджаба в октябре 2019 года

Инцидент дал новый толчок дискуссии на тему свободы слова.

В интернете распространились хэштеги #JeSuisMila ("Я - Мила") и #JeNeSuisPasMila (Я - не Мила").

Министр юстиции Николь Беллубе назвала угрозы неприемлемыми, но добавила, что оскорбление чувств верующих - это нарушение принципа свободы совести.

Сенатор Лоран Россиньоль в своем комментарии заявил, что министру надо поставить двойку по конституционному праву, поскольку во Франции запрещено оскорблять последователей той или иной религии, но допустимо оскорблять религию как таковую и ее символы. Беллубе позднее признала, что выразилась неуклюже.

Лидер правого Национального фронта Марин ле Пен решительно поддержала Милу, сказав, что у этой девушки "больше мужества, чем у всего политического класса, находившегося у власти последние 30 лет".

В октябре президент Эммануэль Макрон предостерег против отчуждения мусульман и ассоциирования ислама с терроризмом.