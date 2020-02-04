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В январе Кыргызстан вошел число стран, гражданам которых ограничен въезд в США. Он стал первой страной бывшего СССР, попавшей в перечень преимущественно мусульманских государств, обладателям паспортов которых станет намного сложнее получить американскую миграционную визу.

Посол США в Кыргызстане объяснил, что это решение, продиктовано желанием обеспечить безопасность и благополучие Соединённых Штатов. Вашингтон отметил, что запрет не коснется путешествующих по рабочей, учебной или туристической визе.

Но кыргызстанцев введенные меры застали врасплох. Русская служба Би-би-си поговорила с теми, кто может от них пострадать.

У здания киргизского МИДа в Бишкеке стоит группа взволнованных людей, бурно обсуждающих запрет на иммиграцию в США. Это победители лотереи на грин-карту 2020 года. Только вчера они считали себя самыми большими везунчиками, вытянувшими счастливый билет, но сегодня их выигрыш обнулился.

В отчаянии они пришли к МИДу, чтобы обратиться к министру. Встретиться с сотрудниками министерства им не удалось, поэтому они были вынуждены лишь написать ему письмо. Выигравшие грин-карты просят МИД выполнить требования США, чтобы запрет на иммиграцию был снят. Указ Дональда Трампа о введении новых ограничений на въезд вступит в силу только 22 февраля, и они верят, что до этого киргизское правительство может все изменить.

"Кыргызстан попал в этот список по собственной оплошности, ведь мы сотрудничаем с США по борьбе с терроризмом, и в течение 13 лет у нас была американская авиабаза, мы самая демократичная из стран СНГ, скорее всего это результат недопонимания", считает Айбек.

Айбек надеялся улететь с супругой и двумя детьми в США уже летом, но теперь, возможно, ему придется остаться одному. У его супруги казахское гражданство, как и у его детей. Айбек не хочет из-за своего паспорта лишать их возможности переехать в Америку.

"Это моя большая американская мечта, я хочу, чтобы мои дети выросли в демократической и развитой стране, а не в Кыргызстане, где бедность, и коррупция - норма. Даже чтобы отдать ребенка в школу, нужно давать взятки, это оставляет очень мало надежды на их светлое будущее здесь", говорит Айбек.

На вопросы выигравших визовую лотерею в консульстве США ответили, что они могут по прежнему прийти на интервью, но скорее всего большинству из них после вступления запрета в силу в визе будет отказано. Исключения сделают только для некоторых уникальных специалистов.

Паспортный вопрос

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Именно несоответствие киргизских паспортов стандартам безопасности США стало причиной попадания страны в список, заявил посол США в Кыргызстане Дональд Лу. Он сослался на данные Генеральной прокуратуры Кыргызстана, по которым в 2015-2017 годах было начато 64 расследования в связи с нелегальной выдачей киргизских паспортов.

"Мы призываем кыргызское правительство выработать конструктивный путь, нацеленный на адекватный контроль выдачи паспортов, ускорить разработку электронных и биометрических паспортов, а также обеспечивать Интерпол своевременной информацией об утерянных и украденных паспортах. Соединенные Штаты продолжат вести работу с Кыргызской Республикой, чтобы устранить процедурные недостатки", сказал Лу.

Похоже, для властей Кыргызстана запрет также стал неожиданностью. МИД страны в своем официальном заявлении отметил, что введенные меры нанесли "кыргызско-американским отношениям чувствительный урон".

"Американской стороне хорошо известно, что введение в стране биометрических паспортов было запланировано на более ранние сроки, однако ввиду объективных обстоятельств заняло продолжительный период времени, - сказано в заявлении МИДа. - При этом кыргызская сторона, исходя исключительно из доброй воли, предприняла необходимые меры по обмену соответствующей информацией с США в рамках законодательства Кыргызской Республики".

Будет ли цепная реакция?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Новое здание американского посольства в Бишкеке открылось в 2015 году

Некоторые кыргызстанцы опасаются, что введенные США запрет вызовет цепную реакцию и приведет к аналогичным ограничениям со стороны других стран. "Что если пойдет цепная реакция, и другие страны начнут "беспокоиться"? Это же неисполнение планов наших граждан, особенно молодых", пишет пользователь "Фейсбука" Казим Сарибаев.

Другие огорчились, что кыргызстанцев несправедливо лишают немногих возможностей легальной иммиграции.

Пользователь Мила Лейбович пишет в "Фейсбуке": "Если бы причина была только в проблеме с документами, удостоверяющими личность, почему тогда все визы не запретить?? Очень обидно, что теперь те, кто хотел по закону и легально иммигрировать, будет вынужден искать другие пути".

Однако посольство США в Кыргызстане говорило о необходимости ускорить введение биометрических паспортов еще в 2017 году. Теперь у властей страны появится новый стимул, чтобы сделать это, считают эксперты.

"Все еще остается много возможностей, каналов для переговоров. Для этого необходимо, чтобы все государственные органы и учреждения, ответственные за сложившуюся ситуацию, предложили решение, которое будет всесторонне рассмотрено", - отмечает бывший заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Бактыгул Калымбекова.

Жители Кыргызстана, которые обращались за визой в посольство США в Бишкеке, рассказали Би-би-си, что требования к оформлению документов там намного более строгие, чем в других странах. Количество отказов в визах в США для кыргызстанцев за последние семь лет выросло до 67 процентов от всех заявок. При этом еще в 2013 году визы получали 75% обратившихся. Среди стран СНГ больше отказов в неиммиграционных визах получают лишь граждане Узбекистана.

Чтобы избежать строгого интервью в Бишкеке, некоторые выигравшие даже перебираются в другую страну.

30-летняя Саадат выиграла в американской визовой лотерее и уже полтора года ждет своей очереди на интервью в посольстве. За это время она успела перевезти всю семью в Москву, а ее супруг, юрист по профессии, устроился там работать барменом. Сама Саадат приняла решение не возвращаться на работу из декретного отпуска.

"Я даже ребенка не отдала в сад, так как мы уже сидим на чемоданах. Мы потратили все сбережения на подготовку документов и переезд в Москву, а сейчас получается, что все наши усилия были напрасными ", с горечью говорит Саадат.

Выигрыш грин-карты в лотерее - редкая удача. Например, в 2017 году по всему миру в нее сыграли более 14 миллионов человек. И лишь 50 тысяч из них получили иммиграционные визы.

Кыргызстанцы играют в эту лотерею намного реже, чем, к примеру, их соседи из Узбекистана. Из шестимиллионного населения только 72 тысячи граждан приняли участие в лотерее в 2018 году, а получили визы всего полторы тысячи. Самое большое количество заявок из всех стран мира в 2017 году поступило от граждан России.

Разделенные запретом

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Возможно, некоторым придется отменять свадьбу

Впрочем, нововведенный запрет косвенно коснется не только победителей грин-карты, но и 15 тысяч кыргызстанцев, уже проживающих в США.

Они учатся, работают, занимаются бизнесом, многие из них давно считают США своим домом. Сейчас они собираются обращаться к своим сенаторам и правительству Кыргызстана, чтобы попытаться отменить запрет.

22-летний Самат переехал в Чикаго в прошлом году, новость о запрете на иммиграцию застала его на зимних каникулах в Бишкеке.

Он прилетел из США в Бишкек на Новый год, чтобы сделать предложение своей девушке. Они уже год в разлуке, за год Самат обустроился на новом месте, нашел работу и снял квартиру. Для Самата и Айгуль запрет означает, что теперь их мечты о совместном будущем отложены на неопределенный срок. Пара планировала пожениться весной и начать оформление супружеской визы.

"Этот запрет практически перечеркнул все наши планы, о помолвке, свадьбе, медовом месяце. Мы собирались арендовать машину и прокатиться по западному побережью Атлантического океана на свой медовый месяц", рассказывает Самат.

Даже если Айгуль сможет приехать в США, скорее всего в новых условиях ей не удастся устроиться на работу: запрет распространяется и на тех кыргызстанцев, за чью визу готовы заплатить работодатели.

Кроме них, под ударом оказались и смешанные семьи, где один из супругов родом из Америки, а второй из Кыргызстана. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал и журналист OpenDemocracy.Net Кристофер Шварц. Крис уже семь лет живет в Кыргызстане и женат на киргизке.

"Если мне нужно будет вернуться в США, к примеру, чтобы позаботиться о своих престарелых родителях или я найду хорошую вакансию там, моя супруга не сможет ко мне присоединиться. Я даже не знаю, что случится, если у нас родится ребенок. Я и его не смогу перевезти ?", пишет Шварц.

Он очень надеется, что Кыргызстан не ответит схожим жестом, так как сам сейчас находится в стране по супружеской визе.

"Отношения США и Кыргызстана ухудшаются с момента закрытия американской базы в Кыргызстане", - говорит Крис. "Апогеем стала денонсация двустороннего соглашения о сотрудничестве в 2015 году. Запрет - это последствие ухудшающих отношений с США. Я уверен, что запрет временный, однако сложно прогнозировать, как долго он просуществует. Сейчас он портит жизнь нам, американским гражданам, в первую очередь", - признается он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Американская база в США была закрыта в 2015 году

Критика запрета в США

Указ Трампа также активно критикуют и в США - хотя его сторонники говорят, что президент пытается обеспечить национальную безопасность. Эксперт по иммиграционной политике Доу Рэнд сказал в интервью New York Times(требуется подписка), что запрет приведет к разделению межнациональных семей.

В 2017 году Дональд Трамп распорядился ограничить въезд в США граждан семи преимущественно мусульманских стран. По данным правозащитников, запрет коснулся более чем 135 миллионов человек. В изначальный список входили Иран, Ирак, Сирия, Судан, Йемен, Ливия, Сомали, Венесуэла и Северная Корея. По данным New York Times, обновленный список закроет дорогу в США для еще 12,3 тыс. потенциальных мигрантов.

Распоряжение Трампа, получившее в американских СМИ название "мусульманский запрет" ("Muslim ban"), трижды блокировалось федеральными судьями в различных штатах. Но в конце концов президента поддержал Верховный суд США. Из списка были исключены Ирак и Судан, а в текст распоряжения внесены поправки, конкретизирующие требования Вашингтона к странам, включенным в список.

Несмотря на критику демократов, выступая перед журналистами во время визита в Давос в январе этого года, Дональд Трамп подтвердил, что не намерен отказываться от своих предвыборных обещаний об ограничении иммиграции.

"Мы добавляем несколько государств (в список), - сказал Трамп. - Мы должны быть в безопасности. Наша страна должна быть в безопасности. Вы видите, что происходит в мире. Наша страна должна быть безопасной".