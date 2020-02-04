Правообладатель иллюстрации NAC.GOV.RU Image caption Прошедшие тренинг рассказывают: это "полное погружение"

Следственный комитет отказался возбуждать дело о превышении должностных полномочий против организаторов и исполнителей курсов "Бастион" для военных журналистов. Наказать причастных к проведению тренинга требует сотрудник агентства "Россия сегодня" Святослав Павлов. Он утверждает, что во время курсов военные унижали и избивали его, и в результате обучение закончилось для журналиста травмами.

Учебно-практические курсы "Бастион" организует Союз журналистов Москвы при участии министерства обороны. Сертификат этого тренинга необходим для того, чтобы получить аккредитацию сотрудника СМИ для работы в зоне боевых действий. "Бастион" существует с 2006 года, но осенью 2019 года ежегодные курсы, проходившие в войсковой части в Севастополе, закончились скандалом.

По словам Павлова, 19 сентября 2019 года, когда группа журналистов слушала лекцию в столовой воинской части, в помещение ворвались морские пехотинцы, изображавшие террористов.

Имитация нападения происходила на первом этаже здания, поэтому Павлов выпрыгнул в окно и попытался убежать. Один из военных догнал его и приволок обратно в зал, "после чего нанес несколько ударов в область головы и тела", написал журналист в своем заявлении в Следственный комитет.

"Затем нам надели мешки на голову и закинули в автобус. Там происходило избиение… Также душили мешком на моей голове", - утверждает Павлов.

Участников тренинга привезли на полигон, где их, по словам сотрудника МИА "Россия сегодня", заставляли ползать на коленях по острым камням и колючкам.

Павлов уехал с курсов в Москву досрочно. По его словам, никто из организаторов не предупреждал журналистов о том, что во время отработки экстремальных сценариев их будут бить и унижать.

В Москве сотрудник информационного агентства обратился к медикам. Врачи зафиксировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей головы и множественные ссадины. Медицинские документы Павлов отправил в Следственный комитет вместе с требованием возбудить дело о превышении должностных полномочий против должностных лиц, отдававших приказы на курсах, и исполнителей этих поручений.

В Следственном комитете посчитали, что эти повреждения не причинили вреда здоровью Павлова. Об этом говорится в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, которое получил адвокат Павлова Леонид Соловьев, сотрудничающий с организацией "Зона права". Копия документа есть в распоряжении Би-би-си.

В документе приводятся показания нескольких военных, задействованных в проведении "Бастиона". Они утверждают, что никто не применял насилия к журналистам. Один из военнослужащих рассказал, что во время имитации захвата заложников он и его сослуживцы должны были "всячески оказывать психологическое давление на журналистов, угрожать физической расправой, задавать противоречащие один другому вопросы, хватать их за фрагменты одежды и несильно наносить удары и толчки в верхнюю часть корпуса, то есть по спине и плечам".

Один из командиров взводов, который работал с приехавшими на курсы журналистами, сказал следователю, что это Павлов нарушал установленные правила: "изначально демонстративно отказывался выполнять требования и распорядок дня", "отказывался застилать за собой кровать, соблюдать дисциплину строя", "мог в строю без разрешения закурить сигарету".

Павлов "добровольно дал свое согласие на участие в курсах "Бастион", что предполагает добровольное согласие с условиями их проведения", говорится в решении Следственного комитета.

Правозащитная организация "Зона права", оказывающая юридическую помощь Павлову, планирует обжаловать отказ в возбуждении дела.